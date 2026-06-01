"آبنائے ہرمز کا ڈر اب ختم،" جی ٹی آر آئی نے کہا، عمان نے بھارت کو ایک ایسا تجارتی راستہ دیا جو کبھی بھی نہیں ہوگا مسدود
ہندوستان-عمان تجارتی معاہدہ خلیجی بحران کے درمیان آج سے نافذ العمل ہے، جس سے خام تیل اور ضروری یوریا تک بلا تعطل رسائی یقینی ہوگی۔
Published : June 1, 2026 at 1:07 PM IST
نئی دہلی: ہندوستان اور عمان کے درمیان تاریخی جامع اقتصادی شراکت داری کا معاہدہ (CEPA) آج یکم جون 2026 سے باضابطہ طور پر نافذ العمل ہے۔ تھنک ٹینک گلوبل ٹریڈ ریسرچ انیشیٹو (GTRI) کے مطابق، یہ معاہدہ صرف تجارتی معاہدہ نہیں ہے، بلکہ ایک بڑا اسٹریٹجک قدم ہے جو بحران کے وقت ہندوستان کی توانائی اور اقتصادی سلامتی کو مضبوط کرتا ہے۔
آبنائے ہرمز کا محفوظ متبادل
اس معاہدے کا سب سے بڑا فائدہ عمان کا جغرافیائی محل وقوع ہے۔ خلیجی خطے میں جاری کشیدگی اور امریکا ایران جنگ نے آبنائے ہرمز کے راستے سمندری تجارت کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ دنیا کا 20 فیصد تیل اسی راستے سے گزرتا ہے۔ اس کشیدگی نے سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات (یو اے ای) سے ہندوستان کو تیل اور گیس کی سپلائی میں خلل ڈالا ہے اور خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔
سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات جیسے دیگر خلیجی ممالک کے برعکس، عمان کی زیادہ تر ساحلی پٹی اس متنازع سمندری راستے سے باہر، براہ راست بحیرہ عرب اور خلیج عمان میں واقع ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کشیدگی کے وقت بھی عمان کی بڑی بندرگاہیں جیسے سلالہ اور دقم مکمل طور پر محفوظ اور فعال رہیں گی۔ جی ٹی آر آئی کے بانی اجے سریواستو نے کہا کہ عمان بحران کے وقت بھی ہندوستان کے لیے ایک قابل اعتماد تجارتی راستے کے طور پر کام کر سکتا ہے۔
ڈیٹا میں عمان کی اہمیت
اپریل 2025 اور اپریل 2026 کے درمیان، علاقائی کشیدگی کی وجہ سے خلیجی ممالک سے ہندوستان کی درآمدات 15 بلین ڈالر سے کم ہو کر 9.8 بلین ڈالر رہ گئیں۔ ہندوستان کی برآمدات بھی 4.4 بلین ڈالر سے کم ہو کر 2.7 بلین ڈالر رہ گئیں۔ تاہم، عمان اس سست روی کے درمیان مستثنیٰ ثابت ہوا۔ اس مدت کے دوران، عمان سے ہندوستان کی درآمدات میں 246.4 فیصد اضافہ ہوا، جو 430 ملین ڈالر سے بڑھ کر 1.5 بلین ڈالر تک پہنچ گیا۔ ہندوستان نے بنیادی طور پر عمان سے بڑی مقدار میں خام تیل اور یوریا خریدا۔ دوسری طرف، عمان کو ہندوستانی برآمدات میں صرف 10.3 فیصد کی معمولی کمی آئی ہے۔
اس معاہدے کے تحت دونوں ممالک نے ایک دوسرے کی اشیا پر کسٹم ڈیوٹی میں نمایاں کمی کی ہے:
ہندوستان کو فائدہ: عمان نے فوری طور پر ہندوستان سے برآمد ہونے والی 98 فیصد مصنوعات پر ڈیوٹی گھٹا کر صفر کر دی ہے۔ مالی سال 2026 میں ہندوستان نے عمان کو 4 بلین ڈالر کی برآمدات کیں۔ ان میں پیٹرولیم، نیفتھا، ایلومینا، آئرن اینڈ اسٹیل، مشینری اور باسمتی چاول شامل تھے۔ عمان میں اس سے قبل کچھ مصنوعات پر 100 فیصد تک ٹیکس تھا، جسے اب ختم کر دیا جائے گا۔ اس سے ہندوستانی اشیاء سستی اور عمانی مارکیٹ میں زیادہ مسابقتی ہو جائیں گی۔
عمان کو فائدہ: ہندوستان عمان سے درآمد کی جانے والی 78 فیصد مصنوعات پر بھی ٹیکس کم یا ختم کرے گا۔ مالی سال 2026 میں، ہندوستان نے عمان سے 7.2 بلین ڈالر درآمد کیے، بشمول خام تیل، ایل این جی (گیس)، کھاد، میتھانول اور امونیا۔
ایک محدود مارکیٹ میں چھوٹی اسٹریٹجک سکیورٹی
عمان کی کل آبادی تقریباً 5.5 ملین ہے اور جی ڈی پی 110 بلین ڈالر ہے۔ اگرچہ چھوٹی مارکیٹ کی وجہ سے ہندوستان کی برآمدات میں نمایاں اضافہ متوقع نہیں ہے، لیکن یہ معاہدہ ہندوستان کی صنعتوں کے لیے درکار خام مال اور توانائی کی مسلسل فراہمی کو یقینی بناتا ہے۔ یہ گزشتہ پانچ سالوں میں ہندوستان کا پانچواں آزاد تجارتی معاہدہ ہے اور مجموعی طور پر یہ 15 واں معاہدہ ہے۔