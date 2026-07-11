انڈیا نیوزی لینڈ معاہدہ: سال 2030 تک 35,000 کروڑ روپے کی تجارت کا ہدف، ان شعبوں کو فائدہ ملنے کا امکان
معاہدہ نافذ ہونے کے بعد بھارت سے نیوزی لینڈ کو برآمد ہونے والی 100 فیصد مصنوعات پر کسٹم ڈیوٹی مکمل طور پر ختم ہوجائے گی۔
Published : July 11, 2026 at 10:46 AM IST
آکلینڈ: بھارت اور نیوزی لینڈ نے اپنے دوطرفہ اقتصادی تعلقات کو نئی بلندیوں پر لے جاتے ہوئے آزاد تجارتی معاہدے (ایف ٹی اے) کے نفاذ کو تیز کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کرسٹوفر لکسن کے درمیان ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ میں دونوں ممالک نے باہمی تجارت کو سال 2030 تک سات بلین نیوزی لینڈ ڈالر (تقریباً 35,000 کروڑ روپے) تک پہنچانے کا مشترکہ عزم لیا ہے۔ اس معاہدے کو دونوں ممالک کی تجارتی تاریخ میں ایک بڑا گیم چینجر سمجھا جا رہا ہے۔
More than 50% trade growth in 3 years; FTA to double it in next 5 years: PM Modi at New Zealand's Gala Lunch— ANI Digital (@ani_digital) July 11, 2026
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سو فیصد ڈیوٹی فری برآمدات
رواں سال اپریل میں دستخط کیے گئے اس تاریخی معاہدے کے تحت نیوزی لینڈ اپنی مارکیٹ کو مکمل طور پر بھارتی اشیاء کے لیے کھول دے گا۔ معاہدہ لاگو ہونے کے بعد بھارت سے نیوزی لینڈ کو برآمد کی جانے والی 100 فیصد مصنوعات پر کسٹم ڈیوٹی (ٹیرف) مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ اس سے نیوزی لینڈ کی مارکیٹ میں بھارتی ٹیکسٹائل، چمڑے، جوتے، دوائیں اور انجینئرنگ کے سامان کو نمایاں فروغ ملے گا۔ وہیں بدلے میں بھارت نیوزی لینڈ سے آنے والی تقریباً 95 فیصد مصنوعات پر درآمدی محصولات کو نمایاں طور پر کم یا مکمل طور پر ختم کر دے گا۔ حساس گھریلو شعبوں کی حفاظت کے لیے زرعی اور ڈیری مصنوعات پر خصوصی حفاظتی معیارات نافذ رہیں گے۔
کسٹمز اور ایوی ایشن سروسز میں بڑی تبدیلیاں
تجارت کو فروغ دینے کے لیے دونوں ممالک نے کسٹم کے طریقہ کار کو آسان بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے تحت مجاز اکنامک آپریٹر میوچل ریکگنیشن ارینجمنٹ (AEO-MRA) جلد ہی نافذ کیا جائے گا۔ اس سے دونوں ممالک کے درمیان سامان کی منتقلی میں لگنے والے وقت میں نمایاں کمی آئے گی۔ مزید برآں، سیاحت اور کاروباری سفر کو فروغ دینے کے لیے، ایئر لائنز کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے کہ وہ دونوں ممالک کے درمیان ایک نئے فضائی خدمات کے معاہدے کے تحت براہ راست (نان اسٹاپ) پروازیں شروع کریں۔
India, New Zealand adopt Strategic Partnership Roadmap to 2030 with trade target of NZ$7 billion— ANI Digital (@ani_digital) July 11, 2026
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زراعت، جنگلات اور ماحولیات پر مشترکہ حکمت عملی
اقتصادی محاذ کے علاوہ دونوں ممالک ٹیکنالوجی اور تحقیق کے شعبوں میں بھی مل کر کام کریں گے۔ باغبانی، جنگلات، مویشی پالنے اور ڈیری میں مشترکہ تحقیق اور تکنیکی تبادلے کے لیے مخصوص معاہدوں کی منظوری دی گئی ہے۔ میری ٹائم سیکٹر کو مضبوط بنانے کے لیے بحری جہازوں کے اہلیت کے سرٹیفکیٹس کو باہمی طور پر تسلیم کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے۔ دونوں ممالک نے گلوبل بایو فیولز اتحاد میں شامل ہو کر پائیدار اور صاف توانائی کی منتقلی کی سمت میں بھی قدم اٹھایا ہے۔
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