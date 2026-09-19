ٹیرف تنازع کے درمیان بھارت-نیوزی لینڈ تجارتی معاہدہ بنے گا مثال، وزیر ٹوڈ میکلے نے 'امید کی کرن' قرار دیا
بھارت-نیوزی لینڈ تجارتی معاہدہ اگلے ماہ سے نافذ ہوگا۔ اس سے بھارتی برآمد کنندگان کو صفر ٹیرف کا فائدہ ملے گا۔
Published : September 19, 2026 at 12:55 PM IST
ویلنگٹن: عالمی تجارت اور ٹیرف کو لے کر دنیا بھر میں جاری غیر یقینی صورت حال کے بیچ، بھارت اور نیوزی لینڈ کے تجارتی تعلقات میں ایک تاریخی نیا باب شامل ہونے جا رہا ہے۔ نیوزی لینڈ کے تجارت اور سرمایہ کاری کے وزیر ٹوڈ میکلے نے بھارت-نیوزی لینڈ کے بیچ آزادانہ تجارت کا معاہدے (ایف ٹی اے) کو عالمی تجارت کے لیے 'امید کی کرن' اور مثال قرار دیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ معاہدہ ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح باہمی اعتماد اور شفاف قوانین کے بل بوتے پر دو ممالک اپنی صنعتوں اور کاروباروں کو ایک محفوظ مستقبل دے سکتے ہیں۔ نیوز ایجنسی اے این آئی کو دیے گئے ایک خصوصی انٹرویو میں وزیر میکلے نے اعلان کیا کہ یہ تاریخی معاہدہ اگلے ایک ماہ کے اندر مکمل طور پر نافذ العمل ہو جائے گا۔
نیوزی لینڈ کی پارلیمنٹ سے معاہدے کو ہری جھنڈی
ٹوڈ میکلے نے بتایا کہ اس معاہدے کو نیوزی لینڈ کی پارلیمنٹ میں بھاری اکثریت کے ساتھ منظور کر لیا گیا ہے۔ اس قانون کے نفاذ کو شاہی منظوری بھی مل چکی ہے، جس سے نیوزی لینڈ کا اندرونی قانون سازی کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ اس وقت دونوں ممالک سفارتی دستاویزات کے تبادلے پر کام کر رہے ہیں۔ وزیر نے انتہائی مثبت انداز میں کہا کہ "ہم اس کے نفاذ کے بالکل قریب ہیں، اور دونوں ممالک کی حکومتیں مکمل عزم کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں۔"
بھارتی برآمد کنندگان کو ملے گا سو فیصد صفر ٹیرف کا فائدہ
اس تجارتی معاہدے کی سب سے بڑی اور بے مثال خصوصیت یہ ہے کہ اس کے نافذ ہونے کے پہلے ہی دن سے نیوزی لینڈ بھارتی اشیاء کے لیے اپنی مارکیٹ کو سو فیصد ڈیوٹی فری کر دے گا۔ ٹوڈ میکلے کے الفاظ میں، "پہلے دن سے ہی بھارت جو کچھ بھی نیوزی لینڈ کو بیچنا چاہے گا، اس پر کسٹم ڈیوٹی صفر ہوگی۔" اس تاریخی اقدام سے بھارت کی فارماسیوٹیکلز (ادویات)، کیمیکلز، بھاری مشینری اور آئی ٹی و تکنیکی خدمات کو نیوزی لینڈ کی مارکیٹ میں بہت بڑی برتری حاصل ہوگی۔ اس کے بدلے میں، نیوزی لینڈ کو بھارت کی وسیع کنزیومر مارکیٹ میں اپنی ڈیری، زرعی مصنوعات، وائن اور تعلیمی خدمات کو پھیلانے کا بہترین موقع ملے گا۔
2030 تک تجارت دوگنا کرنے کا ہدف
دونوں ممالک نے سال 2030 تک دوطرفہ تجارت کو دوگنا کر کے سات ارب نیوزی لینڈ ڈالر سے پار لے جانے کا ایک انتہائی پرعزم ہدف رکھا ہے، جو اس وقت تقریباً چار ارب ڈالر ہے۔ اس کے علاوہ، رابطے کو مضبوط بنانے کے لیے وزیر میکلے نے ایک بڑا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اگلے ایک سال کے اندر بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان براہِ راست پروازیں شروع ہونے کا قوی امکان ہے۔ اس سے نہ صرف سیاحت اور تجارتی سفر کو فروغ ملے گا، بلکہ وہاں مقیم بھارتی خاندانوں کا آنا جانا بھی انتہائی آسان ہو جائے گا۔
بھارتی طلبہ کے لیے سنہرا موقع اور سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی
تعلیم اور ہنر مندی کے فروغ کے شعبے سے متعلق بات کرتے ہوئے میکلے نے کہا کہ نیوزی لینڈ میں بھارتی طلبہ کا خیرمقدم جاری رہے گا۔ انہوں نے خاص طور پر ذکر کیا کہ ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کے بھارتی طلبہ کو پڑھائی کے بعد نیوزی لینڈ میں طویل عرصے تک کام کرنے کا حق ملتا رہے گا، تاکہ وہ وہاں تجربہ حاصل کر کے بھارت کی تیزی سے بڑھتی ہوئی معیشت میں اپنا تعاون پیش کر سکیں۔
یہ معاہدہ صرف تجارت تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ انفراسٹرکچر، مینوفیکچرنگ، سائنس اور انوویشن میں دوطرفہ سرمایہ کاری کو فروغ دے گا۔ وزیر نے مثال دی کہ نیوزی لینڈ کی ایک کمپنی پہلے ہی بھارت میں اپنا مینوفیکچرنگ یونٹ لگانے کے منصوبے پر کام کر رہی ہے۔ بھارتی وزیر برائے تجارت و صنعت پیوش گوئل کے ساتھ اپنے مضبوط ورکنگ ریلیشن کی تعریف کرتے ہوئے میکلے نے کہا کہ محض 9 ماہ کے اندر اس اعلیٰ سطح کے معاہدے کو حتمی شکل دینا یہ ثابت کرتا ہے کہ سیاسی عزم اور بھروسے سے عالمی غیر یقینی صورت حال کے دور میں بھی دونوں ممالک میں ملازمتوں کے نئے مواقع پیدا کیے جا سکتے ہیں۔
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