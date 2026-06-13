مہنگائی کا جھٹکا: ہندوستان کی خوردہ افراط زر کی شرح مئی میں بڑھ کر 3.93 فیصد ہوگئی، جو اپریل میں 3.48 فیصد تھی
مئی میں خوردہ افراط زر بڑھ کر 3.93 فیصد ہو گئی، جو اپریل میں 3.48 فیصد تھی۔
Published : June 13, 2026 at 10:35 AM IST
نئی دہلی: ہندوستان میں مہنگائی ایک بار پھر بتدریج بڑھنے لگی ہے۔ حکومت کی جانب سے جمعہ کو جاری کردہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق مئی میں ملک کی خوردہ افراط زر کی شرح 3.93 فیصد تک پہنچ گئی۔ پچھلے مہینے یعنی اپریل میں یہ 3.48 فیصد رہا۔ تاہم راحت کی بات یہ ہے کہ یہ ریزرو بینک آف انڈیا (آر بی آئی) کے 4 فیصد کے ہدف سے نیچے ہے۔
مہنگائی کے موجودہ اعداد و شمار کا پچھلے سال مئی کے اعداد و شمار سے براہ راست موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت نے جنوری سے شروع ہونے والی مہنگائی کی پیمائش کے فارمولے میں تبدیلی کی۔ بنیادی سال اب 2024 ہے، جبکہ یہ پہلے 2012 تھا۔ نیا فارمولہ 2023-24 کی مدت کے دوران کیے گئے گھریلو اخراجات کے سروے پر مبنی ہے۔
مہنگائی میں اضافے کی اہم وجوہات
اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ جاری عالمی جغرافیائی سیاسی کشیدگی بالخصوص مغربی ایشیا (مشرق وسطیٰ) کے بحران کی وجہ سے خام تیل کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں۔ چونکہ ہندوستان اپنی تیل کی ضروریات کا زیادہ تر حصہ درآمد کرتا ہے، اس لیے بین الاقوامی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافے سے ملک کے اندر نقل و حمل اور پیداواری لاگت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس رجحان کو 'درآمد افراط زر' کے نام سے جانا جاتا ہے۔
ریزرو بینک کا موقف
بڑھتے ہوئے خطرات کے پیش نظر، ریزرو بینک نے رواں مالی سال (FY27) کے لیے اپنی افراط زر کی پیشن گوئی 4.6 فیصد سے بڑھا کر 5.1 فیصد کر دی ہے۔ 5 جون کو اپنے اجلاس کے دوران، مرکزی بینک نے شرح سود کو 5.25 فیصد پر برقرار رکھا اور ضرورت پڑنے پر کارروائی کی اجازت دینے کے لیے اپنا پالیسی موقف 'غیر جانبدار' رکھا۔ ایک مثبت پہلو یہ ہے کہ افراط زر کے اس چیلنج کے درمیان، ہندوستان کی اقتصادی ترقی کی شرح (جی ڈی پی) مضبوط ہے۔ گزشتہ مالی سال (FY26) میں ملک کی GDP میں 7.7 فیصد کی رفتار سے اضافہ ہوا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہندوستانی معیشت کافی مضبوطی کی پوزیشن میں ہے۔