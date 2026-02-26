بھارت-اسرائیل میگا ٹریڈ ڈیل پر جلد ہی دستخط ہوں گے، وزیر اعظم مودی نے اسرائیلی پارلیمنٹ میں ماسٹر پلان کا انکشاف کیا
وزیراعظم نے نیسیٹ میں تجارت کو وسعت دینے، آزاد تجارت کے معاہدے کو جلد مکمل کرنے اور زرعی مراکز کی تعداد بڑھانے کے اہداف رکھے۔
Published : February 26, 2026 at 10:36 AM IST
تل ابیب: وزیر اعظم نریندر مودی نے بدھ کو اسرائیلی پارلیمنٹ کنیسیٹ سے خطاب کرتے ہوئے ہندوستان اور اسرائیل کے درمیان اقتصادی اور اسٹریٹجک تعلقات کے ایک نئے باب کا آغاز کیا۔ یہ کسی ہندوستانی وزیر اعظم کا کنیسیٹ سے پہلا خطاب تھا، جس میں انہوں نے تجارت کو بڑھانے، سرمایہ کاری کے بہاؤ کو مضبوط بنانے، اور دونوں ممالک کے درمیان بنیادی ڈھانچے کی ترقی پر زور دیا۔
آزاد تجارتی معاہدے (ایف ٹی اے) پر زور
وزیر اعظم مودی نے اعلان کیا کہ ہندوستان اور اسرائیل ایک پرجوش آزاد تجارتی معاہدے (ایف ٹی اے) کی طرف تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، "حالیہ برسوں میں ہماری دو طرفہ اشیا کی تجارت میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے، لیکن یہ اب بھی ہماری حقیقی صلاحیت کی عکاسی نہیں کرتا۔ ہماری ٹیمیں ایک جامع ایف ٹی اے پر سخت محنت کر رہی ہیں، جو دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات میں چھپی بے پناہ صلاحیتوں کو کھول دے گی۔" انہوں نے گزشتہ سال دستخط کیے گئے دوطرفہ سرمایہ کاری کے معاہدے کا بھی ذکر کیا جو کاروباری اداروں کو زیادہ اعتماد اور تحفظ فراہم کرے گا۔
ٹیکنالوجی اور اسٹارٹ اپس کی نئی ہم آہنگی
اسرائیل کو "اسٹارٹ اپ نیشن" کے طور پر بیان کرتے ہوئے پی ایم مودی نے کہا کہ ہندوستان کی نوجوان نسل اور اسرائیل کا اختراعی ماحولیاتی نظام ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ انہوں نے سیمی کنڈکٹرز، مصنوعی ذہانت (اے آئی) اور کوانٹم ٹیکنالوجی جیسے شعبوں میں مستقبل میں تعاون کے امکانات کو اجاگر کیا۔ 2018 میں شروع کیے گئے "iCreate" انکیوبیٹر کی کامیابی کو یاد کرتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ اس نے اب تک تقریباً 900 اسٹارٹ اپس کی مدد کی ہے۔ مزید برآں، ہندوستان کے ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر (ڈی پی آئی) کا استعمال کرتے ہوئے سرحد پار مالی روابط بنانے پر بات چیت کی گئی۔
زرعی شعبے میں ترقی کا منصوبہ
زرعی شعبے میں اسرائیل کی مہارت کی تعریف کرتے ہوئے وزیر اعظم نے ایک بڑے ہدف کا اشتراک کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں اس وقت 43 سنٹر آف ایکسیلنس کام کر رہے ہیں، جن سے 500,000 سے زیادہ کسان مستفید ہو رہے ہیں۔ اس تعداد کو 100 مراکز تک بڑھانے کا ایک اہم ہدف مقرر کیا گیا ہے، جس سے لاکھوں کسانوں اور ماہی گیروں کو اسرائیلی پانی کے انتظام اور آبپاشی کی ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانے کے قابل بنایا جارہا ہے۔
عالمی راہداریوں اور امن کی اپیل
وزیر اعظم نے بین الاقوامی پلیٹ فارمز جیسے I2U2 (انڈیا، اسرائیل، یو اے ای، اور امریکہ) اور IMEC (انڈیا-مشرق وسطی-یورپ اکنامک کوریڈور) پر اسرائیل کے ساتھ مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ تجارت کے ساتھ ساتھ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس اور علاقائی امن کے لیے جاری کوششوں کی بھی حمایت کی۔
