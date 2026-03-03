'بھارت کے پاس کافی خام تیل موجود، ایندھن کی کوئی کمی نہیں'
مغربی ایشیا کے بحران کے درمیان ہندوستان کے پاس چھ سے آٹھ ہفتوں کے خام تیل کے ذخائر ہیں: سرکاری ذرائع
Published : March 3, 2026 at 8:50 PM IST
نئی دہلی: مغربی ایشیا میں بڑھتے ہوئے فوجی تنازعات اور تناؤ کے درمیان، بھارتی حکومت کے اعلیٰ ذرائع نے یقین دلایا ہے کہ ملک کے پاس پٹرول، ڈیزل اور دیگر ایندھن کی گھریلو مانگ کو پورا کرنے کے لیے چھ سے آٹھ ہفتوں کے لیے کافی ذخائر موجود ہیں۔ بھارت کی خام تیل اور ایل پی جی کی تقریباً نصف درآمد آبنائے ہرمز سے ہوتی ہے۔
ایران پر امریکی اور اسرائیل کے حملوں کے بعد اس اہم سمندری راستے پر جہاز رانی میں خلل پڑا ہے۔ وزارت پیٹرولیم کے ایک سینئر اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا کہ حکومت صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے اور بحران سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔
ملک میں اس وقت خام تیل کے ذخائر ہیں جو تقریباً 25 دنوں کی کھپت اور اسی مدت کے لیے تیار ایندھن کے برابر ہیں۔ اگرچہ فوری طور پر کمی کا امکان نہیں ہے، عالمی سطح پر خام تیل کی قیمتوں میں اضافے اور نقل و حمل کے بڑھتے ہوئے اخراجات ہندوستان کے درآمدی بل اور افراط زر کو متاثر کر سکتے ہیں۔
ایک الگ بیان میں، وزارت نے کہا کہ پیٹرولیم کے وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے میڈیا کو موجودہ صورتحال میں ملک کی تیاریوں کے بارے میں بتایا۔ یہ کہا گیا کہ ملک کے پاس خام تیل اور اہم مصنوعات جیسے پیٹرول، ڈیزل، اور ایوی ایشن ٹربائن فیول (اے ٹی ایف) کے کافی ذخائر ہیں۔ وزارت نے ملک بھر میں سپلائی کی صورتحال پر نظر رکھنے کے لیے 24 گھنٹے کنٹرول روم بھی قائم کیا ہے۔
ہندوستان دنیا کا تیسرا سب سے بڑا تیل درآمد کنندہ، چوتھا سب سے بڑا ریفائنر، اور پانچواں سب سے بڑا برآمد کنندہ ہے۔ پچھلے کچھ سالوں میں، ہندوستان نے اپنے توانائی کے ذرائع کو محفوظ بنانے کے لیے متنوع بنایا ہے۔ ہندوستانی کمپنیوں کو اب توانائی کے ذرائع تک رسائی حاصل ہے جو آبنائے ہرمز سے نہیں آتے۔
حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ خام تیل کی کمی نہیں ہوگی، لیکن تنازعہ کا براہ راست اثر قیمتوں پر پڑے گا۔ عالمی سطح پر خام تیل کی قیمت 80 ڈالر فی بیرل سے تجاوز کر گئی ہے جس سے ہندوستان کی درآمدی لاگت اور افراط زر میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق، بھارت نے مارچ 2025 کو ختم ہونے والے مالی سال میں تیل کی درآمد پر 137 بلین ڈالر خرچ کیے ہیں۔
وزارت کے اہلکار نے مزید واضح کیا کہ اگر آبنائے ہرمز کو بند کر دیا جاتا ہے تو ہندوستان متبادل خطوں جیسے مغربی افریقہ، لاطینی امریکہ اور امریکہ سے سپلائی بڑھا کر اس کمی کو پورا کر سکتا ہے۔ ہندوستان دنیا کا تیسرا سب سے بڑا تیل درآمد کرنے والا ملک ہے، اور حکومت کی اولین ترجیح ہندوستانی صارفین کے مفادات کا تحفظ ہے۔