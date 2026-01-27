'مدر آف آل ڈیلز': بھارت، یورپی یونین کے بیچ ایف ٹی اے مذاکرات کامیاب، آج دہلی میں معاہدے کا اعلان
منگل کو نئی دہلی میں ایک سربراہی اجلاس میں اس معاہدے کے منظر عام پر آنے کی توقع ہے۔
نئی دہلی: ایف ٹی اے پر ابتدائی بات چیت کے تقریباً دو دہائیوں کے بعد بھارت اور یورپی یونین نے ایک بڑے آزاد تجارتی معاہدے کو حتمی شکل دی ہے جس سے توقع کی جائے گی کہ دو طرفہ تجارت کو فروغ ملے گا اور دونوں فریقوں کے درمیان اقتصادی تعلقات مضبوط ہوں گے۔ کامرس سکریٹری راجیش اگروال نے پیر کو کہا کہ مجوزہ آزاد تجارتی معاہدے (ایف ٹی اے) کے لیے سرکاری سطح کے مذاکرات کامیابی سے مکمل کر لیے گئے ہیں۔
کامرس سکریٹری نے کہا کہ "سرکاری سطح کے مذاکرات مکمل ہو گئے ہیں اور دونوں فریق 27 جنوری کو بروز منگل ایف ٹی اے مذاکرات کے کامیاب اختتام کا اعلان کرنے کے لیے تیار ہیں۔"
انہوں نے کہا کہ بھارت کے نقطہ نظر سے تجارتی معاہدہ متوازن اور مستقبل کے حوالے سے اہم ہے جس سے بھارت کے یورپی یونین کے ساتھ بہتر اقتصادی انضمام میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ مزید، یہ دونوں معیشتوں میں تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ دے گا۔ اگروال نے کہا، "مذاکرات کامیابی کے ساتھ ختم ہو گئے ہیں۔ معاہدے کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔" اگروال نے کہا۔
انہوں نے کہا کہ ایف ٹی اے کے متن کی قانونی جانچ جاری ہے اور کوشش کی جائے گی کہ اس عمل کو مکمل کیا جائے اور جلد از جلد معاہدے پر دستخط کیے جائیں۔
سرکاری ذرائع کے مطابق، اس معاہدے پر اس سال دستخط ہونے کی امید ہے، اور یہ اگلے سال کے شروع میں نافذ ہو سکتا ہے۔ معاہدے کے نفاذ میں اس لیے وقت وقت لگے گا، کیونکہ اس کے لیے یورپی یونین کی پارلیمنٹ سے منظوری درکار ہوتی ہے۔ ذرائع نے مزید کہا کہ بھارت میں اسے صرف مرکزی کابینہ کی منظوری کی ضرورت ہے۔
یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس معاہدے کو 18 سال کی بات چیت کے بعد حتمی شکل دی گئی ہے، جس کا آغاز سال 2007 میں ہوا تھا۔ وزیر تجارت اور صنعت پیوش گوئل نے اس آزاد تجارتی معاہدے (FTA) کو "مدر آف آل ڈیلز" قرار دیا۔
معاہدے کے لیے بات چیت کے اختتام کا باضابطہ اعلان منگل کو یہاں بھارت-یورپی یونین (یورپی یونین) سمٹ میں کیا جائے گا۔
یوروپی کمیشن کی صدر ارسولا وان ڈیر لیین اور یورپی کونسل کے صدر انتونیو کوسٹا 27 جنوری کو وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ سربراہی اجلاس میں بات چیت کریں گے۔ اس معاہدے کے تحت ٹیکسٹائل، کیمیکل، جواہرات اور زیورات، برقی مشینری، چمڑے اور جوتے جیسے محنت کش شعبوں کے متعدد بھارتی سامان کی ڈیوٹی فری رسائی فراہم کیے جانے کا امکان ہے۔
ہندوستانی اشیا پر یورپی یونین کا ٹیرف تقریباً 3.8 فیصد ہے، لیکن محنت کش شعبوں پر تقریباً 10 فیصد درآمدی ڈیوٹی عائد ہے۔ یورپی یونین کے سامان پر بھارتی کی اوسط ڈیوٹی تقریباً 9.3 فیصد ہے، خاص طور پر آٹوموبائل، پرزے (35.5 فیصد)، پلاسٹک (10.4 فیصد) اور کیمیکلز اور فارماسیوٹیکل (9.9 فیصد) پر زیادہ ڈیوٹی عائد ہے۔
ایف ٹی اے میں دونوں فریق اپنے درمیان ہونے والی تجارت میں 90 فیصد سے زیادہ اشیاء پر درآمدی ڈیوٹی کو کم یا ختم کر دیں گے۔ ایف ٹی اے خدمات کے شعبوں جیسے ٹیلی کمیونیکیشن، نقل و حمل، اکاؤنٹنگ، اور آڈیٹنگ میں تجارت کو فروغ دینے کے لیے اصولوں کو بھی ڈیوٹی فری کرتا ہے۔ اس سے قبل موجودہ حکومت سات تجارتی معاہدوں کو حتمی شکل دے چکی ہے جن میں آسٹریلیا، برطانیہ، عمان، نیوزی لینڈ، یو اے ای، ای ایف ٹی اے بلاک، اور ماریشس شامل ہیں۔
یہ معاہدہ اہم ہے، کیونکہ امریکہ کی جانب سے اعلیٰ محصولات کے نفاذ نے عالمی تجارتی بہاؤ کو متاثر کیا ہے۔ بھارت کو امریکہ میں 50 فیصد ٹیرف کا سامنا ہے۔ توقع ہے کہ ایف ٹی اے سے بھارتی برآمد کنندگان کو اپنے سامانوں کی ترسیل کو متنوع بنانے میں مدد ملے گی۔ اس سے چین پر بھی انحصار کم کرنے میں بھی مدد ملے گی۔
ایف ٹی اے کے علاوہ، دونوں ممالک سرمایہ کاری کے تحفظ اور جغرافیائی انڈیکیشن (GI) میں بھی معاہدے پر بھی بات چیت کر رہے ہیں۔ انڈیا-ای وی ایف ٹی اے اشیاء، خدمات اور سرمایہ کاری میں تجارت سمیت 24 شعبوں کا احاطہ کرتا ہے۔
واضح رہے کہ ایف ٹی اے کا مطلب 'FREE TRADE AGREEMENT' ہوتا ہے۔ یہ معاہدہ دو یا اس سے زیادہ ملکوں کے بیچ محصولات سے پاک یا کم از کم محصولات کے ساتھ کاروبار کا معاہدہ ہوتا ہے۔
