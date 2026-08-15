پٹرول، ڈیزل اور اے ٹی ایف کی برآمد پر ونڈ فال ٹیکس میں کمی
ایوی ایشن ٹربائن فیول یعنی اے ٹی ایف کی برآمد پر ڈیوٹی 22 روپے سے کم کرکے 19.5 روپے فی لیٹر کردی گئی ہے۔
Published : August 15, 2026 at 10:43 PM IST
نئی دہلی : مرکزی حکومت نے 15 اگست سے شروع ہونے والے دو ہفتے کے لیے پٹرول، ڈیزل اور ایوی ایشن ٹربائن فیول (اے ٹی ایف) کی برآمد پر عائد ونڈ فال ٹیکس میں کمی کردی ہے۔ وزارتِ خزانہ کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق ڈیزل کی برآمد پر اسپیشل ایڈیشنل ایکسائز ڈیوٹی (ایس اے ای ڈی) 25.5 روپے فی لیٹر سے کم کرکے 24 روپے فی لیٹر کردی گئی ہے۔
اسی طرح ایوی ایشن ٹربائن فیول یعنی اے ٹی ایف کی برآمد پر ڈیوٹی 22 روپے فی لیٹر سے کم کرکے 19.5 روپے فی لیٹر کردی گئی ہے۔ سب سے نمایاں تبدیلی پٹرول کی برآمد پر عائد ڈیوٹی میں کی گئی ہے۔ پٹرول کی برآمد پر ایس اے ای ڈی کو 3.5 روپے فی لیٹر سے کم کرکے صفر کردیا گیا ہے، اور یہ تبدیلی 15 اگست سے نافذ ہوگئی ہے۔
وزارتِ خزانہ نے واضح کیا ہے کہ ملک کے اندر استعمال کے لیے پٹرول اور ڈیزل کی فراہمی پر موجودہ ڈیوٹی کی شرحوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ حکومت نے مغربی ایشیا میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان 27 مارچ کو ڈیزل اور اے ٹی ایف کی برآمدات پر اضافی ایکسائز ڈیوٹی عائد کی تھی اور اس کی شرح میں ہر دو ہفتے بعد نظرثانی کی جاتی رہی۔
16 مئی سے پٹرول کی برآمدات پر بھی یہ لیوی نافذ کردی گئی تھی۔ ونڈ فال ٹیکس عائد کرنے کا مقصد ملک میں پٹرولیم مصنوعات کی مناسب دستیابی برقرار رکھنا اور عالمی قیمتوں میں اضافے کے دوران برآمد کنندگان کو قیمتوں کے فرق سے غیر معمولی فائدہ اٹھانے سے روکنا تھا۔
مغربی ایشیا میں جنگ اور بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث عالمی خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کے خدشات کے درمیان حکومت نے گھریلو مارکیٹ میں ایندھن کی دستیابی کو ترجیح دینے کے لیے برآمدات کو محدود کرنے کی پالیسی اختیار کی تھی۔ بھارت نے پہلی مرتبہ یکم جولائی 2022 کو اسپیشل ایڈیشنل ایکسائز ڈیوٹی (ایس اے ای ڈی) کے ذریعے ونڈ فال ٹیکس متعارف کرایا تھا۔
اس کا بنیادی مقصد عالمی سطح پر قیمتوں میں غیر معمولی اضافے کے دوران ملکی خام تیل پیدا کرنے والی کمپنیوں اور پٹرولیم مصنوعات کے برآمد کنندگان کو حاصل ہونے والے غیر معمولی منافع پر ٹیکس عائد کرنا تھا۔ روس۔یوکرین جنگ کے باعث عالمی سطح پر توانائی کی سپلائی میں خلل اور خام تیل و پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑے اضافے کے بعد بھارت نے مقامی خام تیل کی پیداوار اور پٹرول، ڈیزل اور اے ٹی ایف کی برآمدات پر یہ اضافی ڈیوٹی نافذ کی تھی۔
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حالیہ کمی سے پٹرول کی برآمد پر اضافی ڈیوٹی مکمل طور پر ختم ہوگئی ہے، جبکہ ڈیزل اور اے ٹی ایف پر عائد ونڈ فال ٹیکس کی شرح میں بھی کمی کی گئی ہے۔ حکومت کی جانب سے ہر دو ہفتے بعد عالمی مارکیٹ کے حالات، خام تیل کی قیمتوں اور دیگر عوامل کا جائزہ لیتے ہوئے ان ڈیوٹی کی شرحوں میں تبدیلی کی جاتی رہی ہے۔