بھارت-یورپی یونین تجارتی معاہدے میں نئی دہلی کی جیت، ٹرمپ انتظامیہ کا اعتراف
امریکی تجارتی نمائندے جیمیسن گریر کے مطابق انڈیا-یورپی یونین تجارتی معاہدے سے بھارتی برآمدات اورکارکنوں کو کافی فائدہ ہوگا۔
Published : January 28, 2026 at 2:48 PM IST
نیویارک: امریکی تجارتی نمائندے جیمیسن گریر نے کہا ہے کہ ہندوستان اور یوروپی یونین (EU) کے درمیان آزاد تجارتی معاہدے (FTA) سے ہندوستان کو کافی فائدہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کو مستقبل میں اس معاہدے سے اہم اقتصادی فوائد حاصل ہوں گے۔
فاکس بزنس کے ساتھ ایک انٹرویو میں، گریر نے کہا کہ معاہدے کی ابتدائی تفصیلات واضح طور پر بتاتی ہیں کہ ہندوستان یورپی منڈیوں تک زیادہ رسائی حاصل کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان اس معاہدے میں کلیدی کھلاڑی رہا ہے اور اس سے براہ راست فائدہ اٹھائے گا۔
ہندوستانی مزدوروں کو فائدہ
گریر نے نوٹ کیا کہ یوروپی یونین کی صدر ارسلا وان ڈیر لیین نے یورپ کے اندر ہندوستانی کارکنوں کی نقل و حرکت پر زور دیا ہے۔ اس سے ہندوستانی پیشہ ور افراد اور کارکنوں کو یورپ میں کام کرنے کے نئے مواقع مل سکتے ہیں۔
عالمی سطح پر مختلف نظریات
گریر نے کہا کہ جہاں امریکہ گھریلو پیداوار کو فروغ دے کر عالمی کے کچھ مسائل کو درست کرنا چاہتا ہے، یورپی یونین عالمی سطح کو مزید آگے بڑھا رہی ہے۔ امریکی ٹیرف میں اضافے کے بعد، یورپی یونین جیسے ممالک نئی منڈیوں کی تلاش میں ہیں۔
یورپ کا رخ ہندوستان کی طرف
انہوں نے کہا کہ یورپی یونین کا بہت زیادہ انحصار تجارت پر ہے۔ اگر یہ پہلے کی طرح امریکہ کو برآمد نہیں کر سکتا تو اسے دوسرے ممالک کی ضرورت ہوگی۔ اس لیے ہندوستان یورپ کے لیے ایک بڑی منڈی کے طور پر ابھرا ہے۔
روسی تیل پر امریکی تشویش
روسی تیل کی خریداری پر ہندوستان پر عائد 25 فیصد ٹیرف کے بارے میں گریر نے کہا کہ ہندوستان اب بھی یہ ڈیوٹی ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ ہندوستان نے روسی تیل کی خریداری کو کم کرنے کے لیے کچھ اقدامات کیے ہیں لیکن مزید کوششوں کی ضرورت ہے۔
بھارت کی مجبوری۔
گریر نے کہا کہ ہندوستان کو روسی تیل سستی قیمت پر اور قریب ہی ملتا ہے، اس لیے اس سے مکمل طور پر دوری اختیار کرنا آسان نہیں ہے۔ امریکہ اس معاملے پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔
دو ارب لوگوں کی مارکیٹ
انڈیا-EU FTA تقریباً دو بلین لوگوں کی مشترکہ مارکیٹ بنائے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور یورپی یونین کی اعلیٰ قیادت نے اسے پانچ سالہ تبدیلی کے ایجنڈے کے طور پر پیش کیا ہے۔
سلامتی اور نقل و حرکت پر معاہدے
سمٹ کے دوران ہندوستان اور یورپی یونین نے دو اہم معاہدوں پر دستخط بھی کئے۔ ایک سیکورٹی اور دفاعی تعاون پر اور دوسرا ہندوستانی ہنر کی یورپ میں نقل و حرکت
کن سیکٹرز کو فائدہ ہوگا؟
توقع ہے کہ اس معاہدے سے ہندوستان کے ٹیکسٹائل، ملبوسات، چمڑے، دستکاری، جوتے اور سمندری مصنوعات کے شعبوں کو کافی فائدہ پہنچے گا۔ یورپ کو شراب، آٹوموبائل، کیمیکل اور فارماسیوٹیکل جیسے شعبوں میں فائدہ ہوگا۔