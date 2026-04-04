راحت بھری خبر! 'گرین سالوی' چھیالیس ہزار ٹن ایل پی جی لے کر آ رہا بھارت، بحران کے درمیان رسوئی گیس کی قلت کا اندیشہ دور
آبنائے ہرمز سے 'سبز سالوی' ٹینکر کی بحفاظت واپسی اور ایران کی سفارتی حمایت نے ہندوستان کو گیس کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنایا۔
Published : April 4, 2026 at 12:21 PM IST|
Updated : April 4, 2026 at 12:53 PM IST
نئی دہلی: مغربی ایشیا میں شدید جغرافیائی سیاسی تناؤ اور تنازعات کے درمیان، ہندوستان کے توانائی کے تحفظ کے محاذ پر ایک بڑی اور اطمینان بخش خبر سامنے آئی ہے۔ ایک اور ایل پی جی ٹینکر، 'گرین سالوی'، جو تزویراتی (اسٹراٹیجک) لحاظ سے اہم آبنائے ہرمز کے ذریعے ہندوستان کے لیے روانہ ہوا، بحفاظت اپنے سفر پر روانہ ہو گیا ہے۔ یہ پیشرفت ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب توانائی کی فراہمی کی زنجیروں کے بارے میں عالمی خدشات برقرار ہیں۔
سفارتی کوششوں کی ایک بڑی فتح
ذرائع کے مطابق 'گرین سالوی' 46,000 میٹرک ٹن مائع پیٹرولیم گیس (ایل پی جی) لے کر ہندوستان کی طرف روانہ ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ ٹینکر اکیلا نہیں ہے بلکہ تین ہندوستانی ایل پی جی جہازوں کے قافلے کی قیادت کر رہا ہے۔ ایران پر 28 فروری کو ہونے والے حملوں کے بعد پیدا ہونے والی علاقائی کشیدگی کے درمیان، یہ ساتواں موقع ہے جب کسی ہندوستانی جہاز نے اس خطرناک چوکی کو کامیابی سے عبور کیا ہے۔
خیال کیا جاتا ہے کہ ہندوستان کی فعال "انرجی ڈپلومیسی" نے اس محفوظ راستے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ تہران اور نئی دہلی کے درمیان اعلیٰ سطحی سفارتی مذاکرات کے بعد ایران نے ان جہازوں کو "دوستانہ" جہاز تسلیم کیا۔ ایرانی انقلابی گارڈ کور (IRGC) بحریہ نے ان کی آمدورفت میں سہولت فراہم کی، جو دونوں ممالک کے درمیان مضبوط دوطرفہ تعلقات کا ثبوت ہے۔
حفاظت کے لیے نیا راستہ اختیار کیا گیا
ٹینکرز کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے "گرین سالوی" اور اس کے ساتھ آنے والے دیگر بحری جہاز عمان کے ساحل کے قریب "جنوبی روٹ" استعمال کر رہے ہیں۔ عام طور پر، بحری جہاز شمالی لین کا استعمال کرتے ہیں، جو ایرانی کنٹرول کے قریب ہے۔ موجودہ حالات کے پیش نظر کسی ممکنہ تصادم یا ناخوشگوار واقعے سے گریز کرتے ہوئے جنوبی راستے کو زیادہ محفوظ سمجھا جاتا ہے۔
گھریلو رسد پر اثر
ہندوستان اپنی ایل پی جی ضروریات کا ایک بڑا حصہ خلیجی ممالک سے درآمد کرتا ہے۔ 'گرین سالوی' کا کامیاب سفر مقامی مارکیٹ میں کھانا پکانے والی گیس کی فراہمی کو استحکام فراہم کرے گا۔ توانائی کے ماہرین کا خیال ہے کہ اگر یہ سپلائی متاثر ہوئی تو اس سے قیمتوں میں اضافہ اور ملکی سطح پر قلت پیدا ہو سکتی ہے۔
مغربی ایشیا میں کشیدہ صورتحال کے باوجود بھارت اپنی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے میں کامیاب ہوا ہے۔ دو اور ہندوستانی ایل پی جی کیریئرز کے اگلے چند گھنٹوں میں آبنائے کو منتقل کرنے کی توقع ہے۔