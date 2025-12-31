نئے سال سے قبل خوشخبری: ہندوستان دنیا کی چوتھی بڑی معیشت بن گیا، جاپان سے آگے نکل گیا
مرکزی حکومت نے اندازہ لگایا ہے کہ اگر یہ رفتار جاری رہی تو آنے والے برسوں میں جرمنی بھی پیچھے چھوٹ جائے گا۔
Published : December 31, 2025 at 3:54 PM IST
نئی دہلی: نئے سال سے پہلے ملک کے لیے اچھی خبر آ گئی ہے۔ اپنی سالانہ اقتصادی جائزہ رپورٹ میں، مرکزی حکومت نے اعلان کیا کہ ہندوستان نے جی ڈی پی کے معاملے میں جاپان کو پیچھے چھوڑتے ہوئے فہرست میں دوسرے نمبر پر جگہ بنائی ہے۔ جاپان چوتھے نمبر پر چلا گیا ہے۔ حکومت نے کہا کہ ملک نے سب سے بڑی معیشت کا درجہ حاصل کر لیا ہے۔
اس معاملے پر، مرکزی حکومت نے مزید کہا کہ ہندوستان 4.18 ٹریلین روپے کی جی ڈی پی کے ساتھ دنیا کی چوتھی سب سے بڑی معیشت بن گیا ہے اور 2030 تک جرمنی کو پیچھے چھوڑ کر تیسری سب سے بڑی معیشت بننے کے لیے تیار ہے۔ ہندوستان کی حقیقی جی ڈی پی 2025-26 کی دوسری سہ ماہی میں 8.2 فیصد بڑھی، جو کہ پہلی سہ ماہی میں 7.8 فیصد اور پچھلے مالی سال کی چوتھی سہ ماہی میں 7.4 فیصد تھی۔
مرکز کی مودی حکومت نے یہ اعلان کیا ہے، لیکن حتمی منظوری بین الاقوامی مالیاتی فنڈ (آئی ایم ایف) دے گا، جو اگلے سال 2026 کی پہلی ششماہی میں جاری ہونے کی امید ہے۔ حکومت نے مزید کہا کہ ہندوستان کی معیشت گزشتہ کئی سالوں سے تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔ حکومت نے کہا کہ مضبوط ملکی اور بین الاقوامی اداروں نے بھی پیش گوئی کی ہے کہ آنے والے سالوں میں ملک معیشت مزید مضبوط ہو گی۔ دنیا کی سب سے بڑی معیشت امریکہ سرفہرست ہے جس کے بعد چین دوسرے نمبر پر ہے۔
رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ملک کی شرح نمو نے سب کو مزید حیران کر دیا، 2025-26 کی دوسری سہ ماہی میں جی ڈی پی کی نمو چھ سہ ماہیوں میں اپنی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے، یہ مسلسل عالمی تجارتی غیر یقینی صورتحال کے درمیان ہندوستان کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے ساتھ مختلف اداروں کی جانب سے لگائے گئے اندازوں کا بھی حوالہ دیا گیا ہے۔
عالمی بینک نے 2026 میں 6.5 فیصد ترقی کا تخمینہ لگایا ہے۔ اس دوران موڈیز کو توقع ہے کہ ہندوستان 2026 میں 6.4 فیصد اور 2027 میں 6.5 فیصد کی ترقی کے ساتھ سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی جی 20 معیشت رہے گا۔ اقتصادی تعاون اور ترقی (او ای سی ڈی) نے 2025 میں 6.7 فیصد اور 2026 میں 6.2 فیصد اضافے کی پیش گوئی کی ہے۔
