مرکزی حکومت نے چینی کی برآمدات پر پابندی عائد کر دی
اس اقدام کا مقصد مشرق وسطیٰ میں جاری بحران کے پیش نظر گھریلو سپلائی میں اضافہ کرنا اور قیمت کنٹرول کرنا ہے۔
Published : May 14, 2026 at 12:48 PM IST
نئی دہلی: بھارت نے رواں سال 30 ستمبر تک کے لیے چینی کی برآمدات پر فوری طور پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اس اقدام سے گھریلو سپلائی بڑھانے اور قیمتوں کو کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی۔ چینی پہلے سے ہی برآمدی پابندی والے زمرے میں شامل تھی، جسے برآمد کرنے کے لیے لائسنس کی ضرورت ہوتی تھی۔
ڈائریکٹوریٹ جنرل آف فارن ٹریڈ (ڈی جی ایف ٹی) نے 13 مئی کو جاری کردہ ایک نوٹیفکیشن میں کہا کہ "چینی (خام چینی، سفید چینی، اور ریفائنڈ چینی) کی برآمدی پالیسی کو فوری طور پر 30 ستمبر 2026 تک، یا اگلے احکامات تک 'محدود' سے 'ممنوعہ' میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔
تاہم، اس حکم کا اطلاق بالترتیب سی ایکس ایل اور ٹیرف ریٹ کوٹہ (ٹی آر کیو) کے تحت یورپی یونین اور امریکہ کو برآمد کی جانے والی چینی پر نہیں ہوتا ہے۔ ان حکومتوں کے تحت، برآمد کنندگان کو خاصی کم یا صفر کسٹم ڈیوٹی پر چینی کی مخصوص مقدار ان مقامات پر بھیجنے کی اجازت ہے۔
ڈی جی ایف ٹی کے اس حکم کا اطلاق ایڈوانس آتھرائزیشن اسکیم، حکومت سے حکومت کی برآمدات، اور برآمدی پائپ لائن میں پہلے سے موجود کنسائنمنٹس پر بھی نہیں ہوگا۔ چینی مارکیٹنگ سال 2025-26 (اکتوبر تا ستمبر) کے لیے وزارت خوراک نے ابتدائی طور پر 1.5 ملین ٹن چینی کی برآمد کی اجازت دی، پھر 500,000 ٹن کا اضافی کوٹا کھولا، جس میں سے صرف 87,587 ٹن کی منظوری دی گئی۔
اس طرح تقریباً 1.6 ملین ٹن چینی برآمد کرنے کی اجازت دی گئی۔ وزارت خوراک اور شوگر ملوں کو پورے 2025-26 مارکیٹنگ سال کے لیے 750,000-800,000 ٹن برآمد کرنے کی توقع ہے۔ صنعتی ادارہ آئی ایس ایم اے کے مطابق، مہاراشٹر اور کرناٹک میں زیادہ پیداوار کی وجہ سے، اپریل سے 2025-26 کے مارکیٹنگ سیزن میں ہندوستان کی چینی کی پیداوار 7.32 فیصد بڑھ کر 27.52 ملین ٹن ہو گئی۔ آئی ایس ایم اے کا تخمینہ ہے کہ 2025-26 کے مارکیٹنگ سیزن کی کل پیداوار، ایتھنول کو چھوڑ کر، 29.3 ملین ٹن ہوگی، جو کہ 2024-25 میں ریکارڈ کی گئی 26.12 ملین ٹن سے زیادہ ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ کسی شے کی برآمد پر پابندی مہنگائی کے خدشات اور مغربی ایشیا کے تنازع کی وجہ سے پیدا ہونے والی غیر یقینی صورت حال کے درمیان قیمتوں میں اضافے کو روکنے کے مقصد سے لگائی جاتی ہے۔
اکتوبر سال 2022 میں، بھارت نے چینی کی برآمدات پر پابندی عائد کی اور بعد میں اسے وقفے وقفے سے بڑھایا۔ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا چینی پیدا کرنے والا ملک بھارت چینی ملوں میں متناسب طور پر تقسیم کیے گئے کوٹے کے ذریعے برآمدات کو حکومتی کنٹرول میں رکھتا ہے۔
