یورپ کے ساتھ ایک بڑا معاہدہ، ہندوستان نے گھریلو سلامتی کے لیے زراعت، آٹو اور اسٹیل کو معاہدے سے باہر رکھا
ہندوستان-یورپی یونین تجارتی معاہدے(2026) میں گھریلو مفادات کے تحفظ کے لیے زراعت،آٹو اور اسٹیل کوخارج کر دیا گیا ہے،جبکہ دیگرشعبوں میں تجارت کوآسان بنایا گیاہے۔
Published : January 27, 2026 at 4:41 PM IST
نئی دہلی: ہندوستان اور یورپی یونین (EU) کے درمیان حال ہی میں دستخط شدہ آزاد تجارتی معاہدے (FTA)ایف اے ٹی کو دونوں فریقوں کے لیے تاریخی قرار دیا جا رہا ہے۔ اس معاہدے سے تجارت میں اضافہ، سرمایہ کاری کو راغب کرنے اور اقتصادی تعلقات کو مضبوط کرنے کی امید ہے۔ تاہم اس بڑے معاہدے میں بھی تین اہم شعبوں کو مکمل طور پر شامل نہیں کیا گیا۔ ان کو مذاکرات کے دوران "میز سے دور" رکھا گیا تھا، یعنی ان علاقوں پر ٹیرف کے مکمل خاتمے کا معاہدہ نہیں ہو سکا۔ یہ تین شعبے آٹوموبائل، اسٹیل اور زراعت ہیں۔
1. آٹوموبائل سیکٹر: گھریلو صنعت کا تحفظ
آٹوموبائل سیکٹر ہندوستان اور یورپی یونین دونوں کے لیے انتہائی حساس ہیں۔ ہندوستان میں کاریں، دو پہیہ گاڑیاں اور دیگر گاڑیاں بنانے والی ایک بڑی گھریلو صنعت ہے، جس میں لاکھوں لوگوں کو روزگار ملتا ہے۔
اگر یورپی یونین کی کاروں اور آٹو پارٹس پر محصولات کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا تو مہنگی یورپی کاریں ہندوستانی بازار میں سستی ہو جائیں گی۔ اس سے ہندوستانی آٹو کمپنیوں کو سخت مسابقت کا سامنا کرنا پڑے گا اور گھریلو صنعت پر منفی اثر پڑ سکتا ہے۔ اس وجہ سے، ہندوستان نے اس سیکٹر کو زیرو ٹیرف کی فہرست سے خارج کر دیا۔
ساتھ ہی یورپی یونین اپنی آٹو انڈسٹری کے حوالے سے بھی محتاط ہے۔ اس لیے دونوں فریقوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ آٹوموبائل سیکٹر کو فی الحال اس معاہدے سے باہر رکھا جائے گا۔
2. اسٹیل کی صنعت: ایک اسٹریٹجک اور روزگار فراہم کرنے والا شعبہ
سٹیل کی صنعت کو کسی بھی ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے۔ یہ نہ صرف بنیادی ڈھانچے، تعمیرات اور مینوفیکچرنگ سے منسلک ہے بلکہ قومی سلامتی کے لیے بھی اہم ہے۔
ہندوستان کا شمار دنیا کے سب سے بڑے اسٹیل پیدا کرنے والے ممالک میں ہوتا ہے۔ اگر یورپی اسٹیل پر محصولات ہٹا دیے گئے تو سستی درآمدات ہندوستانی مارکیٹ میں سیلاب لا سکتی ہیں۔ اس سے گھریلو اسٹیل کمپنیوں اور روزگار پر اثر پڑ سکتا ہے۔
یورپی یونین اپنی اسٹیل انڈسٹری کے تحفظ کے حوالے سے بھی محتاط ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی لاگت اور ماحولیاتی ضوابط کے دباؤ میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسٹیل سیکٹر کو بھی انڈیا-EU FTA میں ڈیوٹی فری دائرہ کار سے باہر رکھا گیا تھا۔
3. زراعت کا شعبہ: کسانوں کے مفادات سرفہرست
زراعت کو ہندوستان کے لیے سب سے حساس شعبہ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ملک کی ایک بڑی آبادی اب بھی زراعت پر منحصر ہے۔ اگر یورپی زرعی مصنوعات پر عائد محصولات کو ہٹا دیا گیا تو، ڈیری، اناج، اور پراسیس شدہ خوراک جیسی مصنوعات ہندوستانی بازار میں سستی ہو سکتی ہیں۔
اس سے چھوٹے اور معمولی کسانوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا۔ ہندوستانی حکومت نے طویل عرصے سے بین الاقوامی معاہدوں میں زراعت کے حوالے سے محتاط رویہ اپنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان-یورپی یونین معاہدے میں زراعت کو مکمل طور پر شامل نہیں کیا گیا تھا۔
زراعت یورپی یونین کے لیے بھی ایک حساس مسئلہ ہے، کیونکہ وہاں کسانوں کو بھاری سبسڈی ملتی ہے اور یہ شعبہ سیاسی طور پر بہت اہم ہے۔
معاہدہ توازن کے ساتھ آگے بڑھا۔
انڈیا-EU FTA نے زیادہ تر اشیا پر ٹیرف کو کم کرنے یا ختم کرنے پر اتفاق کیا، لیکن آٹوموبائل، اسٹیل اور زراعت جیسے شعبوں کو چھوڑ کر، دونوں فریقوں نے اپنے اپنے ملکی مفادات کا تحفظ کیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ معاہدہ جلد بازی کی بجائے توازن اور احتیاط کے ساتھ کیا گیا تھا۔ اگرچہ یہ حساس علاقے مستقبل میں دوبارہ گفت و شنید سے مشروط ہو سکتے ہیں، ہندوستان اور یورپی یونین نے انہیں فی الحال میز سے دور رکھ کر ایک عملی نقطہ نظر کا انتخاب کیا ہے۔