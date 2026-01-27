ہند-یوروپی یونین ڈیل: کیا کیا ہوگا سستا، اس پر ایک نظر
تاریخی بھارت-یوروپی یونین تجارتی معاہدہ 90% اشیا پر محصولات کو کم کرے گا،برآمدات کو دوگنا کرکے اخراج کو کم کرنے 500€ ملین فراہم کرے گا۔
نئی دہلی: بھارت اور یوروپی یونین (EU) نے تقریباً 18 سالوں کے بعد ایک بہت سے انتظار شدہ آزاد تجارتی معاہدہ (FTA) کو کامیابی کے ساتھ انجام دیا ہے۔ اس تاریخی معاہدے کے تحت دونوں فریقوں نے ٹیرف میں جامع کمی اور متعدد مصنوعات پر ڈیوٹیز کے خاتمے پر اتفاق کیا ہے۔ یوروپی یونین کا کہنا ہے کہ اس سے ہندوستانی منڈی میں اس کی برآمدات کی ترقی میں تیزی آئے گی اور بدلتے ہوئے عالمی تجارتی ماحول میں ان کی اقتصادی شراکت داری کو تقویت ملے گی۔
یوروپی یونین کے مطابق، اس معاہدے کے تحت، ہندوستان کو برآمد کی جانے والی 90 فیصد سے زیادہ یوروپی مصنوعات پر محصولات یا تو مکمل طور پر ختم کر دیے جائیں گے یا نمایاں طور پر کم کر دیے جائیں گے۔ اندازہ ہے کہ اس معاہدے کے نفاذ کے بعد 2032 تک ہندوستان کو یوروپی یونین کی برآمدات دوگنی ہو جائیں گی۔ فی الحال، ہندوستان کو یوروپی یونین کی برآمدات یوروپ میں تقریباً 800,000 ملازمتوں کے لیے معاون و مددگار ہے اور اس معاہدے سے اور بھی زیادہ ملازمتیں پیدا ہونے کی امید ہے۔
گرین ٹرانزیشن کے لیے مالی معاونت
ایف ٹی اے کے تحت، یوروپی یونین نے اگلے دو سالوں میں ہندوستان کو 500 ملین یورو (تقریباً 4,500 کروڑ روپے) کی امداد کا اعلان کیا ہے۔ اس کا مقصد گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو کم کرنے اور سبز توانائی اور صاف ٹیکنالوجی کو فروغ دینے میں ہندوستان کی مدد کرنا ہے۔
کن سیکٹرز کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا
یہ معاہدہ شراب، خوراک کی مصنوعات، کیمیکل، مشینری، دواسازی اور ایرو اسپیس جیسے بڑے شعبوں کا احاطہ کرتا ہے۔ یوروپی یونین (EU) کی طرف سے کیے گئے کلیدی اعلانات میں یہ چیزیں شامل ہیں۔
بیئر پر ٹیرف کو 50 فیصد تک کم کر دیا جائے گا۔
اسپرٹ (شراب) پر ٹیرف میں 40 فیصد کمی کی جائے گی۔
شراب پر ٹیرف کو 20 سے 30 فیصد تک کم کیا جائے گا۔
موٹر گاڑیوں پر ٹیرف 110 فیصد سے کم کر کے 10 فیصد کر دیا جائے گا، جو کہ سالانہ 2.5 لاکھ گاڑیوں کی حد سے مشروط ہے۔ ہندوستانی صارفین اور آٹو انڈسٹری کے لیے، اس اعلان کا سب سے نمایاں پہلو کار ٹیرف کو کم کرنے کا راستہ ہے۔ یوروپی یونین کا کہنا ہے کہ کاروں پر محصولات بتدریج کم ہو کر 10 فیصد ہو جائیں گے، جس میں سالانہ 250,000 گاڑیوں کا کوٹہ مقرر کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ معاہدے کے تحت ہر سال درآمد کی جانے والی صرف پہلی 250,000 گاڑیاں کم ٹیرف فوائد کے لیے اہل ہوں گی۔
زیتون کے تیل، مارجرین اور سبزیوں کے تیل پر ٹیرف ختم کر دیا جائے گا۔ یوروپی یونین کے اعلان میں زیتون کے تیل، مارجرین اور سبزیوں کے تیل سمیت منتخب صارفین کی درآمدات پر ڈیوٹی میں کمی بھی شامل ہے۔ الکحل کے بارے میں، اس میں کہا گیا ہے کہ یوروپی یونین کی بیئر پر ٹیرف کو 50 فیصد تک کم کر دیا جائے گا۔ یہ اعلان یوروپی یونین (EU) شراب پر تقریباً 20-30 فیصد کی کمی کے بعد ہے۔
پھلوں کے جوس اور پراسیس فوڈز پر ڈیوٹی ختم کر دی جائے گی۔
تقریباً تمام یوروپی کیمیائی مصنوعات پر محصولات ختم کر دیے جائیں گے۔
مشینری پر 44 فیصد تک ڈیوٹی ختم کر دی جائے گی۔
فارماسیوٹیکل پر ڈیوٹی میں 11 فیصد تک نمایاں کمی کی جائے گی۔ یوروپی یونین کا کہنا ہے کہ 90 فیصد مصنوعات کے لیے آپٹیکل، میڈیکل اور سرجیکل آلات پر محصولات ختم کر دیے جائیں گے، جو ہسپتالوں اور کلینکس میں استعمال ہونے والے درآمدی آلات کی قیمت اور دستیابی کو متاثر کر سکتے ہیں۔
ہوائی جہاز اور خلائی جہاز پر لگ بھگ تمام مصنوعات پر ٹیرف ختم کر دیا جائے گا۔
کیمیکل سیکٹر کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچے گا، کیونکہ یوروپی یونین کا کہنا ہے کہ اس کے تقریباً تمام کیمیکلز پر محصولات ختم کر دیے جائیں گے۔ یہ اہم ہے کیونکہ کیمیکلز ایک وسیع صنعتی ماحولیاتی نظام میں شامل ہیں، مینوفیکچرنگ ان پٹ سے لے کر فارماسیوٹیکل اور اشیائے خوردونوش جیسے فالو اپ سیکٹر تک۔
عام کمیوں کے علاوہ، اعلان کچھ اعلیٰ قدر والے شعبوں کے لیے بڑی تبدیلیوں کا خاکہ پیش کرتا ہے۔
جانیے پروڈکٹ کا موجودہ ٹیرف (%) تو آنے والا ٹیرف کیا (%) ہوگا؟
مشینری اور برقی آلات تقریباً تمام مصنوعات کے لیے 44 تک 0 ہوگا۔ ہوائی جہاز اور خلائی جہاز تقریباً تمام مصنوعات کے لیے 11 تک 0 ہوگا۔ نظری، طبی اور جراحی کا سامان 90 مصنوعات کے لیے 27.5 تک 0 ہوگا۔ پلاسٹک تقریباً تمام مصنوعات کے لیے 16.5 تک 0 ہوگا۔ موتی، قیمتی پتھر اور دھاتیں 20 مصنوعات کے لیے 22.5 تک 0 اور دیگر کے لیے ڈیوٹی میں کمی ہوگی۔ کیمیکلز تقریباً تمام مصنوعات کے لیے 22 تک 0 ہوگا۔ موٹر گاڑیاں 110 موجودہ 10 (250k کا کوٹہ) ہوگا۔ آئرن اور اسٹیل تقریباً تمام مصنوعات کے لیے 22 تک 0 ہوگا۔ دواسازی/ادویات 11 تقریباً تمام مصنوعات کے لیے 0 ہوگی۔
|پروڈکٹ
|موجودہ ٹیرف (%)
|آنے والا ٹیرف (%)
|مشینری اور برقی آلات
|44 تک
|تقریباً تمام مصنوعات کے لیے 0
|ہوائی جہاز اور خلائی جہاز
|11 تک
|تقریباً تمام مصنوعات کے لیے 0
|نظری، طبی اور جراحی کا سامان
|27.5 تک
|90 مصنوعات کے لیے 0
|پلاسٹک
|16.5 تک
|تقریباً تمام مصنوعات کے لیے 0
|موتی، قیمتی پتھر اور دھاتیں
|22.5 تک
|20 مصنوعات کے لیے 0 اور دوسروں کے لیے کم فیس
|کیمیکلز
|22 تک
|تقریباً تمام مصنوعات کے لیے 0
|موٹر گاڑی
|110
|10 (250k کا کوٹہ)
|لوہا اور اسٹیل
|22 تک
|تقریباً تمام مصنوعات کے لیے 0
|دواسازی/ادویات
|11
|تقریباً تمام مصنوعات کے لیے 0
|پروڈکٹس
|موجودہ ٹیرف (%)
|آنے والا ٹیرف (%)
|شراب (Wine)
|150 تک
|20 (پریمیم رینج)، 30 (درمیانی حد)
|اسپرٹ (Spirits)
|150 تک
|40
|بیئر (Beer)
|110 تک
|50
|زیتون کا تیل، مارجرین اور دیگر سبزیوں کا تیل
|45 تک
|0
|کیوی اور ناشپاتی
|33 تک
|10 (کوٹہ کے اندر)
|پھلوں کے رس اور غیر الکوحل والی بیئر
|55 تک
|0
پروسس شدہ کھانا (روٹی، پیسٹری، بسکٹ، پاستا، چاکلیٹ،
پالتو جانوروں کا کھانا)
|50 تک
|0
|بھیڑ کا گوشت
|33 تک
|0
|ساسیج اور دیگر گوشت کی تیاری
|110 تک
|50
پروڈکٹ کا موجودہ ٹیرف (%) تو آنے والا ٹیرف کیا (%) ہوگا؟
خدمات، ڈیجیٹل تجارت اور MSMEs کو فروغ دینا
معاہدے میں محفوظ، منصفانہ اور شفاف ڈیجیٹل تجارت کو یقینی بنانے کے لیے ایک الگ باب شامل ہے۔ یوروپی خدمات فراہم کرنے والے مالیاتی اور سمندری خدمات تک خصوصی رسائی حاصل کریں گے۔ ایک الگ باب چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں (SMEs) کے لیے مختص کیا گیا ہے، جہاں تجارت اور سرمایہ کاری کی سہولت کے لیے رابطہ مراکز قائم کیے جائیں گے۔
ماہرین کے مطابق، معاہدے سے بھارت کو عالمی سپلائی چینز میں مزید گہرائی سے مربوط ہونے میں مدد ملے گی، جب کہ یوروپی یونین کے لیے یہ دنیا کی سب سے بڑی اور تیزی سے بڑھتی ہوئی صارف منڈیوں میں سے ایک تک قواعد پر مبنی رسائی کا راستہ کھولے گا۔