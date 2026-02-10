اچھی خبر! نقد جمع کرنے اور جائیداد اور گاڑیوں کی خریداری کے لیے پین کارڈ کی حد میں اضافہ؛ یہاں نئی حد دیکھیں
انکم ٹیکس کے نئے قوانین یکم اپریل سے لاگو ہوں گے، نقد رقم جمع کرنے، گاڑیوں اور جائیداد کی خریداری قوانین میں تبدیلی ہوگی۔
Published : February 10, 2026 at 11:42 AM IST
نئی دہلی: محکمہ انکم ٹیکس نے کئی دہائیوں پرانے قوانین میں ترمیم کرتے ہوئے انکم ٹیکس رولز 2026 کا نیا مسودہ پیش کیا ہے۔ ان مجوزہ قوانین کا بنیادی مقصد متوسط طبقے اور چھوٹے کاروباروں کو ریلیف فراہم کرنا اور بینکنگ اور کاروباری لین دین کے عمل کو آسان بنانا ہے۔ نئے قوانین لین دین کی حدوں میں نمایاں اضافہ کرتے ہیں جس کے لیے پین کارڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔
بینکنگ لین دین
موجودہ قوانین کے تحت، اگر آپ کسی بینک یا پوسٹ آفس میں ایک ہی دن میں ₹50,000 سے زیادہ نقد رقم جمع کرتے ہیں تو PAN کارڈ فراہم کرنا لازمی ہے۔ نئے مسودے میں روزانہ کی حد کے بجائے سالانہ حد تجویز کی گئی ہے۔ اب، PAN صرف ایک مالی سال کے دوران ₹10 لاکھ یا اس سے زیادہ کی نقد رقم جمع کرنے یا نکالنے کے لیے لازمی ہوگا۔ اس سے مختصر وقفوں پر نقد لین دین کرنے والوں کو راحت ملے گی۔
گاڑیوں کی خریداری
اب تک کوئی بھی چار پہیہ گاڑی (موٹر گاڑی) خریدنے کے لیے پین کارڈ لازمی تھا، چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ہو۔ نئے قوانین کے تحت، 5 لاکھ روپے سے کم قیمت والی گاڑیوں کے لیے اب PAN کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تاہم، پہلی بار، دو پہیہ گاڑیوں (بائیک/سکوٹر) کے لیے PAN لازمی قرار دینے کی تجویز ہے اگر ان کی قیمت ₹5 لاکھ سے زیادہ ہے۔
ہوٹل اور ایونٹ مینجمنٹ کے بل
سیاحت اور ہوٹل انڈسٹری کے فروغ کے لیے ہوٹل اور ریسٹورنٹ کے بلوں کی ادائیگی کی حد کو دوگنا کر دیا گیا ہے۔ پہلے، ₹50,000 سے زیادہ کی ادائیگیوں کے لیے PAN کی ضرورت تھی، لیکن اب اسے بڑھا کر ₹1 لاکھ کرنے کی تجویز ہے۔ اس حد کا اطلاق بینکوئٹ ہالز، کنونشن سینٹرز اور ایونٹ مینجمنٹ سروسز پر بھی ہوگا۔
رئیل اسٹیٹ
پراپرٹی مارکیٹ میں شفافیت لانے اور کاغذی کارروائی کو آسان بنانے کے لیے، رئیل اسٹیٹ کی خرید، فروخت یا تحفہ کے لیے PAN کی حد ₹10 لاکھ سے بڑھا کر ₹20 لاکھ کر دی گئی ہے۔ اب، PAN صرف ₹20 لاکھ سے زیادہ کے لین دین کے لیے درکار ہوگا۔
انشورنس اور دیگر خدمات
نئے قواعد یہ بھی تجویز کرتے ہیں کہ انشورنس کمپنیوں کے ساتھ اکاؤنٹ پر مبنی کسی بھی تعلق کے لیے PAN لازمی ہو گا (جیسے کہ پالیسی خریدنا)۔
یہ تبدیلیاں ڈیجیٹل معیشت کو فروغ دینے اور ٹیکس دہندگان کے لیے کاروبار کرنے میں آسانی کو یقینی بنانے کی جانب ایک بڑا قدم ہیں۔ حکومت نے ان رولز پر 22 فروری 2026 تک عوام سے تجاویز اور اعتراضات طلب کیے ہیں۔ اگر منظور ہو گئے تو یہ رولز یکم اپریل 2026 سے نافذ العمل ہوں گے، جس سے عام آدمی کے لیے روزمرہ مالیاتی لین دین میں نمایاں طور پر سہولت ہو گی۔