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انکم ٹیکس ریفنڈز پر اہم اپ ڈیٹ، جانیں رقم آپ کے اکاؤنٹ میں کب جمع ہوگی؟

آئی ٹی آر پروسیسنگ کے بعد 4-5 ہفتوں کے اندر ٹیکس کی واپسی موصول ہو جائے گی۔

انکم ٹیکس ریفنڈز پر اہم اپ ڈیٹ؛ جانیں کہ رقم آپ کے اکاؤنٹ میں کب جمع ہوگی
انکم ٹیکس ریفنڈز پر اہم اپ ڈیٹ؛ جانیں کہ رقم آپ کے اکاؤنٹ میں کب جمع ہوگی (SYMBOLI PIC)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 4, 2026 at 5:05 PM IST

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حیدرآباد: اگر آپ نے اپنا انکم ٹیکس ریٹرن (آئی ٹی آر) وقت پر داخل کیا ہے اور اب آپ اپنے ریفنڈ کا انتظار کر رہے ہیں، تو آپ کے لیے کچھ بہت اہم خبر ہے۔ انکم ٹیکس ڈیپارٹمنٹ نے باضابطہ طور پر واضح کیا ہے کہ، ریٹرن کی کامیاب پروسیسنگ کے بعد، ٹیکس ریفنڈز عام طور پر 4 سے 5 ہفتوں (یعنی 20 سے 45 دن) کے اندر ٹیکس دہندگان کے بینک کھاتوں میں جمع ہو جاتے ہیں۔ تاہم، محکمہ نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ یہ ٹائم فریم انفرادی ٹیکس دہندگان کے کیس اور ان کے دستاویزات کی درستگی کے لحاظ سے مختلف ہو سکتا ہے۔

پچھلے سال رقم کی واپسی میں تاخیر کیوں ہوئی؟

گزشتہ مالی سال میں بہت سے ٹیکس دہندگان کو اپنے ریفنڈز کے لیے طویل انتظار کرنا پڑا۔ تاخیر کی بنیادی وجوہات آئی ٹی آر فائلنگ کا زیادہ حجم 8.8 کروڑ ریٹرن سے زیادہ اور محکمہ انکم ٹیکس کے ذریعہ لاگو کیا گیا اے آئی پر مبنی رسک مینجمنٹ سسٹم تھا۔ اس نئے نظام کی وجہ سے بہت سے معمول کے ریٹرن کو بھی اضافی جانچ پڑتال کا نشانہ بنایا گیا، جس سے پروسیسنگ کی رفتار کم ہو گئی اور سنٹرلائزڈ پروسیسنگ سینٹر (سی پی سی) پر کام کا بوجھ بڑھ گیا۔

رقم کی واپسی میں تاخیر کی اہم وجوہات

محکمہ کے مطابق، اس سال آپ کی واپسی میں تاخیر ہو سکتی ہے اگر آپ کی واپسی میں درج ذیل تضادات ہوں:

ڈیٹا کی مماثلت: آپ کے آئی ٹی آر اور اے آئی ایس (سالانہ معلوماتی بیان) یا فارم 26AS کے اعداد و شمار کے درمیان تضاد

ای تصدیق کرنے میں ناکامی: فائل کرنے کے 30 دنوں کے اندر آئی ٹی آر کی ای تصدیق مکمل نہ کرنا۔

غیر تصدیق شدہ بینک اکاؤنٹ: غلط اکاؤنٹ نمبر یا آئی ایف ایس سی کوڈ، یا پورٹل پر اکاؤنٹ کی پہلے سے توثیق کرنے میں ناکامی۔

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رقم کی واپسی کی حیثیت کو کیسے چیک کریں۔

ٹیکس دہندگان انکم ٹیکس ای-فائلنگ پورٹل میں لاگ ان کرکے اور 'فائلڈ ریٹرن دیکھیں' سیکشن میں جا کر اپنے ریفنڈ کی حیثیت کو چیک کر سکتے ہیں۔ متبادل طور پر ٹی آئی این/ این ایس ڈی ایل پورٹل پر پین اور تشخیصی سال درج کر کے سٹیٹس کو ٹریک کیا جا سکتا ہے۔ اگر پانچ ہفتوں کے بعد بھی رقم کی واپسی موصول نہیں ہوتی ہے، تو ٹیکس دہندہ کو اپنے ای فائلنگ اکاؤنٹ میں 'پینڈنگ ایکشنز' سیکشن کو چیک کرنا چاہیے یا محکمہ کے ہیلپ لائن نمبرز پر رابطہ کرنا چاہیے۔

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