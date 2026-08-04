انکم ٹیکس ریفنڈز پر اہم اپ ڈیٹ، جانیں رقم آپ کے اکاؤنٹ میں کب جمع ہوگی؟
آئی ٹی آر پروسیسنگ کے بعد 4-5 ہفتوں کے اندر ٹیکس کی واپسی موصول ہو جائے گی۔
Published : August 4, 2026 at 5:05 PM IST
حیدرآباد: اگر آپ نے اپنا انکم ٹیکس ریٹرن (آئی ٹی آر) وقت پر داخل کیا ہے اور اب آپ اپنے ریفنڈ کا انتظار کر رہے ہیں، تو آپ کے لیے کچھ بہت اہم خبر ہے۔ انکم ٹیکس ڈیپارٹمنٹ نے باضابطہ طور پر واضح کیا ہے کہ، ریٹرن کی کامیاب پروسیسنگ کے بعد، ٹیکس ریفنڈز عام طور پر 4 سے 5 ہفتوں (یعنی 20 سے 45 دن) کے اندر ٹیکس دہندگان کے بینک کھاتوں میں جمع ہو جاتے ہیں۔ تاہم، محکمہ نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ یہ ٹائم فریم انفرادی ٹیکس دہندگان کے کیس اور ان کے دستاویزات کی درستگی کے لحاظ سے مختلف ہو سکتا ہے۔
پچھلے سال رقم کی واپسی میں تاخیر کیوں ہوئی؟
گزشتہ مالی سال میں بہت سے ٹیکس دہندگان کو اپنے ریفنڈز کے لیے طویل انتظار کرنا پڑا۔ تاخیر کی بنیادی وجوہات آئی ٹی آر فائلنگ کا زیادہ حجم 8.8 کروڑ ریٹرن سے زیادہ اور محکمہ انکم ٹیکس کے ذریعہ لاگو کیا گیا اے آئی پر مبنی رسک مینجمنٹ سسٹم تھا۔ اس نئے نظام کی وجہ سے بہت سے معمول کے ریٹرن کو بھی اضافی جانچ پڑتال کا نشانہ بنایا گیا، جس سے پروسیسنگ کی رفتار کم ہو گئی اور سنٹرلائزڈ پروسیسنگ سینٹر (سی پی سی) پر کام کا بوجھ بڑھ گیا۔
رقم کی واپسی میں تاخیر کی اہم وجوہات
محکمہ کے مطابق، اس سال آپ کی واپسی میں تاخیر ہو سکتی ہے اگر آپ کی واپسی میں درج ذیل تضادات ہوں:
ڈیٹا کی مماثلت: آپ کے آئی ٹی آر اور اے آئی ایس (سالانہ معلوماتی بیان) یا فارم 26AS کے اعداد و شمار کے درمیان تضاد
ای تصدیق کرنے میں ناکامی: فائل کرنے کے 30 دنوں کے اندر آئی ٹی آر کی ای تصدیق مکمل نہ کرنا۔
غیر تصدیق شدہ بینک اکاؤنٹ: غلط اکاؤنٹ نمبر یا آئی ایف ایس سی کوڈ، یا پورٹل پر اکاؤنٹ کی پہلے سے توثیق کرنے میں ناکامی۔
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رقم کی واپسی کی حیثیت کو کیسے چیک کریں۔
ٹیکس دہندگان انکم ٹیکس ای-فائلنگ پورٹل میں لاگ ان کرکے اور 'فائلڈ ریٹرن دیکھیں' سیکشن میں جا کر اپنے ریفنڈ کی حیثیت کو چیک کر سکتے ہیں۔ متبادل طور پر ٹی آئی این/ این ایس ڈی ایل پورٹل پر پین اور تشخیصی سال درج کر کے سٹیٹس کو ٹریک کیا جا سکتا ہے۔ اگر پانچ ہفتوں کے بعد بھی رقم کی واپسی موصول نہیں ہوتی ہے، تو ٹیکس دہندہ کو اپنے ای فائلنگ اکاؤنٹ میں 'پینڈنگ ایکشنز' سیکشن کو چیک کرنا چاہیے یا محکمہ کے ہیلپ لائن نمبرز پر رابطہ کرنا چاہیے۔