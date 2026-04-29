آٹھویں پے کمیشن پر اہم اپڈیٹ، تنخواہ اور فٹمنٹ فیکٹر کولے کر دہلی میں تین روزہ میٹنگ شروع، کیا ہونگے اہم فیصلے؟

آٹھویں پے کمیشن پر اہم اپڈیٹ، تنخواہ اور فٹمنٹ فیکٹر کولے کر دہلی میں تین روزہ میٹنگ شروع، کیا ہونگے اہم فیصلے؟
8ویں پےکمیشن کی دہلی میٹنگ میں کم از کم تنخواہ کو 69,000 تک بڑھانے اور3.83 کے فٹمنٹ فیکٹر کو لاگو کرنے کے لئے بات چیت
Published : April 29, 2026 at 5:40 PM IST
نئی دہلی: مرکزی حکومت کے ملازمین اور پنشنرز کے لیے اہم خبر سامنے آئی ہے۔ آٹھویں پے کمیشن نے اپنی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں۔ اس تناظر میں، ایک اہم تین روزہ میٹنگ دہلی میں شروع ہوئی ہے اور 30 اپریل تک جاری رہے گی۔ اس میٹنگ کا بنیادی مقصد ملازمین یونینوں کے مطالبات پر غور و خوض کرنا اور تنخواہوں کے نئے ڈھانچے کے لیے فریم ورک تیار کرنا ہے۔
کم از کم اجرت میں بڑے پیمانے پر اضافے کا مطالبہ
فی الحال بحث کا سب سے اہم موضوع کم از کم بنیادی تنخواہ کے گرد گھومتا ہے۔ ملازمین کی تنظیموں نے حکومت کو ایک تجویز پیش کی ہے جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ کم از کم اجرت کو براہ راست موجودہ 18,000 روپے سے بڑھا کر 69,000 روپے کیا جائے۔ اس مطالبے کے پیچھے بنیادی دلیل 'خاندانی اکائی' کے تصور میں تبدیلی ہے۔ اب تک، تنخواہ کا تعین تین رکنی خاندانی یونٹ (شوہر، بیوی اور ایک بچہ) پر مبنی تھا۔ تاہم، یونینز اب مطالبہ کر رہی ہیں کہ اسے پانچ رکنی یونٹ تک بڑھایا جائے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ بوڑھے والدین کی دیکھ بھال کے اخراجات کو بھی پورا کیا جائے۔
فٹمنٹ فیکٹر اور پے میٹرکس
'فٹمنٹ فیکٹر' تنخواہ میں اضافے کی بنیادی طور پر کام کرتا ہے۔ مشترکہ مشاورتی مشینری (NC-JCM) - ملازمین کی تنظیموں کا ایک مشترکہ پلیٹ فارم نے مطالبہ کیا ہے کہ اس عنصر کو 3.833 پر مقرر کیا جائے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اگر حکومت اس مطالبے کو جزوی طور پر قبول کر بھی لیتی ہے تو بھی فٹمنٹ فیکٹر 2.86 کے قریب طے پا سکتا ہے، اس طرح تنخواہوں میں کم از کم 25% سے 30% تک اضافے کی ضمانت دی جا سکتی ہے۔
الاؤنسز اور انکریمنٹس پر توجہ دیں۔
پے کمیشن نہ صرف بنیادی تنخواہ بلکہ ہاؤس رینٹ الاؤنس (HRA) اور ٹرانسپورٹ الاؤنس (TA) جیسے الاؤنسز کا بھی جائزہ لے رہا ہے۔ مزید برآں، سالانہ انکریمنٹ کو 3 فیصد سے بڑھا کر 5 فیصد یا 6 فیصد کرنے کی تجویز ہے۔
مزید پڑھیں: امریکہ ایران امن مذاکرات دیری کا اثر، خام تیل کی قیمتوں میں دو فیصد کا اضافہ، عالمی تیل مارکیٹ میں ہنگامہ
اگلا مرحلہ: مہاراشٹر اور پونے
دہلی میں ہونے والی اس فیصلہ کن میٹنگ کے بعد کمیشن کی ٹیم مئی میں پونے اور مہاراشٹر کے دیگر شہروں کا دورہ کرے گی۔ وہاں مختلف تنظیموں اور زمینی سطح کے ملازمین سے رائے لی جائے گی۔ قابل ذکر ہے کہ یہ کمیشن جنوری 2026 میں تشکیل دیا گیا تھا اور اسے 18 ماہ کے اندر اپنی رپورٹ پیش کرنے کی مہلت دی گئی ہے۔
نئے ریٹ کب نافذ ہوں گے؟
8ویں پے کمیشن کی سفارشات کو یکم جنوری 2026 سے مؤثر تصور کیا جائے گا۔ اگرچہ رپورٹ کے اجراء میں کچھ وقت لگ سکتا ہے، لیکن ملازمین کے پاس درمیانی مدت کے بقایا جات وصول کرنے کی توقع کرنے کی ہر وجہ ہے۔ اگر ان مطالبات کو تسلیم کر لیا جائے تو تقریباً 50 لاکھ مرکزی حکومت کے ملازمین اور 6.5 ملین پنشنرز کے معیار زندگی میں نمایاں بہتری متوقع ہے۔