آئی ایم ایف (IMF) نے تھپتھپائی بھارت کی پیٹھ؛ مضبوط پالیسیوں اور ڈیجیٹل انقلاب کے دم پر سب سے تیز بڑھتی معیشت
مضبوط پالیسیوں اور ڈیجیٹل انقلاب کے سہارے پر بھارت دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھتی ہوئی معیشت اور عالمی ترقی کا مرکزی انجن ہے۔
Published : September 16, 2026 at 1:43 PM IST
نئی دہلی: بین الاقوامی مالیاتی فنڈ (IMF) کے ڈپٹی مینجنگ ڈائریکٹر نائجل کلارک نے بھارت کی مضبوط اقتصادی صورتحال کی زبردست تعریف کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ملک اپنے مضبوط بنیادی ڈھانچے اور ٹھوس پالیسی فریم ورک کی بدولت دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھتی ہوئی بڑی معیشت بنا ہوا ہے، جو کہ ایک انتہائی مثبت اشاریہ ہے۔
بھارت کے اپنے حالیہ دورے کے بعد جاری کردہ ایک باضابطہ بیان میں، نائجل کلارک نے اس بات پر زور دیا کہ عالمی غیر یقینی صورتحال کے باوجود بھارت بین الاقوامی اقتصادی ترقی کی رفتار کو آگے بڑھانے میں انتہائی اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے ملک کی ترجیحی پالیسیوں کو بھی خصوصی طور پر سراہا جو پائیدار اور ہمہ گیر ترقی کو مسلسل رفتار دے رہی ہیں۔
اعلیٰ اقتصادی قیادت کے ساتھ اعلیٰ سطحی ملاقاتیں
آئی ایم ایف کے سینئر عہدیدار نے اپنے اس پانچ روزہ دورے کے دوران نئی دہلی، ممبئی اور چنئی جیسے اہم شہروں کا دورہ کیا اور ملک کی اعلیٰ اقتصادی ٹیم کے ساتھ گہرا تبادلۂ خیال کیا۔ کلارک نے مرکزی وزیرِ خزانہ نرملا سیتا رمن، ریزرو بینک آف انڈیا (RBI) کے گورنر سنجے ملہوترا اور نیتی آیوگ کے وائس چیئرمین اشوک کمار لاہڑی سمیت کئی اہم سرکاری عہدیداروں اور کاروباری دنیا کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کیں۔ ان ملاقاتوں کا بنیادی مقصد ابھرتے ہوئے عالمی منظر نامے میں معاشی استحکام کو برقرار رکھنے اور آنے والے وقت میں خطرات سے نمٹنے کی حکمتِ عملیوں پر غور و خوض کرنا تھا۔
بھارتی نجی شعبے اور تکنیکی ترقی کی تعریف
اس دورے کے دوران کلارک نے بھارتی نجی شعبے (Private Sector) کی توانائی، ملک کے بہترین ٹیلنٹ پول اور تیزی سے ترقی کرتے ہوئے تکنیکی و مینوفیکچرنگ (صنعتی) منظر نامے پر خصوصی مسرت کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت میں ہونے والی ایجادات، ڈیجیٹل تبدیلی (ڈیجیٹل انقلاب) اور جدید ترین مینوفیکچرنگ تکنیکوں کو اپنانے سے نہ صرف صنعتی پیداواری صلاحیت میں زبردست اضافہ ہو رہا ہے، بلکہ یہ اعلیٰ قیمت والی اقتصادی سرگرمیوں کو بھی بڑے پیمانے پر مضبوط کر رہا ہے۔ کلارک کے مطابق، بھارت میں عالمی اقتصادی ترقی کی اگلی بڑی لہر کو چلانے کی پوری صلاحیت موجود ہے۔
مستقبل کے چیلنجس سے نمٹنے کے لیے مشورے
عالمی سطح پر بڑھتی ہوئی معاشی غیر یقینی صورتحال اور مختلف خطرات کے پیشِ نظر، آئی ایم ایف کے عہدیدار نے وسیع معاشی استحکام اور لچک کو برقرار رکھنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ انہوں نے بھارتی پالیسی سازوں کے ساتھ بات چیت میں اس بات کو اجاگر کیا کہ ملکی سرمایہ کاری اور قوتِ خرید کو محفوظ رکھنے کے لیے پالیسیوں میں لچک لانا، مہنگائی کو سخت کنٹرول میں رکھنا اور پیداواری صلاحیت بڑھانے والی اصلاحات کو آگے بڑھانا بے حد ضروری ہے۔
مزید برآں، انہوں نے مشورہ دیا کہ ملک کے نوجوانوں کی مہارت کو نکھارنے (اسکل ڈویلپمنٹ) پر مسلسل سرمایہ کاری اور ٹیکنالوجی کا ذمہ دارانہ استعمال یقینی بنانا ہوگا تاکہ اس معاشی ترقی کا فائدہ معاشرے کے ہر طبقے تک یکساں طور پر پہنچ سکے۔ انہوں نے کثیر جہتی اور علاقائی تعاون کے لیے بھارتی حکومت کی مسلسل حمایت پر اظہارِ تشکر بھی کیا۔