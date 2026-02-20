آئی ایم ایف کی بھارت کو بڑی وارننگ! اخراجات کو کنٹرول کرنے کا دیا مشورہ، جانیے کیا ہوگا اس کا اثر
IMF نے ہندوستان کی 7.3 فیصد ترقی کا خیرمقدم کیا، لیکن قرض کو کم کرنے اور مالیاتی نظم وضبط کو برقرار رکھنے کا مشورہ دیا۔
Published : February 20, 2026 at 11:39 AM IST
نئی دہلی: عالمی اقتصادی غیر یقینی صورتحال کے درمیان واشنگٹن سے ہندوستان کے لیے اہم خبر آئی ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ (آئی ایم ایف) نے ہندوستان کو عالمی معیشت کا "پاور ہاؤس" قرار دیتے ہوئے اپنی ترقی کی پیش گوئی کو 7.3 فیصد تک بڑھا دیا ہے۔ تاہم، اس متاثر کن رفتار کے ساتھ، آئی ایم ایف نے مودی حکومت کو ایک سخت انتباہ بھی جاری کیا ہے: "مالیاتی استحکام،" یعنی سرکاری اخراجات میں نظم و ضبط برقرار رکھنا۔ آئی ایم ایف کا خیال ہے کہ اگر ہندوستان کو مستقبل کے بحرانوں سے بچنا ہے اور پائیدار ترقی کو یقینی بنانا ہے تو اسے اپنے مالیاتی ذخائر کو مزید مضبوط کرنا ہوگا۔
ہندوستان دنیا کا 'گروتھ انجن' بن گیا
آئی ایم ایف کی ترجمان جولی کوزاک نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ہندوستان اس وقت عالمی ترقی کا اہم انجن ہے۔ فنڈ نے اپنے جنوری "ورلڈ اکنامک آؤٹ لک" میں ہندوستان کے لیے اپنی جی ڈی پی کی شرح نمو کی پیشن گوئی کو بڑھا کر 7.3 فیصد کر دیا۔ یہ دنیا کی کسی بھی بڑی معیشت کی سب سے متاثر کن کارکردگیوں میں سے ایک ہے۔ آئی ایم ایف کی آفیشل ویب سائٹ پر جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق بھارت کی کارکردگی توقع سے بہت بہتر رہی ہے۔
قرض کے جال سے بچنے کا مشورہ
تعریف کے درمیان، آئی ایم ایف نے ہندوستانی حکومت کو متنبہ کیا ہے کہ وہ مالیاتی خسارے کو کم کرنے کے اپنے راستے سے نہ ہٹے۔ آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ ہندوستان کو اپنے بفر (مالی حفاظت کے نیٹ ورک) کو دوبارہ بنانے کی ضرورت ہے۔
اس سے عام لوگوں پر کیا اثر پڑے گا؟
سود کا بوجھ کم کریں گے: آئی ایم ایف نے کہا کہ ہندوستان کی آمدنی کا ایک اہم حصہ اس وقت پرانے قرضوں پر سود کی ادائیگی کی طرف جاتا ہے۔ اگر حکومت اخراجات کو کم کرتی ہے اور قرضوں کو کم کرتی ہے تو یہ رقم تعلیم، صحت اور انفراسٹرکچر پر خرچ کی جا سکتی ہے۔
مہنگائی کو کنٹرول کرنا
مالیاتی نظم و ضبط برقرار رکھنے سے مارکیٹ کا استحکام برقرار رہتا ہے، جس سے افراط زر کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے۔
حکومتی سرمایہ کاری جاری رہے گی
یہ راحت کی بات ہے کہ آئی ایم ایف نے ہندوستانی بجٹ میں بنیادی ڈھانچے (Capital Expenditure) پر زور دینے کی تعریف کی ہے۔
AI اور ٹیکنالوجی میں ہندوستان کا غلبہ
صرف جی ڈی پی ہی نہیں، آئی ایم ایف کی چیف کرسٹالینا جارجیوا نے بھی ہندوستان کے اے آئی (مصنوعی ذہانت) کے شعبے کی تعریف کی۔ انہوں نے ہندوستانی کاروباریوں اور حکومت کے ڈیجیٹل وژن کو مستقبل کے لیے گیم چینجر قرار دیا۔