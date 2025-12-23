آئی سی آئی سی آئی کریڈٹ کارڈ صارفین کے لیے بڑا جھٹکا! جنوری 2026 سے فوائد کم، فیس زیادہ، اور ریوارڈس میں کٹوتی
نئے سال 2026 سے، ICICI کریڈٹ کارڈز پر ایوارڈز اور چارجز میں تبدیلیاں ہوں گی۔ آن لائن گیمنگ، والیٹ، اورٹرانسپورٹ اخراجات مزید مہنگے ہوں گے۔
Published : December 23, 2025 at 2:25 PM IST
حیدرآباد: اگر آپ آئی سی آئی سی آئی بینک کا کریڈٹ کارڈ استعمال کرتے ہیں تو 2026 کا آغاز آپ کے لیے مہنگا ثابت ہوسکتا ہے۔ بینک نے اپنے کریڈٹ کارڈ استعمال کرنے والوں کے لیے یکم جنوری 2026 سے کئی بڑی تبدیلیوں کا اعلان کیا ہے۔ یہ تبدیلیاں براہ راست کارڈ کے اخراجات، فیس اور رہوارڈز کو متاثر کریں گی۔ بینک کے مطابق، یہ قوانین جنوری اور فروری 2026 کے درمیان مرحلہ وار نافذ کیے جائیں گے۔
آن لائن گیمنگ کے لیے اب زیادہ چارجز لاگو ہوں گے:
کریڈٹ کارڈ کے قوانین میں سب سے بڑی تبدیلی آن لائن گیمنگ لین دین سے متعلق ہے۔ اب جنگلی گیمز، رمی کلچر، ڈریم الیون اور ایم پی ایل جیسے پلیٹ فارمز پر کریڈٹ کارڈ کی ادائیگی پر لین دین کی کل رقم پر دو فیصد چارج ہوگا۔ مستقبل میں، اسی طرح کی فیسیں دوسرے اسی طرح کے آن لائن گیمنگ پلیٹ فارمز پر لاگو ہوں گی۔
دو ماہ میں کئی اہم تبدیلیاں عمل میں لائی جائیں گی:
آئی سی آئی سی آئی بینک نے حالیہ برسوں میں اپنے کریڈٹ کارڈ پورٹ فولیو میں سب سے بڑی تبدیلیوں میں سے ایک کا اعلان کیا ہے۔ یہ تقریباً تمام کارڈز کے لیے فیس، ریوارڈ اسٹرکچر اور اضافی فوائد پر نظر ثانی کرتا ہے۔ زیادہ تر تبدیلیاں 15 جنوری 2026 سے لاگو ہوں گی، جبکہ کچھ ریوارڈ لمٹ اور فوائد میں کمی یکم فروری 2026 سے لاگو ہوگی۔
ایمرالڈ کارڈ ہولڈرز کو سب سے زیادہ نقصان
نئے قوانین کے تحت، آئی سی آئی سی آئی کے سپر پریمیم ایمرالڈ کارڈ کے صارفین کو سب سے زیادہ نقصان پہنچے گا۔ ایمرالڈ میٹل، ایمرالڈ پرائیویٹ، اور ایمرالڈ (پی وی سی) کارڈز پر ڈائنامک کرنسی کنورژن (ڈی سی سی) چارج کو بڑھا کر دو فیصد کر دیا گیا ہے۔ مزید برآں، ایمیرالڈ میٹل کارڈز کو اب سرکاری خدمات، ایندھن، کرایہ، ٹیکس کی ادائیگی، اور تیسرے فریق والیٹ کے لین دین کے لیے ریوارڈز پوائنٹس نہیں ملیں گے۔ نئے ایڈ آن کارڈ کے لیے 3,500 روپے کی ایک بار کی فیس بھی درکار ہوگی۔
نقل و حمل کے اخراجات پر ریوارڈ لِمٹ
بہت سے آئی سی آئی سی آئی کریڈٹ کارڈز نے اب ٹرانسپورٹ چارجز کے ریوراڈز کی حد مقرر کر دی ہے۔ ایمرالڈ، سفیرو اور روبیکس جیسے کارڈز صرف 20,000 روپے تک کے ٹرانسپورٹیشن کے اخراجات کے لیے ایوارڈ پوائنٹ حاصل کریں گے۔ کورل، پلاٹینم، اور دوسرے درمیانے درجے کے کارڈز کی یہ حد 10,000 روپے ماہانہ ہوگی۔ اس سے ٹرین اور بس ٹکٹ بک کرنے والے صارفین متاثر ہوں گے۔
تھرڈ پارٹی والیٹس اور تفریحی پیشکش میں تبدیلی
موبی کوئیک، پے ٹی ایم، امیزون پے اور دیگر والیٹس میں 5,000 روپے یا اس سے زیادہ لوڈ کرنے پر اب ایک فیصد فیس لگے گی۔ بُک مائی شو کی 'بائے ون گیٹ ون' پیشکش بھی شرائط کے ساتھ دستیاب ہوگی۔ یہ فیچر انسٹنٹ پلاٹینم کارڈ ہولڈرز کے لیے فروری 2026 سے مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا۔
یہ بھی پڑھیں: