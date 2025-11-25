غلط شخص کو کر دیا یو پی آئی کی ادائیگی، جانیں کیسے واپس ملیں گے ملے پیسے؟

غلط شخص کو کر دیا یو پی آئی کی ادائیگی، جانیں کیسے واپس ملیں گے ملے پیسے؟
یہ بات قابل غور ہے کہ نیشنل پیمنٹ کارپوریشن آف انڈیا یو پی آئی لین دین کا انتظام کرتا ہے۔
Published : November 25, 2025 at 8:52 PM IST
نئی دہلی: آج ملک بھر کے ہر شہر اور گاؤں میں لوگ یو پی آئی ادائیگی کا استعمال کر رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ نقد رقم کی کم ضرورت اور نقدی کی چوری کا خطرہ ہے۔ یو پی آئی کی آمد کے ساتھ، اب چھوٹی اور بڑی ادائیگیوں کے لیے نقد رقم کی ضرورت نہیں رہی۔ آپ کہیں بھی، کسی بھی وقت، سیکنڈوں میں ادائیگی کر سکتے ہیں۔
تاہم، یہ خصوصیت بعض اوقات خطرہ بن سکتی ہے۔ بعض اوقات، آپ غلط پتے پر یو پی آئی کی ادائیگی کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں مالی نقصان ہوتا ہے۔ تاہم، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب آپ غلط ادائیگی کے لیے رقم کی واپسی حاصل کر سکتے ہیں۔
حال ہی میں آر بی آئی نے اس سلسلے میں ایک سرکلر جاری کیا ہے۔ اس سرکلر کے تحت، آپ رقم کی واپسی حاصل کرنے کے لیے کئی اقدامات کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اور وصول کنندہ کا ایک ہی بینک اکاؤنٹ ہے، تو آپ اسے جلدی وصول کر سکتے ہیں۔ تاہم، اگر وصول کنندہ کا ایک مختلف بینک میں اکاؤنٹ ہے، تو رقم کی واپسی حاصل کرنے میں زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔
رقم کی واپسی حاصل کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟
سب سے پہلے، اس شخص سے رابطہ کریں جس کا آئی ڈی یا نمبر آپ نے غلطی سے ادائیگی کے لیے استعمال کیا۔ آپ انہیں ادائیگی کا اسکرین شاٹ بھیج کر رقم کی واپسی کی درخواست کر سکتے ہیں۔ اگر وہ رقم واپس کرنے سے انکار کرتے ہیں، تو معاملے کی اطلاع دینے کے لیے ٹول فری نمبر 1800-120-1740 پر کال کریں۔
مزید برآں، آپ یو پی آئی پر مبنی ایپ کے کسٹمر کیئر سپورٹ کو کال کر سکتے ہیں جسے آپ ادائیگی کرنے اور شکایت درج کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ مزید برآں، آپ غلط یو پی آئی ادائیگی کے سلسلے میں اپنے بینک سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کا بینک آپ کی رقم واپس لینے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے۔
یہ بات قابل غور ہے کہ نیشنل پیمنٹ کارپوریشن آف انڈیا یو پی آئی لین دین کا انتظام کرتا ہے۔ لہذا، ایسی صورت حال میں، آپ این پی سی آئی سے شکایت کر سکتے ہیں۔