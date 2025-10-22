سونے اور چاندی کی قیمتوں میں بھاری گراوٹ، 12 سال میں سب سے بڑی کمی، خریدنے کا صحیح موقع؟ جانیے نیا ریٹ
بین الاقوامی سونے کی قیمتوں میں 6.3 فیصد کمی ہوئی، جو ایک دہائی سے زائد عرصے میں سب سے بڑی ایک دن کی کمی ہے۔
نئی دہلی: بین الاقوامی سطح پر سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کمی کا سلسلہ جاری ہے، سونے کی قیمتوں میں 6 فیصد سے زیادہ کی کمی واقع ہوئی۔ دیوالی کے بعد سونے اور چاندی کی قیمتوں میں زبردست کمی آئی ہے۔ منگل کو بین الاقوامی سونے کی قیمتوں میں 6.3 فیصد کمی ہوئی، جو ایک دہائی سے زائد عرصے میں سب سے بڑی ایک دن کی کمی ہے۔ چاندی بھی 7.1 فیصد گر گئی۔ بدھ کو بھی ایشیائی بازاروں میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کمی ہوئی۔
12 سال میں سب سے بڑی گراوٹ
بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق منگل کو سونے کی قیمتوں میں نمایاں کمی دیکھی گئی۔ یہ 12 سالوں میں سب سے بڑی کمی تھی۔ بدھ کو، سونے اور چاندی کی قیمتوں میں پانچ سال سے زائد عرصے میں ان کی تیز ترین ایک دن کی کمی دیکھی گئی۔ یہ کمی اس وقت ہوئی کیونکہ تاجر اس سطح پر تیزی سے منافع بک کر رہے تھے۔
دیوالی کے بعد بھاری گراوٹ
ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ کمی دیوالی کے تہوار کے موسم کے عین بعد آئی ہے، ایسا وقت جب ہندوستان میں سونے کی خریداری عروج پر ہوتی ہے۔لیکن دیوالی کے اختتام پر سونے اور چاندی کی قیمتوں میں بھی کمی درج کی گئی ہے۔ماہرین کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید کمی درج کی جا سکتی ہے۔
اس سال سونا تقریباً 60 فیصد کا ریٹرن دیا ہے جس نے سب سے بڑے اثاثہ جات کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ مزید برآں، امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی تعلقات میں بہتری کے اشارے، نیز ہندوستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی مذاکرات کے ممکنہ مثبت نتائج نے بھی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے۔
چاندی کی قیمتوں میں نمایاں 8 فیصد کمی
گھریلو بلین مارکیٹ میں چاندی کی قیمتوں میں دو دنوں میں 8,100 روپئے کی نمایاں کمی دیکھی گئی ہے، اور فی الحال 1,63,900 روپئے کے قریب ٹریڈ کر رہی ہے۔ امریکہ میں چاندی کی قیمت 21 اکتوبر کو 8 فیصد گر کر 48.11 ڈالر فی اونس ہوگئی، جو 2021 کے بعد ایک دن کی سب سے بڑی کمی ہے۔ 17 اکتوبر کو چاندی کی قیمتیں 54.47 ڈالر فی اونس کی زندگی بھر کی بلند ترین سطح سے تقریباً 12 فیصد گر گئی ہیں۔ اس کمی کی وجہ مضبوط امریکی ڈالر، فیڈرل ریزرو کی جانب سے شرح سود میں تاخیر کی قیاس آرائیاں، اور الیکٹرانکس اور شمسی توانائی کے شعبوں میں صنعتی طلب میں کمی ہے۔ تاہم، اس نمایاں کمی کے باوجود، چاندی کی قیمتیں نمایاں طور پر بلند سطح پر برقرار ہیں۔
ہندوستان میں نرخیں
بھارت میں موسمی خریداری کا سیزن بھی ختم ہو گیا ہے۔ ہندوستان میں سونے کی زیادہ تر خریداری عام طور پر دیوالی کے آس پاس ہوتی ہے۔ تاہم، اس سال سونے کی قیمت زیادہ ہونے کی وجہ سے، دھنتیرس پر سونے کی فروخت میں 40 فیصد کی کمی واقع ہوئی ہے۔ ہندوستان میں، سونے کی قیمت 1.3 لاکھ فی 10 گرام سے کم ہو کر 1.28 لاکھ ہو گئی جبکہ چاندی کی قیمت جمعہ سے تقریباً 12 فیصد کم ہو گئی ہے۔