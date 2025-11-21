سونے اور چاندی کی قیمتوں میں زبردست گراوٹ، خریداری کا سنہری موقع
24 کیرٹ سونے کے 10 گرام کی قیمت جمعرات کو 1,22,881 روپے سے گر کر 1,22,149 روپے پر آ گئی۔
Published : November 21, 2025 at 4:17 PM IST
نئی دہلی: کموڈیٹی منڈی میں تجارت کا آغاز 21 نومبر بروز جمعہ کو شدید گرواٹ کے ساتھ ہوا۔ صبح 9:40 بجے تک چاندی اور سونے کی قیمتوں میں نمایاں کمی دیکھی گئی۔
چاندی کی قیمت 2,060 روپئے تک گر گئی، جبکہ سونا بھی 300 روپیہ فی 10 گرام تک گر گیا۔ ملک کے مختلف شہروں میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں بھی نمایاں فرق دیکھا جا رہا ہے۔
صبح 9:40 بجے ایم سی ایکس پر 10 گرام سونے کی قیمت 122,425 روپئے تھی جو کہ 302 روپئے کی کمی تھی۔ سونا آج 122,251 روپئے کی کم اور 122,546 روپئے کی اونچائی کو چھو گیا۔ بڑھتا ہوا بین الاقوامی دباؤ، ڈالر کی مضبوطی، اور عالمی منڈیوں میں اتار چڑھاؤ واضح طور پر مقامی مارکیٹ پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔
چاندی کی قیمت میں 2,060 روپے کی کمی ہوئی
چاندی کی قیمتوں میں آج نمایاں کمی دیکھی گئی۔ ایم سی ایکس پر 1 کلو چاندی کی قیمت 152,338 روپئے پر ریکارڈ کی گئی، جس میں 1,813 روپیہ فی کلو کی کمی واقع ہوئی۔ چاندی 150,848 روپئے کی کمی اور 153,750 روپئے کی اونچائی پر پہنچ گئی۔
شہروں میں، سب سے سستی چاندی رائے پور میں 152,210 روپئے فی کلو میں دستیاب تھی، جبکہ سب سے مہنگی چاندی بھوپال اور اندور میں 152,440 روپئے فی کلو میں دستیاب تھی۔
دسمبر کی شرح میں اضافے کے لیے مارکیٹ کی توقعات اب کم ہو گئی ہیں، تاجروں نے شرح میں کمی کے تقریباً 30 فیصد سے 40 فیصد تک قیمت کا تعین کیا ہے کیونکہ وہ وسیع تر اقتصادی اشاریوں کے ساتھ ساتھ فیڈرل ریزرو کے حکام کے تبصروں پر غور کرتے ہیں۔
دریں اثنا، ممکنہ روس-یوکرین امن معاہدے سے متعلق جاری پیش رفت مارکیٹ کے مجموعی جذبات کو وزن دے رہی ہے۔ چین اور آسٹریلیا کی مضبوط مانگ نے پورے مہینے میں قیمتی دھاتوں کو سہارا دیا۔