یو پی آئی سے غلط اکاؤنٹ میں بھیج دیے پیسے؟ گھبرائیں نہیں، فوراً کریں یہ کام؛ سو فیصد واپس آئے گا پیسہ
اکثر جلد بازی یا چھوٹی سی لاپرواہی کے سبب لوگ غلط نمبر پر پیسے ٹرانسفر کر بیٹھتے ہیں۔ ایسے میں کیا کریں، آئیے جانتے ہیں۔
Published : September 24, 2026 at 3:38 PM IST
نئی دہلی: بھارت میں یو پی آئی (Unified Payments Interface) آنے کے بعد سے پیسوں کا لین دین بے حد آسان ہو گیا ہے۔ آج چائے کے کھوکھے (ٹپری) سے لے کر بڑے شاپنگ مالز تک، لوگ اپنے فون کا استعمال کر کے پلک جھپکتے ہی پیسے ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ ایک طرف جہاں یو پی آئی نے ملک کو ڈیجیٹل رفتار دی ہے، تو دوسری طرف اس نے ایک انجانے خطرے کو بھی جنم دے دیا ہے۔
اکثر جلد بازی یا ایک چھوٹی سی لاپرواہی کے باعث لوگ غلط نمبر یا غلط کیو آر (QR) کوڈ پر پیسے ٹرانسفر کر بیٹھتے ہیں۔ ایسے میں محنت کی کمائی کسی اور کے اکاؤنٹ میں چلی جاتی ہے اور لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ اب یہ پیسہ کبھی واپس ملے گا یا نہیں۔ آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ کیا غلط اکاؤنٹ میں گیا ہوا پیسہ واپس آ سکتا ہے اور اس کے لیے آپ کو کون سے اقدامات کرنے ہوں گے۔
کیا یو پی آئی سے بھیجا ہوا پیسہ فوراً واپس ہو سکتا ہے؟
اس سوال کا سیدھا اور صاف جواب ہے— جی نہیں۔ اگر آپ نے اپنے موبائل ایپ میں یو پی آئی پن (UPI PIN) درج کر کے ٹرانزیکشن مکمل کر دی ہے، تو اس ٹرانزیکشن کو فوراً کینسل یا ریورس (واپس) کرنے کا کوئی 'بٹن' ایپ میں موجود نہیں ہوتا۔ تکنیکی طور پر پیسہ فوراً سامنے والے کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن، اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ کا پیسہ ڈوب گیا۔ اگر آپ صحیح وقت پر درست طریقہ کار اپناتے ہیں، تو آپ کا پیسہ واپس ملنے کا امکان کافی زیادہ رہتا ہے۔
مرحلہ 1: سب سے پہلے یو پی آئی ایپ پر درج کریں 'تنازعہ' (Dispute)
غلط ٹرانزیکشن ہوتے ہی گھبرانے کے بجائے سب سے پہلے اسی یو پی آئی ایپ (جیسے Google Pay، PhonePe، Paytm یا BHIM) کو اوپن کریں جس سے آپ نے پیسے بھیجے ہیں۔
اپنے ٹرانزیکشن ہسٹری (Transaction History) میں جائیں۔
اس غلط لین دین کو سلیکٹ کریں۔
وہاں آپ کو 'Report a Problem' یا 'Raise a Dispute' کا آپشن نظر آئے گا، اس پر کلک کر کے اپنی شکایت درج کرائیں کہ پیسہ غلطی سے کسی اور کو ٹرانسفر ہو گیا ہے۔
مرحلہ 2: 72 گھنٹے کے اندر اپنے بینک کو اطلاع دیں
صرف ایپ پر شکایت کرنا کافی نہیں ہے۔ ریزرو بینک آف انڈیا (RBI) کے قوانین کے مطابق، غلط ٹرانزیکشن کے 72 گھنٹوں کے اندر اپنے بینک سے رابطہ کرنا بے حد ضروری ہے۔
آپ بینک کے کسٹمر کیئر نمبر پر کال کر سکتے ہیں یا اپنے قریبی ہوم برانچ میں جا سکتے ہیں۔
بینک کو ٹرانزیکشن کی تاریخ، وقت اور سب سے اہم 12 ہندسوں کا یو ٹی آر (UTR) نمبر فراہم کریں۔
اگر رقم حاصل کرنے والے کا اکاؤنٹ بھی اسی بینک میں ہے، تو بینک فوراً کارروائی کر سکتا ہے۔ دوسرے بینک کا معاملہ ہونے کی صورت میں، آپ کا بینک اس متعلقہ بینک سے رابطہ کر کے فنڈز کو ہولڈ (روکنے) کرنے کی درخواست کرتا ہے۔
مرحلہ 3: NPCI پورٹل اور آر بی آئی لوک پال کا سہارا لیں
اگر ایپ اور بینک سے بات کرنے کے بعد بھی آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، تو ملک میں یو پی آئی کو چلانے والے ادارے NPCI (نیشنل پیمنٹس کارپوریشن آف انڈیا) کے آفیشل پورٹل پر جائیں۔ وہاں 'Dispute Redressal Mechanism' کے تحت 'Incorrectly transferred to another account' کا آپشن منتخب کر کے اپنی شکایت درج کریں۔ اگر 30 دنوں تک کوئی حل نہیں نکلتا، تو آپ آر بی آئی لوک پال (RBI Ombudsman) کے پاس اپنی شکایت درج کرا سکتے ہیں۔
ایکسپرٹ ٹپ: ہمیشہ یہ احتیاطی تدابیر اپنائیں
ڈیجیٹل ماہرین کا ماننا ہے کہ علاج سے بہتر احتیاط ہے۔ کسی بھی انجان یا نئے نمبر پر بڑی رقم بھیجنے سے پہلے ہمیشہ ₹1 کا ٹیسٹ ٹرانسفر کر کے سامنے والے کا نام لازمی کنفرم کر لیں۔ جلد بازی میں کبھی بھی پیمنٹ نہ کریں اور عوامی مقامات پر کیو آر (QR) کوڈ کو اسکین کرتے وقت اسکرین پر ظاہر ہونے والے نام کی دوبارہ جانچ ضرور کریں۔