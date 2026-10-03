اچانک انہونی ہونے پر اپنوں کو کیسے ملے گی آپ کی گاڑھی کمائی؟ اس آسان طریقے سے محفوظ کریں اپنے خاندان کا مستقبل
ڈیجیٹل دور میں اپنی گاڑھی کمائی کو محفوظ رکھنے اور قانونی تنازعات سے بچنے کے لیے کیا کریں... پڑھیں پوری خبر۔
Published : October 3, 2026 at 1:12 PM IST
حیدرآباد: اپنے اور اپنے خاندان کے محفوظ مستقبل کے لیے فکسڈ ڈپازٹ (FD)، میوچل فنڈز، شیئر بازار اور انشورنس پالیسیوں میں لاکھوں روپے کی سرمایہ کاری (انویسٹمنٹ) کرنا ایک بہترین فیصلہ ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر اچانک آپ کے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ جائے، تو آپ کے بعد آپ کے خاندان کو اس جمع پونجی کا پتہ کیسے چلے گا؟
آج کے اس ڈیجیٹل دور میں صحیح معلومات اور پختہ ریکارڈ نہ ہونے کے باعث ہر سال ملک کے ہزاروں خاندانوں کو ان کے اپنوں کی محنت کی کمائی کا حق نہیں مل پاتا۔ معلومات کی کمی کی وجہ سے کروڑوں روپے کی ایسی لاوارث املاک (Unclaimed Assets) سرکاری کھاتوں میں جمع ہو رہی ہیں، جن کا کوئی وارث ہی سامنے نہیں آتا۔
ڈیجیٹل انقلاب کے بیچ بکھری ہوئی جمع پونجی
پہلے کے وقت میں گھر کے بڑے بزرگ اپنی ایف ڈی کی رسیڈیں، شیئر سرٹیفکیٹس اور انشورنس کے کاغذات الماری یا لوہے کے محفوظ لاکرز میں سنبھال کر رکھتے تھے۔ ایسی صورت میں خاندان کے لیے انہیں ڈھونڈنا اور کلیم (Claim) کرنا بے حد آسان ہوتا تھا۔ لیکن آج کے اس ڈیجیٹل دور میں سرمایہ کاری کا پورا ڈھانچہ ہی بدل چکا ہے۔
آج لوگوں کا پیسہ کسی ایک مادی یا کاغذی دستاویز (Physical Document) کی شکل میں نہیں، بلکہ الگ الگ موبائل ایپس (جیسے Zerodha، Groww، Upstox)، ڈی میٹ کھاتوں، کئی بینک اکاؤنٹس اور ای میلز کے اندر سمٹ کر رہ گیا ہے۔ اگر خاندان کو صحیح ایپ، رجسٹرڈ ای میل یا پاس ورڈ کی معلومات نہ ہوں، تو آپ کی آنکھوں کے سامنے موجود لاکھوں کروڑوں کی انویسٹمنٹ بھی آپ کے بعد چھپی رہ جاتی ہے۔ کسی بھی حادثے کی صورت میں دکھی خاندان کے سامنے سب سے بڑا چیلنج کلیم فائل کرنے کا نہیں، بلکہ یہ پتہ لگانے کا ہوتا ہے کہ آخر پیسہ رکھا کہاں ہے؟
ماسٹر ایکسل شیٹ: بکھرے پیسے کا محفوظ نقشہ
اس بڑی پریشانی سے بچنے کے لیے ہر سرمایہ کار (انویسٹر) کو آج ہی اپنے تمام مالیاتی ریکارڈز کی ایک 'ماسٹر ایکسل شیٹ' (Master Excel Sheet) یا ایک 'مالیاتی ڈائری' تیار کرنی چاہیے۔ اس ڈیجیٹل لسٹ میں آپ کی ہر چھوٹی بڑی جائیداد اور انویسٹمنٹ کی پوری تفصیل ہونی چاہیے۔