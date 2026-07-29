کیئر ایج رپورٹ میں دعویٰ، ہرمز اور بحیرۂ احمر کا بحران بھارتی درآمد کنندگان اور برآمد کنندگان کے منافع کے لیے اہم خطرہ

کیئر ایج رپورٹ میں دعویٰ، ہرمز اور بحیرۂ احمر کا بحران بھارتی درآمد کنندگان اور برآمد کنندگان کے منافع کے لیے اہم خطرہ
بحران خام تیل کی قیمتوں کو 135 تک لے جاسکتے ہیں، ہندوستانی برآمد کنندگان، خاص طور پر چھوٹے کاروباروں کے منافع پر اثر پڑے گا۔
Published : July 29, 2026 at 1:58 PM IST
حیدرآباد: مغربی ایشیا میں مسلسل بڑھتے ہوئے تناؤ اور دو سب سے اہم سمندری راستوں—ہرمز کی آبنائے اور بحیرۂ احمر (لال ساگر)—میں ایک ساتھ پیدا ہونے والی رکاوٹوں نے بھارتی معیشت کے لیے ایک بڑا بحران کھڑا کر دیا ہے۔ ریٹنگ ایجنسی 'کیئر ایج ریٹنگز' کی ایک نئی رپورٹ کے مطابق، اگر یہ صورتحال طویل عرصے تک برقرار رہتی ہے، تو بھارتی درآمد کنندگان اور برآمد کنندگان کے منافع میں بھاری گراوٹ آ سکتی ہے۔ اس کا سب سے برا اثر چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعتوں پر پڑے گا، جن کے پاس بڑی کمپنیوں کی طرح بازار میں قیمتیں طے کرنے یا دباؤ برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔
توانائی کی حفاظت اور مہنگائی کا بڑا جھٹکا
بھارت اپنی توانائی کی ضروریات کے لیے عالمی منڈیوں پر حد سے زیادہ انحصار کرتا ہے۔ ملک کی خام تیل کی مجموعی درآمدات کا تقریباً 40 فیصد حصہ اور ایل این جی (LNG) و ایل پی جی (LPG) کی سپلائی کا ایک بڑا حصہ اکیلے آبنائے ہرمز سے ہو کر گزرتا ہے۔ مئی 2026 میں اس خطے میں پیدا ہونے والی رکاوٹ کی وجہ سے برینٹ کروڈ آئل (خام تیل) کی قیمتیں 115 ڈالر فی بیرل تک پہنچ گئی تھیں۔
رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ اگر آبنائے ہرمز اور باب المندب دونوں راستے مکمل طور پر ٹھپ ہو جاتے ہیں، تو بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں 130 سے 135 ڈالر فی بیرل تک بڑھ سکتی ہیں۔ اس سے بھارت میں گھریلو سطح پر ہر طرف مہنگائی بڑھے گی، مال برداری مہنگی ہوگی اور صنعتوں کی پیداواری لاگت میں بھاری اضافہ ہوگا۔
رسد (لاجسٹکس) کی لاگت میں اضافہ اور وقت کا ضیاع
یمن کے حوثی باغیوں کی جانب سے بحیرۂ احمر (لال ساگر) میں جہازوں کو نشانہ بنائے جانے اور ایران کے تعاون یافتہ حکمت عملی کے اقدامات کی وجہ سے جہازوں کو اپنا راستہ تبدیل کرنا پڑ رہا ہے۔ اب مال بردار جہازوں کو افریقہ کے 'کیپ آف گڈ ہوپ' (Cape of Good Hope) سے ہو کر طویل چکر کاٹنا پڑ رہا ہے۔ اس متبادل راستے کی وجہ سے:
- ٹرانزٹ کا وقت: ڈیلیوری کے وقت میں 2 سے 3 ہفتوں کی تاخیر ہو رہی ہے۔
- مال برداری کے اخراجات: مال ڈھونے کی لاگت کئی گنا بڑھ گئی ہے۔
- انشورنس پریمیم: سمندری انشورنس پریمیم میں غیر متوقع اضافہ ہوا ہے، جس سے برآمد کنندگان کا منافع کم ہو رہا ہے۔
کارپوریٹس اور چھوٹی صنعتوں پر دباؤ
'کیئر ایج ریٹنگز' کے ماہرین کے مطابق، اس دوہرے بحران سے بھارتی کارپوریٹس کے نقد بہاؤ (کیش فلو) اور کریڈٹ پروفائل پر دباؤ بڑھے گا۔ بڑی کمپنیاں، جن کے پاس متنوع سپلائی چین (سپلائی کے مختلف ذرائع) موجود ہیں، وہ اس جھٹکے کو کسی حد تک برداشت کر سکتی ہیں۔ اس کے برعکس، چھوٹے برآمد کنندگان کو اپنے ورکنگ کیپیٹل (روزمرہ کے اخراجات کے لیے سرمایہ) کو جمع کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کے سامنے لیکویڈیٹی (فوری نقد رقم) کا شدید بحران کھڑا ہو سکتا ہے۔