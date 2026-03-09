کیا آپ نے ہوم لون لیا ہے؟ ایک ایسی دستاویز جو آپ کے گھر کو بچا سکتی، اگر آپ اپنی ملازمت کھو دیتے ہیں تو بھی EMI بند نہیں ہوں گے
ہوم لون انشورنس آپ کے خاندان کو کسی غیر متوقع واقعہ کی صورت میں قرض کی ادائیگی کرکے بے گھر ہونے سے بچاتا ہے۔
Published : March 9, 2026 at 9:48 AM IST
حیدرآباد: اپنا گھر خریدنا ہر ہندوستانی خاندان کا سب سے بڑا خواب ہوتا ہے۔ اس خواب کو پورا کرنے کے لیے، لوگ اپنی بچتیں لگاتے ہیں اور بقیہ فنڈز ہوم لون کے ذریعے اکٹھا کرتے ہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر قرض ادا کرنے والے شخص کے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آجائے تو اس کے گھر اور ان کے خاندان کا کیا بنے گا؟ یہیں سے ہوم لون انشورنس (HLPP) کام میں آتا ہے۔
انشورنس غیر متوقع واقعات کے خلاف فراہم کرتا ہے ڈھال
ہوم لون انشورنس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر قرض لینے والے کی پالیسی کی مدت کے دوران موت ہو جاتی ہے تو انشورنس کمپنی بینک کو پورا بقایا قرض واپس کر دیتی ہے۔ اس کا سیدھا مطلب ہے کہ خاندان بحران کے وقت اپنا گھر کھونے کے خطرے سے محفوظ ہے۔ بینک اکثر قرضوں کی وصولی کے لیے جائیدادوں کی نیلامی کرتے ہیں، لیکن انشورنس گھر کی حفاظت کرتی ہے۔
ملازمت اور بیماری کی کوریج
آج کی تیز رفتار زندگی میں صحت اور روزگار کی غیر یقینی صورتحال بڑھ گئی ہے۔ بہت سے جدید ہوم لون انشورنس پلانز اب سنگین بیماری اور مستقل معذوری کا احاطہ کرتے ہیں۔ مزید برآں، کچھ پالیسیوں میں، بیمہ کمپنی ملازمت سے محروم ہونے کی صورت میں 3 سے 6 ماہ کی EMIs ادا کرتی ہے، جس سے قرض لینے والے کو نیا روزگار تلاش کرنے کا وقت ملتا ہے۔
بینک اکثر صارفین پر قرض کی تقسیم کے وقت انشورنس خریدنے کے لیے دباؤ ڈالتے ہیں۔ تاہم، ریزرو بینک آف انڈیا (RBI) اور IRDAI ضوابط کے مطابق، ہوم لون انشورنس قانونی طور پر لازمی نہیں ہے۔ یہ مکمل طور پر گاہک کی صوابدید پر منحصر ہے۔ حال ہی میں، آر بی آئی نے بینکوں کو سختی سے متنبہ کیا ہے کہ وہ صارفین کو انشورنس خریدنے پر مجبور نہ کریں۔ صارفین اپنی پسند کی کسی بھی کمپنی سے انشورنس خرید سکتے ہیں یا اپنی موجودہ لائف انشورنس پالیسی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔
ٹیکس کے فوائد اور ادائیگی کی سہولت
اس انشورنس کا پریمیم انکم ٹیکس ایکٹ کے سیکشن 80C کے تحت ٹیکس کٹوتیوں کے لیے اہل ہے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ گاہک کو الگ سے بڑا پریمیم ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بینک اسے قرض کی اصل رقم میں شامل کرتے ہیں، اسے EMI کا ایک چھوٹا حصہ بناتے ہیں۔
ماہر کا مشورہ
مالیاتی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر آپ کے پاس پہلے سے ہی کافی ٹرم انشورنس پالیسی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو علیحدہ ہوم لون انشورنس خریدنے کی ضرورت نہ ہو۔ تاہم، اگر آپ کے پاس کوئی دوسرا تحفظ کا احاطہ نہیں ہے، تو یہ ایک دانشمندانہ سرمایہ کاری ہے۔ ہوم لون انشورنس صرف ایک مالیاتی مصنوعات نہیں ہے، یہ ذہنی سکون کی ضمانت ہے۔ یہ یقینی بناتا ہے کہ آپ کی غیر موجودگی میں بھی آپ کا گھر آپ کا ہی رہے گا۔