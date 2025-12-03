امریکی ڈالر کے مقابلے روپیہ کی قدرمیں تاریخی گراوٹ، ایک ڈالر کی قیمت 90 روپے سے تجاوز
روپیہ امریکی ڈالر کے مقابلے میں اب تک کی کم ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ انٹرا ڈے میں روپیہ 90.25 تک گر گیا۔
Published : December 3, 2025 at 3:43 PM IST
ممبئی: ایف آئی آئی کے اخراج اور بینکوں کے ذریعہ ڈالر کی خریداری جاری رکھنے کے درمیان بدھ کو انٹرا ڈے سیشن میں روپیہ اپنے پچھلی کلوزنگ سے 29 پیسے گر کر 90.25 کی نئی کم ترین سطح پر آگیا۔
فاریکس ٹریڈرس (غیر ملکی کرنسی کے تاجروں) کے مطابق، گھریلو ایکویٹی مارکیٹ میں گراوٹ اور ہندوستان-امریکہ تجارتی معاہدے کی ناکامی نے لوکل یونٹ کو مزید دباؤ میں ڈال دیا ہے۔
انٹربینک فارن ایکسچینج میں، روپیہ گرین بیک کے مقابلے میں 89.96 پر کھلا اور 29 پیسے گر کر 90.25 کی اب تک کی کم ترین سطح پر آگیا۔
منگل کو، روپیہ امریکی ڈالر کے مقابلے میں 43 پیسے گر کر 89.96 کی اب تک کی کم ترین سطح پر آ گیا تھا۔ یہ بنیادی طور پر سٹہ بازوں کی طرف سے مسلسل شارٹ کورنگ اور امریکی کرنسی کے لیے درآمد کنندگان کی مسلسل مانگ کی وجہ سے ہوا تھا۔
کموڈٹیز اینڈ کرنسی، ایل کے پی سیکیورٹیز کے وی پی ریسرچ اینالسٹ جتن ترویدی کا کہنا ہے کہ، "پہلی بار انڈیا-امریکہ تجارتی معاہدے کی ناکامی اور ٹائم لائن میں بار بار تاخیر کے دباؤ میں روپیہ 90 کی سطح سے نیچے گرا۔
انہوں نے مزید کہا، "ریکارڈ بلند دھات اور بُلین کی قیمتوں نے ہندوستان کے درآمدی بل کو خراب کر دیا ہے، جبکہ بھاری امریکی محصولات برآمدی مسابقت پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔"
فنریکس ٹریژری ایڈوائزرز ایل ایل پی کے ٹریژری ہیڈ اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر انیل کمار بھنسالی نے کہا کہ، "بھارتی حکومت اور ریزرو بینک آف انڈیا (آر بی آئی) برآمد کنندگان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، اور پچھلے کچھ دنوں سے ڈالر کی مسلسل حمایت کی وجہ سے روپیہ کمزور ہو رہا ہے۔"
انہوں نے کہا کہ قومی بینکوں نے منگل کو مسلسل بلند سطح پر ڈالر خریدے۔ ایم پی سی میٹنگ بدھ کو شروع ہو رہی ہے، اور شرح سود کے فیصلے کا اعلان 5 دسمبر کو کیا جائے گا، 10 دسمبر کو ایف ای ڈی کے شرح سود کے نتائج سے پہلے۔
بھنسالی نے کہا، "آر بی آئی کی شرح میں کٹوتی روپے میں مزید فروخت کا باعث بن سکتی ہے۔"
دریں اثنا، ڈالر انڈیکس، جو چھ کرنسیوں کے مقابلے میں ڈالر کی طاقت کو ماپتا ہے، 0.18 فیصد کم ہوکر 99.17 پر ٹریڈ کر رہا تھا۔
عالمی تیل بینچ مارک برینٹ کروڈ فیوچر ٹریڈ میں 0.03 فیصد کم ہوکر 62.43 امریکی ڈالر فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا تھا۔
گھریلو ایکویٹی مارکیٹ میں سینسیکس 277.23 پوائنٹس یا 0.33 فیصد گر کر 84,861.04 انٹرا ڈے پر آگیا۔ نفٹی بھی 111.70 پوائنٹس یا 0.43 فیصد گر کر 25,920.50 پر تجارت کر رہا ہے۔ ایکسچینج کے اعداد و شمار کے مطابق، غیر ملکی ادارہ جاتی سرمایہ کاروں نے منگل کو 3,642.30 کروڑ روپے کے حصص فروخت کیے۔
یہ بھی پڑھیں: