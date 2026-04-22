امول دودھ سے لدی مال بردار ٹرین جموں، اننت ناگ پہنچی
دس ویگن بری برہمنہ جموں جبکہ دس ویگن اننت ناگ گڈز شیڈ پہنچے جن میں پانچ پانچ سو ٹن لوڈ لدا ہوا تھا۔
Published : April 22, 2026 at 8:41 PM IST
جموں(عامر تانترے): جموں ریلوے ڈویژن نے ایک اور کامیابی اس وقت حاصل کر لی جب پہلی بار 20 بی سی این ویگنوں پر مشتمل امول دودھ کی خصوصی مال بردار ٹرین ریاست گجرات کے احمد آباد سے روانہ ہو کر بری برہمنہ، جموں اور جنوبی کشمیر کے اننت ناگ گڈز شیڈز تک کامیابی سے پہنچی۔قبل ازیں، سیمنٹ اور کاروں کے کنسائنمنٹ کامیابی کے ساتھ جنوبی کشمیر کے اننت پہنچائے جا چکے ہیں۔
ناردرن ریلوے نے اس پیش رفت کو "ایک منفرد اور تاریخی کارنامہ" قرار دیا اور کہا کہ ان 20 ویگنوں میں سے 10 ویگن جموں کے بری برہمنہ، گڈز شیڈ کے لیے جبکہ 10 ویگن اننت ناگ گڈز شیڈ کے لیے مخصوص تھے۔ ریلوے حکام کے مطابق یہ بڑی کھیپ یونین ٹیریٹری میں غذائی تحفظ کو مضبوط بنانے اور غذائیت سے بھرپور دودھ کی مصنوعات کی مسلسل دستیابی کو یقینی بنانے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔
بری برہمنہ، پہنچنے والی 10 ویگنوں میں تقریباً 500 ٹن جبکہ اننت ناگ پہنچنے والی 10 ویگنوں میں بھی 500 ٹن سامان تھا۔ اس کھیپ میں امول دودھ (خاص طور پر ٹونڈ ملک اور ملک پاؤڈر)، چھاچھ، لسی اور دیگر ڈیری مصنوعات شامل تھیں۔
حکام نے مزید کہا کہ "یہ اقدام نہ صرف ڈیری مصنوعات کی بلا رکاوٹ سپلائی چین کو مضبوط بنائے گا بلکہ دور دراز علاقوں تک ضروری اشیاء کی فراہمی کے لیے بھارتی ریلوے کے عزم کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ اس سے قبل اکتوبر 2025 میں بھی ایک اہم سنگ میل کو اس وقت طے کیا لیا گیا جب 1350 ٹن صنعتی نمک کی پہلی ریلوے کھیپ کامیابی کے ساتھ احمد آباد ڈویژن کے کھراغوڈا اسٹیشن سے اننت ناگ پہنچی تھی۔
ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ یہ قدم گجرات کے ڈیری اور صنعتی شعبوں کو وادی کشمیر کی منڈیوں سے براہ راست جوڑنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ وہیں اس کامیابی پر تبصرہ کرتے ہوئے ناردرن ریلویز کے سینئر ڈویژنل کمرشل منیجر، اُچت سِنگھل نے کہا کہ "گجرات کے لِنچ ریلوے اسٹیشن سے روانہ ہونے والی امول دودھ اور ڈیری مصنوعات کی پہلی خصوصی مال گاڑی کا بری برہمنہ (جموں) پہنچنا ہمارے لیے ایک قابل فخر اور تاریخی لمحہ ہے۔"
