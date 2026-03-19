ایچ ڈی ایف سی بینک کے چیئرمین مستعفی، کہا بینک میں کچھ چیزیں میرے اصولوں کے خلاف، شیئرز میں بھاری گراوٹ
ایچ ڈی ایف سی بینک کے چیئرمین اتانو چکرورتی نے اخلاقی اصولوں کا حوالہ دیتے ہوئے استعفیٰ دے دیا۔
Published : March 19, 2026 at 2:17 PM IST
ممبئی: ملک کے سب سے بڑے نجی شعبے کے قرض دینے والے ایچ ڈی ایف سی بینک کے لیے جمعرات کا دن انتہائی ہنگامہ خیز ثابت ہوا۔ بینک کے نان ایگزیکٹیو چیئرمین آتنو چکرورتی کے اچانک استعفیٰ کی خبر نے اسٹاک مارکیٹ میں ہلچل مچا دی۔ اس خبر پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے، HDFC بینک کے حصص ابتدائی ٹریڈنگ کے دوران 8.66 فیصد تک گر گئے، جو کہ 770 کے نشان کو چھوتے ہوئے اسٹاک کے لیے 52 ہفتے کی کم ترین سطح پر ہے
استعفیٰ کی وجہ: 'اخلاقی اقدار' کا تصادم
اتانو چکرورتی نے بدھ 18 مارچ 2026 کو فوری طور پر اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ ان کے استعفیٰ کے خط نے بینکنگ سیکٹر میں ہلچل مچا دی ہے۔ اپنی "ذاتی اقدار اور اخلاقیات" کے درمیان تصادم کا واضح طور پر حوالہ دیتے ہوئے، چکرورتی نے کہا کہ گزشتہ دو برسوں میں، انہوں نے بینک کے اندر کچھ آپریشنل طریقوں اور واقعات کا مشاہدہ کیا ہے جو اس کے اصولوں کے مطابق نہیں تھے۔ تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے استعفیٰ کے پیچھے کوئی اور مقصد نہیں تھا۔
سرمایہ کاروں کو 1 لاکھ کروڑ سے زیادہ کا نقصان ہوا۔
اس استعفی کا براہ راست اثر بینک کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن پر پڑا۔ حصص کی قیمتوں میں نمایاں کمی کی وجہ سے، سرمایہ کاروں کو تقریباً 1.03 لاکھ کروڑ کا بڑا نقصان ہوا ہے۔ مقامی بازاروں کے کھلنے سے پہلے ہی بینک کے ADRs جو کہ امریکی اسٹاک ایکسچینجز میں درج ہیں میں 7% سے زیادہ کی کمی دیکھی گئی، جس سے آج کے بعد ہونے والی بھاری فروخت کا اشارہ ہے۔ اس کمی کے نتیجے میں نیچے کی طرف دباؤ کو بھی نفٹی بینک انڈیکس اور بینچ مارک نفٹی انڈیکس دونوں پر شدت سے محسوس کیا جا رہا ہے۔
بینک کی وضاحت اور عبوری تقرری
مارکیٹ کے ہنگامے کے درمیان، HDFC بینک نے وضاحت پیش کرنے کے لیے ایک سرکاری بیان جاری کیا ہے۔ بینک کا دعویٰ ہے کہ چیئرمین اور بورڈ کے درمیان اختلافات 'اخلاقی اقدار' سے متعلق مسائل سے پیدا نہیں ہوئے، بلکہ 'کام کرنے کے انداز اور فیصلوں پر عمل درآمد کے عمل' سے متعلق ہیں۔ بینک نے انتظامیہ اور سی ای او کے درمیان 'طاقت کی کشمکش' کی کسی بھی شکل کی تجویز کرنے والی تمام رپورٹس کی واضح طور پر تردید کی ہے۔
صورت حال کو سنبھالنے کے لیے، ریزرو بینک آف انڈیا نے کیکی مستری کی تقرری کو تین ماہ کی مدت کے لیے بینک کے عبوری پارٹ ٹائم چیئرمین کے طور پر 19 مارچ سے لاگو کرنے کی منظوری دے دی ہے۔
مزید پڑھیں: ہوائی کرایوں میں زبردست اضافہ، ایئر انڈیا اور انڈیگو نے بڑھائے 16,000 روپے تک دام
ایسے سنگین الزامات کے درمیان چیئرمین کا عہدہ چھوڑنا بینک کی کارپوریٹ گورننس پر سوال اٹھاتا ہے۔ تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ آر بی آئی آنے والے دنوں میں اس معاملے کی مکمل جانچ کر سکتا ہے۔