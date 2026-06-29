یکم جولائی سے ان بینکوں کے کریڈٹ کارڈ کے بدل جائیں گے رولز، آپ کی جیب پر بڑھے گا بوجھ
یکم جولائی 2026 سے بینک کریڈٹ کارڈ کے آپریشنز کے بڑھتے ہوئے اخراجات کو کنٹرول کرنے کے لیے صارفین پر بوجھ بڑھانے والے ہیں۔
Published : June 29, 2026 at 8:11 PM IST
نئی دہلی: یکم جولائی 2026 سے کروڑوں کریڈٹ کارڈ صارفین کے لیے اہم تبدیلیاں لاگو ہونے والی ہیں۔ ملک کے دو بڑے بینکوں - ایچ ڈی ایف سی اور ایس بی آئی کارڈ - نے اپنے قواعد میں سخت نظر ثانی کی ہے۔ یہ تبدیلیاں براہ راست صارفین کی جیب، ریوارڈ پوائنٹس، اور ایئرپورٹ لاؤنج ایکسیس کو متاثر کریں گی۔
ایچ ڈی ایف سی بینک: لاؤنج ایکسیس پر سخت قوانین
ایچ ڈی ایف سی بینک نے اپنے پریمیم کریڈٹ کارڈز کے لیے ڈومیسٹک ہوائی اڈے کے لاؤنج ایکسیس سے متعلق قوانین کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا ہے۔ مفت لاؤنج ایکسیس حاصل کرنے کے لیے صارفین کو اب اخراجات پر مبنی سنگ میل کو پورا کرنا ہوگا۔
نئے اصول کے تحت، ایک سہ ماہی میں تین مفت لاؤنج وزٹ کے لیے کوالیفائی کرنے کے لیے، ایک گاہک نے پچھلی سہ ماہی میں کم از کم 60,000 روپے خرچ کرنا ہوں گے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ جولائی-ستمبر 2026 کی سہ ماہی کے دوران لاؤنج ایکسیس حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اپریل اور جون 2026 کے درمیان کل 60,000 روپے یا اس سے زیادہ کی ٹرانزیکشنز کرنے کی ضرورت ہوگی۔ مزید برآں، بینک نے کرایہ کی ادائیگیوں، ویلیٹ لوڈ اور آن لائن گیمنگ پر 1فیصد پروسیسنگ فیس (4,999 روپے فی ٹرانزیکشن کی حد) عائد کی ہے۔
ایس بی آئی کارڈ: فون پے کریڈٹ کارڈز پر ریوارڈ کیپنگ
ایس بی آئی کارڈ نے فون پے کے ساتھ شراکت داری میں جاری کردہ اپنے دو کلیدی شریک برانڈڈ کریڈٹ کارڈز (PhonePe SBI کریڈٹ کارڈ purple اور SELECT BLACK) پر پیش کیے جانے والے ریوارڈس کو کم کر دیا ہے۔
فون پے ایس بی آئی پرپل: اس کارڈ پر فون پے مرچنٹ کیٹیگریز کے ذریعے حاصل کردہ کل کیش بیک یا ریوارڈ پوائنٹس اب زیادہ سے زیادہ 5,000 روپے فی بلنگ سائیکل پر محدود ہیں۔
فون پے ایس بی آئی سلیکٹ بلاک: اس پریمیم ویرینٹ کے لیے زیادہ سے زیادہ ماہانہ ریوارڈس کی حد اب 10,000 روپے تک محدود کر دی گئی ہے۔
ان خدمات پر اب ریوارڈز نہیں: ایندھن، کرایہ کی ادائیگی، والیٹ ری لوڈ، اور سرکاری خدمات پر مشتمل لین دین ان میں سے کسی بھی کارڈ پر مزید ریوارڈز پوائنٹس نہیں دیے جائیں گے۔
یہ صارفین کو کیسے متاثر کرے گا؟
ماہرین کے مطابق بینکوں نے یہ قدم کریڈٹ کارڈ کے آپریشنز کے بڑھتے ہوئے اخراجات کو کنٹرول کرنے اور تجارتی استعمال کو روکنے کے لیے اٹھایا ہے۔ کارڈ ہولڈرز کو اب فوائد حاصل کرنا جاری رکھنے کے لیے اپنے اخراجات کی منصوبہ بندی زیادہ سمجھداری سے کرنی ہوگی۔
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