ایران-اسرائیل جنگ سے بھارت میں صرف پیٹرول، ڈیزل ہی نہیں ایل پی جی اور راشن بھی ہوگا مہنگا
GTRI رپورٹ کے مطابق، مغربی ایشیا تنازعہ اور آبنائے ہرمز میں رکاوٹ تیزی سے ہندوستانی معیشت کیلیے ایک بڑے سپلائی جھٹکے میں بدل سکتا ہے۔
Published : March 6, 2026 at 8:51 AM IST
نئی دہلی (سوربھ شکلا): مغربی ایشیا میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اب ہندوستانی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی سمجھی جانے والی سپلائی چین کے لیے سنگین خطرہ بن رہی ہے۔ حالیہ دنوں میں خلیجی خطے میں توانائی اور لاجسٹکس کے اہم مراکز پر میزائل اور ڈرون حملوں اور آبنائے ہرمز کے ذریعے تیل اور گیس کی سپلائی میں خلل نے خطرہ پیدا کر دیا ہے۔
ہندوستان اپنے خام تیل، ایل این جی (گیس)، کھادوں اور صنعتی خام مال کے لیے اس خطے پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے۔ نتیجتاً، ایک معمولی رکاوٹ بھی ایندھن کی قیمتوں، زرعی لاگت، مینوفیکچرنگ لاگت، اور ہندوستان میں برآمدی صنعتوں پر گہرا اثر ڈال سکتی ہے۔ یہ صورتحال مغربی ایشیائی تجارتی راستوں پر ہندوستان کے معاشی انحصار کو بھی نمایاں کرتی ہے۔
گلوبل ٹریڈ ریسرچ انیشیٹو (جی ٹی آر آئی) کی ایک مختصر رپورٹ کے مطابق، خلیجی خطے میں حملوں نے دنیا کے اہم ترین توانائی کے راستوں میں سے ایک آبنائے ہرمز کے ذریعے تیل اور گیس کی سپلائی میں رکاوٹ کا خدشہ پیدا کر دیا ہے۔ یکم اور تین مارچ کے درمیان سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات (یو اے ای) اور عمان میں اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔
ان حملوں سے سعودی عرب کے راس تنورہ آئل ٹرمینل، قطر کی راس لفان اور میسعید ایل این جی تنصیبات، فجیرہ، متحدہ عرب امارات اور عمان کی دقم اور سلالہ بندرگاہوں میں ایندھن ذخیرہ کرنے کی سہولیات متاثر ہوئیں۔ ٹینکروں کو بڑھتا ہوا خطرہ ترسیل میں تاخیر اور پیداوار کو متاثر کر رہا ہے۔ رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ یہ حالات توانائی کی عالمی فراہمی کے لیے ایک اہم خطرہ بن سکتے ہیں۔
اعداد و شمار کے مطابق، بھارت نے 2025 میں مغربی ایشیا سے 98.7 بلین ڈالر کا سامان درآمد کیا، جس سے یہ خطہ توانائی، کھاد اور صنعتی خام مال کا ایک اہم سپلائر بن گیا۔ اس خطے میں چھ خلیجی ممالک (بحرین، کویت، عمان، قطر، سعودی عرب، اور متحدہ عرب امارات) کے علاوہ ایران، عراق، اسرائیل، اردن، لبنان، شام اور یمن شامل ہیں۔
تیل اور ایل این جی کی سپلائی میں خلل
جی ٹی آر آئی کے بانی اجے سریواستو نے کہا کہ سب سے بڑا چیلنج پٹرولیم سیکٹر میں ہے۔ 2025 میں، ہندوستان نے تقریباً 70 بلین ڈالر مالیت کا پیٹرولیم خام تیل اور اس سے متعلقہ مصنوعات مغربی ایشیا سے درآمد کیں۔ اس میں سب سے زیادہ حصہ خام تیل کا ہے۔ 2025 میں، ہندوستان نے خطے سے 50.8 بلین ڈالر مالیت کا خام تیل خریدا، جو اس کی تیل کی کل درآمدات کا 48.7 فیصد ہے۔
یہ خام تیل ہندوستان کی ریفائنریوں کے لیے ضروری ہے، جو پیٹرول، ڈیزل، ایوی ایشن فیول، اور پیٹرو کیمیکل مصنوعات تیار کرتی ہیں۔ ہندوستان کے پاس تقریباً 30 دن کے ذخائر ہیں، لیکن اگر سپلائی میں طویل خلل پڑا تو ایندھن کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہو سکتا ہے، نقل و حمل کے اخراجات اور افراط زر میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس کا اثر کسانوں پر بھی پڑے گا، کیونکہ آبپاشی پمپوں اور ٹریکٹروں کے لیے ڈیزل مزید مہنگا ہو جائے گا۔
ان کے بقول، قدرتی گیس کی فراہمی پر بھی ایسا ہی خطرہ لاحق ہے۔ 2025 میں، ہندوستان نے مغربی ایشیا سے 9.2 بلین امریکی ڈالر مالیت کی ایل این جی درآمد کی، جو اس کی کل ایل این جی درآمدات کا 68.4 فیصد ہے۔ ایل این جی فرٹیلائزر پلانٹس، گیس سے چلنے والے پاور پلانٹس، اور سٹی گیس نیٹ ورکس (سی این جی اور پائپڈ کوکنگ گیس) میں استعمال ہوتی ہے۔ اس کا اثر پہلے ہی نظر آ رہا ہے۔ شپنگ پر پابندیوں کی وجہ سے، قطر کی پیٹرونیٹ ایل این جی نے 4 مارچ 2026 سے گیل کو ایل این جی کی سپلائی روک دی ہے۔
ایل پی جی اور فرٹیلائزر کا بحران
رپورٹ کے مطابق، ہندوستان نے 2025 میں مغربی ایشیا سے 13.9 بلین امریکی ڈالر مالیت کی ایل پی جی درآمد کی، جو اس کی کل ایل پی جی درآمدات کا 46.9 فیصد ہے۔ لاکھوں خاندانوں کے لیے ایل پی جی کھانا پکانے کا بنیادی ایندھن ہے۔ ہندوستان کے پاس اس وقت تقریباً دو ہفتوں کی کھپت کے برابر اسٹاک ہے، اس لیے سپلائی میں کسی قسم کی رکاوٹ کھانا پکانے والی گیس کی دستیابی کو فوری طور پر متاثر کر سکتی ہے۔
پیٹرولیم سے متعلقہ دیگر درآمدات بھی متاثر ہوں گی۔ ہندوستان نے مغربی ایشیا سے 1.9 بلین ڈالر (کل درآمدات کا 19.7 فیصد) مالیت کا ریفائنڈ ایندھن اور 1.3 بلین امریکی ڈالر (کل درآمدات کا 37.3 فیصد) کا پیٹرولیم کوک درآمد کیا۔ پیٹرولیم کوک بڑے پیمانے پر سیمنٹ پلانٹس، ایلومینیم سمیلٹرز اور بجلی کی پیداوار میں بطور ایندھن استعمال ہوتا ہے۔ کمی ان شعبوں میں پیداواری لاگت میں اضافہ کرے گی، ممکنہ طور پر تعمیراتی اور بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں میں سست روی ہوگی۔
مغربی ایشیا پر ہندوستان کا گہرا انحصار
کل درآمدات: 2025 میں، ہندوستان نے مغربی ایشیا سے 98.7 بلین ڈالر کا سامان درآمد کیا۔
کلیدی خطہ: مغربی ایشیا توانائی (ایندھن)، کھاد اور صنعتی خام مال کا ایک بڑا سپلائر ہے۔
پیٹرولیم: ہندوستان کی 70 بلین امریکی ڈالر مالیت کی پیٹرولیم درآمدات اس خطے (آبنائے ہرمز) سے آتی ہیں۔
خام تیل کا اسٹاک : ہندوستان میں خام تیل کا ذخیرہ 30 دنوں سے کم ہے۔
LNG (گیس): ہندوستان کی کل ایل این جی کا 68.4 فیصد مغربی ایشیا سے آتا ہے۔
سپلائی میں خلل: بحران کی وجہ سے، 4 مارچ 2026 سے گیل کو ایل این جی کی سپلائی صفر کر دی گئی ہے۔
رسوئی گیس: ہندوستان کی ایل پی جی درآمدات کا 47 فیصد اس خطے سے آتا ہے۔
کھاد: ہندوستان نے اس خطے سے 3.7 بلین امریکی ڈالر مالیت کی کھادیں درآمد کیں۔
ہیروں کی صنعت: ہندوستان کے 40.6 فیصد کچے ہیرے مغربی ایشیا سے آتے ہیں۔
پلاسٹک کا خام مال: ہندوستان کی پولی تھیلین کی کل درآمدات کا ایک تہائی خلیجی ممالک سے آتا ہے۔
تعمیراتی مواد: ہندوستان کے چونا پتھر، سلفر اور جپسم کی 60 فیصد سے زیادہ درآمدات مغربی ایشیا سے آتی ہیں۔
زراعت اور کھادوں پر اثرات
رپورٹ کے مطابق یہ بحران کھاد کی سپلائی کے ذریعے ہندوستان کے زرعی شعبے کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ 2025 میں، ہندوستان نے تقریباً 3.7 بلین ڈالر مالیت کی کھادیں مغربی ایشیا سے درآمد کیں۔ اس میں 2.2 بلین امریکی ڈالر مالیت کی پیچیدہ کھادیں اور 1.5 بلین امریکی ڈالر مالیت کی نائٹروجن کھادیں شامل ہیں، جو ہندوستان کی کل درآمدات کا بالترتیب 31.1 فیصد اور 30.3 فیصد ہیں۔
رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ کٹائی کے موسم میں سپلائی میں رکاوٹ کھاد کی قلت کا باعث بن سکتی ہے، حکومت کی سبسڈی کا بوجھ بڑھ سکتا ہے اور خوراک کی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔
برآمدات اور خام مال
رپورٹ کے مطابق بھارت کی ہیروں کی برآمدی صنعت کا انحصار بھی خلیجی ممالک کی سپلائی پر ہے۔ پچھلے سال (2025)، ہندوستان نے مغربی ایشیا سے 6.8 بلین ڈالر کے کھردرے ہیرے درآمد کیے، جو کل درآمدات کا 40.6 فیصد ہیں۔ یہ ہیرے بھارت کے ہیرے کاٹنے اور پالش کرنے کے مراکز میں کاٹے جاتے ہیں، خاص طور پر سورت، گجرات میں، جہاں سے پالش شدہ ہیرے عالمی منڈیوں میں بھیجے جاتے ہیں۔ کھردرے ہیروں کی ترسیل میں کسی قسم کی رکاوٹ پیداوار کو سست کر سکتی ہے اور زیورات کے شعبے میں روزگار کو متاثر کر سکتی ہے۔
خلیجی ممالک سے بہت سے صنعتی خام مال بھی اتنا ہی اہم ہے۔ ہندوستان نے مغربی ایشیا سے 1.2 بلین امریکی ڈالر مالیت کے پولی تھیلین پولیمر درآمد کیے، جو اس پلاسٹک فیڈ اسٹاک کی کل درآمدات کا 35.6 فیصد ہیں۔ پولی تھیلین بڑے پیمانے پر پیکیجنگ مواد، پلاسٹک کے پائپ، کنٹینرز، اشیائے خوردونوش، اور آبپاشی میں استعمال ہونے والی زرعی فرموں میں استعمال ہوتی ہے۔
تعمیرات اور دھاتوں کا شعبہ
تعمیرات کا شعبہ بھی اس خطے سے معدنیات کی درآمد پر منحصر ہے: ہندوستان نے مغربی ایشیا سے 483 ملین امریکی ڈالر مالیت کا چونا پتھر درآمد کیا، جو اس کی کل درآمدات کا 68.5 فیصد ہے۔ سیمنٹ کی پیداوار کے لیے چونا پتھر ایک اہم جزو ہے، اور اس کی کمی سے سیمنٹ کی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے اور بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں میں تاخیر ہو سکتی ہے۔
دیگر معدنیات بھی اتنی ہی اہم ہیں: ہندوستان نے اس خطے سے 420 ملین امریکی ڈالر مالیت کی سلفر درآمد کی، جو کل درآمدات کا 65.8 فیصد ہے۔ یہ سلفیورک ایسڈ پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو کھاد اور کیمیائی صنعتوں کے لیے ضروری ہے۔ 129 ملین ڈالر مالیت کا جپسم بھی درآمد کیا گیا جو سیمنٹ اور تعمیراتی سامان میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوتا ہے۔
دھاتوں کی سپلائی چین بھی اس خطے سے منسلک ہے: بھارت نے 190 ملین ڈالر مالیت کا ڈی آر آئی درآمد کیا، جو سٹیل بنانے کے لیے درکار ہے، اور 869 ملین ڈالر کے تانبے کے تار، جو بجلی کی ترسیل اور قابل تجدید توانائی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔
اجے سریواستو نے کہا کہ یہ اعداد و شمار اس بات کو نمایاں کرتے ہیں کہ ہندوستانی معیشت مغربی ایشیا کی سپلائی چین کے ساتھ کتنی گہرائی سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر آبنائے ہرمز کے ذریعے جہاز رانی میں ایک ہفتے سے زیادہ وقت تک خلل پڑتا ہے، تو اس کا اثر توانائی کی منڈی سے باہر کھاد، مینوفیکچرنگ، تعمیراتی سامان اور ہیروں جیسی صنعتوں پر پھیل سکتا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: