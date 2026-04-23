سرکاری ملازمین اور پنشنرز کے لیے بڑی خوشخبری! مہنگائی الاؤنس ہوا 60 فیصد، اگلی تنخواہ میں چار ماہ کا بقایا جات، حکم نامہ جاری
وزارت خزانہ نے یکم جنوری 2026 سے DA میں 2 فیصد اضافہ کیا ہے۔ اب ڈی اے 60 فیصد ہونے سے تنخواہوں میں بمپر اضافہ
Published : April 23, 2026 at 11:36 AM IST
نئی دہلی: لاکھوں ملازمین اور پنشنرز کا طویل انتظار ختم ہوگیا ہے۔ وزارت خزانہ نے مہنگائی الاؤنس (DA) اور مہنگائی ریلیف (DR) میں اضافے کے فیصلے کی باضابطہ توثیق کرتے ہوئے ایک آفس میمورنڈم جاری کیا ہے۔ حکومت کے اس اقدام سے نہ صرف ملازمین کی ماہانہ آمدنی میں اضافہ ہوگا بلکہ یہ یقینی بنایا جائے گا کہ وہ پچھلے کچھ مہینوں کے بقایا جات بھی حاصل کر سکیں گے۔
کتنا ہوا ضافہ، اور کب سے ہوگا نافذ؟
وزارت خزانہ کے تحت محکمہ اخراجات کے جاری کردہ حکم کے مطابق مرکزی حکومت کے ملازمین کے لیے مہنگائی الاؤنس میں دو فیصد اضافہ کیا گیا ہے۔ اس فیصلے کے بعد ڈی اے کی شرح بیسک تنخواہ کے 58 فیصد سے بڑھ کر 60 فیصد ہو گئی ہے۔ یہ نئی شرحیں یکم جنوری 2026 سے لاگو سمجھی جائیں گی۔ اس کا مطلب ہے کہ ملازمین کو جنوری، فروری اور مارچ کے مہینوں کے واجبات بقایا جات کی شکل میں ملیں گے۔
کس کو فائدہ، اور کتنا؟
اس فیصلے سے تقریباً 50 لاکھ مرکزی حکومت کے ملازمین اور 68 لاکھ پنشنرز کو براہ راست فائدہ پہنچے گا۔ جبکہ مہنگائی الاؤنس (DA) سرکاری ملازمین کو دیا جاتا ہے، مہنگائی ریلیف (DR) کا فائدہ پنشنرز کو دیا جاتا ہے۔
تنخواہ کی بنیاد پر حساب کتاب
تنخواہ میں اضافے کا تعین ملازم کے 'پے میٹرکس' کی سطح اور بیسک تنخواہ کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ 18,000 روپے کی بنیادی تنخواہ والے ملازمین پہلے 10,440 روپے (58 فیصد) بطور ڈی اے حاصل کر رہے تھے۔ 60 فیصد کی نئی شرح پر، یہ رقم اب بڑھ کر 10,800 روپے ہو جائے گی — جو کہ 360 روپے کا براہ راست ماہانہ اضافہ ہے۔ اسی طرح، 56,100 روپے کی بنیادی تنخواہ والے لیول-10 کے افسران کے لیے، ان کی ماہانہ تنخواہ میں تقریباً 1,122 روپے کا اضافہ دیکھا جائے گا۔ چونکہ یہ نظرثانی جنوری سے لاگو ہوگی، 18,000 روپے کی بیسک تنخواہ والے ملازم کو تقریباً 1,080 روپے (تین ماہ کی مدت پر محیط) کے بقایا جات بھی ملیں گے۔
مہنگائی الاؤنس کیوں بڑھایا گیا؟
حکومت ہند جنوری اور جولائی میں آل انڈیا کنزیومر پرائس انڈیکس فار انڈسٹریل ورکرز (AICPI-IW) کے ڈیٹا کی بنیاد پر سال میں دو بار مہنگائی الاؤنس (DA) کا جائزہ لیتی ہے- اس مشق کا بنیادی مقصد بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف ملازمین کی قوت خرید کو محفوظ بنانا ہے۔ گزشتہ چند مہینوں میں اشیائے ضروریہ کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کو دیکھتے ہوئے، یہ دو فیصد اضافہ ضروری سمجھا گیا۔
معیشت پر اثرات
وزارت خزانہ کے اس فیصلے سے سرکاری خزانے پر کروڑوں روپے کا اضافی سالانہ بوجھ پڑے گا۔ تاہم، ماہرین کا خیال ہے کہ ملازمین کے ہاتھ میں اضافی رقوم کی منتقلی سے مارکیٹ کی طلب میں اضافہ ہوگا، اس طرح ملک کی اقتصادی سرگرمیوں میں تیزی آئے گی۔ آنے والے تہواروں کے سیزن اور بڑھتے ہوئے اخراجات کی متعلقہ مدت سے پہلے، اس حکم کو ملازمین کے لیے ایک بڑی راحت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔
وزارت خزانہ کے اس سرکاری حکم کے بعد، مختلف سرکاری محکموں کے اکاؤنٹس سیکشنز نے اب نئی شرحوں کی بنیاد پر تنخواہوں پر کارروائی شروع کر دی ہے۔ توقع ہے کہ ملازمین کو نظرثانی شدہ تنخواہ اور بقایا رقم دونوں اپریل یا مئی کے مہینوں کے اپنے پے چیک میں ایک ساتھ ملیں گے۔
