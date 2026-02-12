پیوش گوئل کا برآمد کنندگان کو منتر، کہا ایف ٹی اے کا فائدہ اٹھائیں، عالمی منڈیوں میں جگہ بنائیں
انہوں نے برآمد کنندگان سے تجاررتی معاہدوں کا فائدہ اٹھا کر معیار کو بہتر بنانے اور عالمی منڈیوں میں پکڑ بنانے پر زور دیا۔
Published : February 12, 2026 at 10:56 AM IST
نئی دہلی: تجارت اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے بدھ کو بھارتی برآمد کنندگان اور تجارت و صنعت سے وابستہ لوگوں ایک اہم اپیل کی۔ ایکسپورٹ پروموشن کونسلز (EPCs) اور صنعتی اداروں کے نمائندوں کے ساتھ ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ میں گوئل نے اس بات پر زور دیا کہ حالیہ برسوں میں بھارت نے ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ جن آزاد تجارتی معاہدوں (FTAs) پر دستخط کیے ہیں وہ بھارتی اشیاء کے لیے عالمی دروازے کھولنے کی کلید ہیں۔
معیار اور مسابقت پر زور
وزیر گوئل نے واضح طور پر کہا کہ وقت آگیا ہے کہ بھارتی صنعت اپنی پرانی حدود سے باہر نکلے۔ انہوں نے کہا کہ "صنعتوں کو اب نئی منڈیوں میں جگہ بنانے کے لیے اپنی کوششوں کو تیز کرنا چاہیے۔ ہمیں ان تجارتی معاہدوں سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے نہ صرف اپنے معیار کو بہتر بنانا چاہیے بلکہ عالمی سطح پر زیادہ مسابقتی بھی بننا چاہیے۔"
'امریکہ کے ساتھ عبوری معاہدہ سے بڑی راحت'
ملاقات میں امریکہ کے ساتھ حالیہ تجارتی معاہدے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ برآمد کنندگان نے اسے ایک "تاریخی موڑ" قرار دیا۔ قابل ذکر ہے کہ امریکہ بھارت کے سب سے بڑی برآمدی منڈیوں میں سے ایک ہے۔ برآمد کنندگان کے مطابق، حالیہ ٹیرف ریلیف نے بھارتی برآمدات کے لیے مسابقتی مارکیٹ تک رسائی کو بحال کر دیا ہے۔
اس میٹنگ میں شامل جواہرات اور زیورات، ٹیکسٹائل اور ملبوسات، چمڑے، سمندری مصنوعات، اور انجینئرنگ کے سامان جیسے شعبوں کے نمائندوں نے کہا کہ ٹیرف میں کمی نے کاروباریوں میں اعتماد کو بڑھایا ہے اور لاکھوں ملازمتوں کو تحفظ فراہم کیا ہے۔
'کاروباریوں اور کسانوں کے مفادات کا تحفظ'
گوئل نے کہا کہ حکومت کی ترجیح بھارت کے کسانوں، کاریگروں، پیشہ ور افراد اور خاص طور پر مائیکرو، اسمال اور میڈیم انٹرپرائزز کو عالمی پلیٹ فارم فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ یہ معاہدے بھارت کے زرعی اور ڈیری شعبوں کے مفادات کے مکمل تحفظ کے لیے کیے گئے ہیں۔ مزید برآں، بھارتی روایتی ادویات اور یوگا کے لیے عالمی مواقع پیدا کیے جا رہے ہیں۔
آگے کا راستہ
وزارت تجارت نے میٹنگ میں برآمدات میں توسیع کے لیے ایک تفصیلی روڈ میپ پیش کیا، جس میں تعمیل کے فریم ورک اور مارکیٹ تک رسائی کی حکمت عملیوں کو اجاگر کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کا مقصد واضح ہے، 'میک ان انڈیا' مصنوعات کو دنیا کے ہر کونے تک قابل رسائی بنانا اور بھارت کو ایک عالمی برآمدی مرکز کے طور پر مستحکم کرنا ہے۔
