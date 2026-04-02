گھریلو صنعتوں کے لیے بڑی راحت: جون 2026 تک پیٹرو کیمیکل درآمدات پر کوئی ڈیوٹی نہیں
مغربی ایشیا بحران کے درمیان حکومت نے 40 پیٹرو کیمیکل مصنوعات پر کسٹم ڈیوٹی ہٹا کر لاگت اور سپلائی پر صنعتوں کو راحت دی ہے۔
Published : April 2, 2026 at 12:14 PM IST
نئی دہلی: مغربی ایشیا میں جاری سیاسی کشیدگی اور عالمی سپلائی چین میں رکاوٹوں کے درمیان حکومت ہند نے گھریلو مینوفیکچرنگ سیکٹر کو اہم راحت فراہم کی ہے۔ بدھ کو ایک اہم نوٹیفکیشن جاری کرتے ہوئے، مرکزی حکومت نے 40 بڑی پیٹرو کیمیکل مصنوعات پر کسٹم ڈیوٹی کی مکمل چھوٹ کا اعلان کیا۔ یہ فیصلہ 2 اپریل 2026 سے نافذ العمل ہوا اور 30 جون 2026 تک نافذ العمل رہے گا۔
فیصلے کا بنیادی مقصد
وزارت خزانہ کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق، اس اقدام کا بنیادی مقصد مغربی ایشیا میں تنازعات (خاص طور پر امریکہ-ایران تنازع) کی وجہ سے خام مال کی قیمتوں میں تیزی سے اضافے میں ہندوستانی صنعتوں کو بچانا ہے۔ فروری کے آخر سے عالمی سطح پر خام تیل کی قیمتوں میں تقریباً 50 فیصد سے زیادہ اضافہ ہوا ہے، جس سے پیٹرو کیمیکل فیڈ اسٹاک اور انٹرمیڈیٹس پر منحصر صنعتوں کے لیے ان پٹ لاگت میں 20-25فیصد اضافہ ہوا ہے۔
ان مصنوعات پر ریلیف دیا جائے گا۔
حکومت نے تمام اہم لوگوں کے لیے ریلیف کا اعلان کیا ہے۔
حکومت نے اس فہرست میں ان تمام اہم کیمیکلز اور پولیمر کو شامل کیا ہے جن کی کمی کی وجہ سے پیداوار میں تعطل پیدا ہونے کا خطرہ ہے:
کلیدی کیمیکلز: میتھانول، اینہائیڈروس امونیا، ٹولیون، اسٹائرین، ونائل کلورائیڈ مونومر (VCM)، ایسیٹک ایسڈ، اور فینول۔
پولیمر اور پلاسٹک: پالی تھینیل ،پالی پروپی لائن پالیسٹین، پالی وینائل کلورائیڈ(PVC)، اور پیٹ چپس۔
انجینئرنگ پلاسٹک: Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS) اور پولی کاربونیٹ۔
خاص کیمیکلز: ایپوکسی ریزنز، پولی یوریتھین، اور فارملڈہائڈ ڈیریویٹوز۔
کلیدی شعبوں پر اثرات
ٹیکسٹائل اور ملبوسات: پیوریفائیڈ ٹیریفتھلک ایسڈ (PTA) اور Monoethylene Glycol (MEG) پر ڈیوٹی چھوٹ مصنوعی ریشوں کی لاگت کو کم کرے گی۔
آٹوموٹو اور الیکٹرانکس: ABS اور انجینئرنگ پلاسٹک کی درآمد پر بچت گاڑیوں کے اجزاء اور الیکٹرانک آلات کی قیمتوں میں استحکام کا باعث بنے گی۔
دواسازی: ادویات کی تیاری میں سالوینٹس کے طور پر استعمال ہونے والے کیمیکلز کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔
پلاسٹک اور پیکیجنگ: پولیمر اور ریزن کی ڈیوٹی فری درآمد سے اس شعبے کو براہ راست فائدہ ہوگا۔
ماہرین کا خیال ہے کہ یہ اقدام 'کاسٹ پش افراط زر' کو کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ ہندوستان اپنی پیٹرو کیمیکل انٹرمیڈیٹ ضروریات کا تقریباً 45 فیصد درآمد کرتا ہے۔ اس تناظر میں کسٹم ڈیوٹی کے خاتمے سے نہ صرف صنعتوں کے منافع کو برقرار رکھنے میں مدد ملے گی بلکہ صارفین کو قیمتوں میں اضافے سے بھی بچایا جا سکے گا۔
حکومت نے واضح کیا ہے کہ وہ عالمی اور جغرافیائی سیاسی پیش رفت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ اگر سپلائی چین میں رکاوٹیں جون کے بعد بھی برقرار رہتی ہیں تو اس ریلیف کی مدت میں توسیع پر غور کیا جا سکتا ہے۔