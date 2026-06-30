پیٹرول اور ڈیزل پر پابندیاں ختم، یکم جولائی سے فروخت معمول پر آجائے گی
مرکزی حکومت نے تیل کی سپلائی میں بہتری کے بعد یکم جولائی سے پیٹرول اور ڈیزل کی خوردہ فروخت پرعائد تمام عارضی پابندیوں کوہٹا دیا۔
Published : June 30, 2026 at 3:53 PM IST
نئی دہلی: مرکزی حکومت نے یکم جولائی سے پٹرول اور ڈیزل کی فروخت پر لگائی گئی تمام عارضی پابندیوں کو ہٹانے کا ایک بڑا فیصلہ کیا ہے۔ سپلائی کے مسائل جو کچھ عرصے سے ملک کو متاثر کر رہے تھے اب نمایاں طور پر بہتر ہو گئے ہیں، جس سے حکومت کو یہ قدم اٹھانا پڑا ہے۔
وزارت پٹرولیم نے اس حوالے سے باضابطہ حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ ملک میں ایندھن کی دستیابی کے جائزے کے بعد یہ طے پایا کہ اب ان پابندیوں کو جاری رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔
پابندیاں کیوں لگائی گئیں؟
اس مہینے کے 12 جون کو حکومت نے 'موٹر اسپرٹ اینڈ ہائی اسپیڈ ڈیزل آرڈر، 2026' کے تحت کچھ سخت قوانین نافذ کیے تھے۔ اس وقت مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی نے عالمی سطح پر خام تیل کی سپلائی اور بحری جہاز رانی کے راستوں کو متاثر کر دیا تھا۔
اس بحران کی وجہ سے ملک میں ڈیزل کی مانگ میں اچانک اضافہ ہوا تھا۔ دراصل پٹرول پمپوں پر ایندھن کی قیمتیں عام لوگوں کے لیے کم اور مستحکم رکھی گئی تھیں۔ دوسری طرف، فیکٹریوں، ٹیلی کام ٹاورز، اور بڑے تجارتی صارفین کے لیے ایندھن کی بڑی قیمتیں نمایاں طور پر زیادہ تھیں، جو بین الاقوامی مارکیٹ کی شرح کی عکاسی کرتی ہیں۔ پیسہ بچانے کے لیے، ان بڑے صنعتی صارفین نے بلک سپلائرز کو نظرانداز کیا اور باقاعدہ پیٹرول پمپوں سے براہ راست بڑی مقدار میں ڈیزل خریدنا شروع کر دیا۔ اس سے عام لوگوں کے لیے ایندھن کی قلت کا خطرہ پیدا ہو گیا۔
اب کیا تبدیلی ہوگی؟
اس نئے فیصلے کے بعد کل سے مارکیٹ کی صورتحال مکمل طور پر معمول پر آجائے گی۔
خریدنے کی آزادی:
فیکٹریاں، بس اور ٹرک آپریٹرز، اور بڑے تجارتی ادارے اب کسی بھی ریٹیل پیٹرول پمپ سے ڈیزل اور پیٹرول خرید سکیں گے۔
پابندی ختم کردی گئی: حکومت کی طرف سے پٹرول پمپس پر ڈیزل کی خریداری پر عائد کردہ روزانہ کی حد کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے۔
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90 دن کے اصول کو واپس لینا: 90 دن کا اصول، جس میں تیل کمپنیوں کو بلک خریداروں کی نگرانی کرنے کی ضرورت تھی، شیڈول سے پہلے واپس لے لی گئی ہے۔
اس حکومتی فیصلے کے ساتھ، انڈین آئل (IOCL)، بھارت پیٹرولیم (BPCL) اور ہندوستان پیٹرولیم (HPCL) کی ملکیت والے پیٹرول پمپس پر کام اب پہلے کی طرح معمول کے مطابق شروع ہوگا۔ اس سے عام گاڑی چلانے والوں اور بڑی صنعتوں دونوں کو کافی ریلیف ملے گا۔