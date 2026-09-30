نئی دہلی: گاڑیوں کے لیے CAFE-3 کے نئے اصول نافذ، الیکٹرک اور ہائبرڈ گاڑیوں کو خصوصی رعایت
حکومت نے ستمبر 2025 میں جاری کیے گئے مسودہ قواعد میں 909 کلوگرام تک وزن رکھنے والی چھوٹی پٹرول کاروں کے لیے رعایت ختم
Published : September 30, 2026 at 3:07 PM IST
نئی دہلی: مرکزی حکومت نے گاڑی تیار کرنے والی کمپنیوں کے لیے کارپوریٹ ایوریج فیول اکانومی (CAFE-3) کے نئے قواعد کو نوٹیفائی کردیا ہے۔ وزارتِ توانائی کی جانب سے جاری کیے گئے یہ نئے اور سخت ضوابط اپریل 2027 سے نافذ ہوں گے اور مارچ 2032 تک مؤثر رہیں گے۔ حکومت کا مقصد سڑکوں پر گاڑیوں سے ہونے والی آلودگی کو کم کرنا اور ماحول دوست گاڑیوں کے استعمال کو فروغ دینا ہے۔
نئے قواعد میں حکومت نے ایک اہم تبدیلی کرتے ہوئے چھوٹی پٹرول کاروں کے لیے مجوزہ علیحدہ رعایت ختم کردی ہے۔ تاہم گاڑی ساز کمپنیوں کے لیے راحت کی بات یہ ہے کہ کم آلودگی پھیلانے والی گاڑیوں، جن میں الیکٹرک اور ہائبرڈ کاریں شامل ہیں، کے لیے سپر کریڈٹ میکانزم برقرار رکھا گیا ہے۔
چھوٹی کاروں کی رعایت ختم، بھاری گاڑیوں کے لیے قواعد مزید سخت
حکومت نے ستمبر 2025 میں جاری کیے گئے مسودہ قواعد میں 909 کلوگرام تک وزن رکھنے والی چھوٹی پٹرول کاروں کے لیے فی کلومیٹر 3 گرام کاربن ڈائی آکسائیڈ (CO2) اخراج کی اضافی رعایت کی تجویز پیش کی تھی۔ ملک کی کئی بڑی گاڑی ساز کمپنیوں نے اس تجویز کی سخت مخالفت کی تھی۔
حتمی قواعد میں اس رعایت کو ختم کرتے ہوئے گاڑیوں کے مجموعی کاربن اخراج کا حساب لگانے کے فارمولے میں بھی تبدیلی کی گئی ہے۔ نئے فارمولے کے تحت گاڑی کا حوالہ جاتی وزن 1,170 کلوگرام سے بڑھا کر 1,229 کلوگرام کردیا گیا ہے۔
اس تبدیلی سے کم وزن والی کاروں کو کسی حد تک راحت ملے گی، جبکہ ایس یو وی سمیت بھاری گاڑیوں کے لئے پہلے کے مقابلے میں زیادہ سخت ہوجائیں گے۔
الیکٹرک اور ہائبرڈ گاڑیوں کے لیے سپر کریڈٹ
حکومت نے آٹو سیکٹر میں گرین ٹیکنالوجی کو فروغ دینے کے لیے سپر کریڈٹ سسٹم برقرار رکھا ہے۔ اس نظام کے تحت کمپنیوں کی کاربن اخراج کی کارکردگی کا حساب لگاتے وقت ماحول دوست گاڑیوں کو اضافی وزن دیا جائے گا۔
بیٹری الیکٹرک وہیکل (BEV): ایک الیکٹرک کار کو 3 گاڑیوں کے برابر شمار کیا جائے گا۔
پلگ اِن اور فلیکس فیول ہائبرڈ: ان گاڑیوں کو 2.5 گنا ویٹیج فیکٹر دیا جائے گا۔
اسٹرونگ ہائبرڈ گاڑیاں: ان کے لیے 1.6 گنا فیکٹر مقرر کیا گیا ہے۔
فلیکس فیول گاڑیاں: انہیں 1.1 گنا ویٹیج فیکٹر حاصل ہوگا۔
پہلی مرتبہ کریڈٹ اور ڈیبٹ سسٹم
نئے قواعد کی ایک اہم خصوصیت آٹو موبائل سیکٹر کے لیے کریڈٹ اور ڈیبٹ سسٹم کا نفاذ ہے۔ جو کمپنیاں حکومت کی جانب سے مقرر کردہ اخراج کے اہداف سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کریں گی، انہیں کریڈٹ حاصل ہوگا۔ اس کے برعکس جو کمپنیاں مقررہ اخراجی معیار پورا کرنے میں ناکام رہیں گی، ان کے کھاتے میں ڈیبٹ شامل کیا جائے گا، جو جرمانے کی صورت میں عائد ہوسکتا ہے۔
ماہرین کے مطابق نئے قواعد کے بعد گاڑی ساز کمپنیوں کے درمیان بھارتی بازار میں زیادہ سے زیادہ الیکٹرک اور ہائبرڈ گاڑیاں متعارف کرانے کی مسابقت بڑھ سکتی ہے۔اگر آپ چاہیں۔