کان کنی کا نیا بل پارلیمنٹ میں پیش، لیتھیم اور کوبالٹ نکالنے والی کمپنیوں کو راحت
لوک سبھا میں پیش کیے گئے معدنیات ترمیمی بل 2026 کے تحت، کیپٹیو مائنز کے لیے فروخت کی حد کو ہٹا دیا گیا ہے۔
Published : August 10, 2026 at 3:12 PM IST
نئی دہلی: ملک کے کان کنی کے شعبے میں انقلابی تبدیلیاں لانے اور عالمی سطح پر ہندوستان کو معدنیات میں خود انحصار بنانے کے لیے مرکزی حکومت نے آج لوک سبھا میں مائنز اینڈ منرلز ترمیمی بل، 2026 (ایم ایم ڈی آر ترمیمی بل، 2026) پیش کیا۔ یہ نئی قانون سازی دہائیوں پرانے ایم ایم ڈی آر ایکٹ، 1957 کی جگہ لے گی۔ اس بل کا بنیادی مقصد کاروبار کرنے میں آسانی پیدا کرنا، قانونی طریقہ کار کو آسان بنانا، اور جنگی بنیادوں پر اسٹریٹجک طور پر اہم معدنیات جیسے لیتھیم کی کان کنی کو تیز کرنا ہے۔
کثیر معدنی لیز: ایک ہی لیز کے تحت متعدد معدنیات کی کان کنی کرنا
نئے قوانین کے نفاذ کے بعد کان کنی کمپنیوں کو مختلف معدنیات کے لیے نئے، طویل اور تھکا دینے والے لائسنس کے عمل سے گزرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اگر کوئی کمپنی پہلے سے ہی کسی مخصوص معدنیات کے لیے کان کنی کی لیز پر رکھتی ہے اور سروے کے دوران اسی مختص کردہ علاقے میں کوئی اور معدنیات دریافت کرتی ہے، تو وہ اس نئی معدنیات کو اپنی موجودہ لیز میں شامل کرنے کے لیے براہ راست ریاستی حکومت کو درخواست دے سکتی ہے۔
لیتھیم اور کوبالٹ کے لیے کوئی اضافی فیس نہیں ہے۔
حکومت نے معدنیات جیسے لیتھیم، کوبالٹ، نکل، گریفائٹ، سونا اور چاندی کی کان کنی کو فروغ دینے کے لیے ایک تاریخی رعایت کا اعلان کیا ہے جو کہ الیکٹرک وہیکل بیٹریوں، سیمی کنڈکٹرز اور ہائی ٹیک صنعتوں کے لیے ضروری ہیں۔ اگر کمپنیاں ان اسٹریٹجک معدنیات کو اپنی موجودہ لیز میں شامل کرتی ہیں، تو انہیں حکومت کو کوئی اضافی رقم یا نیلامی کا پریمیم ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تاہم دیگر عام معدنیات کا اضافہ قواعد کے مطابق رائلٹی یا نیلامی پریمیم کی ادائیگیوں کو راغب کرے گا۔
اس قاعدے کے تحت اگر معمولی معدنیات جیسے ریت، بجری، یا پتھر کو کسی بڑے معدنی لیز میں شامل کیا جانا ہے، تو متعلقہ ریاستی حکومتیں رائلٹی کی شرح کا تعین کریں گی۔ تاہم سیکورٹی وجوہات کی بناء پر کسی بھی معیاری غیر جوہری لیز میں مخصوص درجے کی حد سے زیادہ جوہری معدنیات (جیسے یورینیم) کو شامل کرنے پر سختی سے ممانعت ہوگی۔
کیپٹیو مائنز کے لیے 100فیصد اوپن مارکیٹ الاؤنس
صنعتی گھرانوں کو ایک بڑی ریلیف دیتے ہوئے، حکومت نے کیپٹیو مائنز پر لاگو پہلے کی 50 فیصد سیلز کیپ کو مکمل طور پر ختم کر دیا ہے۔ ان کانوں کو اب اپنی صنعتی ضروریات کو پورا کرنے کے بعد کھلے بازار میں اپنے زائد معدنی ذخیرے کا 100% تجارتی طور پر فروخت کرنے کی اجازت ہوگی۔ مزید برآں ریاستی حکومتوں کو مرکز کی طرف سے بتائی گئی تاریخ تک، کانوں کی جگہوں پر برسوں سے پڑے جمع معدنی فضلہ (ڈمپ) کی فروخت کی اجازت دینے کی اجازت ہوگی۔
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'منرل ایکسچینج' کی توسیع اور گہری کان کنی
معدنیات اور دھاتوں کی تجارت میں شفافیت اور ڈیجیٹلائزیشن لانے کے لیے پہلی بار ملک میں ایک ریگولیٹڈ 'منرل ایکسچینج' قائم کیا جائے گا۔ اسٹاک مارکیٹ کی طرح کام کرتے ہوئے، یہ ایک آن لائن الیکٹرانک ٹریڈنگ پلیٹ فارم ہوگا جو دھاتوں کی براہ راست خرید و فروخت میں سہولت فراہم کرے گا۔ حکومت اس نظام کے اندر اندرونی تجارت اور فراڈ کو روکنے کے لیے سخت ضابطے بنائے گی۔
مزید برآں، کمپنیوں کو 200 میٹر سے زیادہ گہرائی میں پائے جانے والے گہرے معدنیات کو نکالنے کے لیے ان کے کل کان کنی کے علاقے میں 10 سے 30 فیصد تک ایک بار توسیع دی جائے گی۔ مزید برآں معدنیات کی تلاش کے لیے قومی فنڈ کا دائرہ کار بڑھا دیا گیا ہے، اور اس کا نام تبدیل کر کے 'نیشنل منرل ایکسپلوریشن اینڈ ڈیولپمنٹ ٹرسٹ' رکھ دیا گیا ہے۔ اب یہ کانوں کی ترقی کے لیے براہ راست فنڈنگ بھی فراہم کرے گا۔