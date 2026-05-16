حکومت نے پٹرول کی برآمدات پر ونڈ فال ٹیکس عائد کر دیا، ڈیزل اے ٹی ایف پر لیوی میں کمی
مغربی ایشیا کے بحران کے آغاز کے بعد پہلی بار پٹرول پر 3 روپے فی لیٹر پر خصوصی اضافی ایکسائز ڈیوٹی نافذ کی گئی ہے۔
Published : May 16, 2026 at 10:22 AM IST
نئی دہلی: عالمی سطح پر خام تیل کی قیمتوں میں زبردست اضافے کے درمیان، مرکزی حکومت نے ملک کے اندر ایندھن کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے ایک اہم قدم اٹھایا ہے۔ جمعہ کی رات دیر گئے، حکومت نے پٹرول کی برآمد پر ₹3 فی لیٹر 'ونڈ فال گینز ٹیکس' (خصوصی اضافی ایکسائز ڈیوٹی – SAED) نافذ کرنے کا اعلان کیا۔ یہ نیا ضابطہ ہفتہ (16 مئی) سے نافذ العمل ہوا۔ مشرق وسطیٰ میں جاری فوجی بحران کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ پٹرول کی برآمدات پر اس طرح کا ٹیکس عائد کیا گیا ہے۔
ڈیزل اور ایوی ایشن فیول (ATF) پر ریلیف
جہاں ایک طرف پٹرول کی برآمدات پر نیا ٹیکس عائد کیا گیا ہے وہیں دوسری جانب حکومت نے ڈیزل اور ایوی ایشن ٹربائن فیول (اے ٹی ایف) پر برآمدی محصولات میں خاطر خواہ کمی کا اعلان کیا ہے۔ ڈیزل پر ایکسپورٹ ڈیوٹی 23 روپے فی لیٹر سے کم کر کے 16.5 روپے فی لیٹر کر دی گئی ہے۔ اسی طرح ایوی ایشن فیول (اے ٹی ایف) پر لاگو ڈیوٹی 33 روپے فی لیٹر سے کم کر کے 16 روپے فی لیٹر کر دی گئی ہے۔ ایک سرکاری بیان میں، مرکزی وزارت خزانہ نے واضح کیا کہ پٹرول اور ڈیزل کی برآمد پر 'روڈ اینڈ انفراسٹرکچر سیس' (آر آئی سی) صفر پر رہے گا۔
ملکی مارکیٹ کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں
ملک کے عام صارفین کے لیے اس فیصلے کا ایک اطمینان بخش پہلو یہ ہے کہ اس کا گھریلو بازار میں دستیاب پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ وزارت نے واضح کیا کہ گھریلو استعمال کے لیے جاری ہونے والے ایندھن پر لاگو موجودہ ایکسائز ڈیوٹی کی شرحوں میں کوئی ردوبدل نہیں کیا گیا ہے۔ اس اقدام کا مقصد صرف اور صرف بین الاقوامی برآمدی منڈی کو منظم کرنا ہے۔
تصادم اور حکومت کی حکمت عملی کی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ
درحقیقت، 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے خلاف شروع کیے گئے فوجی حملوں کے بعد سے مشرق وسطیٰ میں تناؤ اپنے عروج پر ہے۔ اس تنازعے کے نتیجے میں، عالمی سطح پر خام تیل کی قیمتیں — جو پہلے 73 ڈالر فی بیرل کے قریب تھیں — گزشتہ ہفتے سے فی بیرل ڈالر 100 سے اوپر رہی ہیں۔
عالمی قیمتوں میں اس بڑے پیمانے پر اضافے کی وجہ سے، نجی تیل صاف کرنے والی کمپنیاں مقامی مارکیٹ کے بجائے بیرونی منڈیوں میں ایندھن فروخت کرکے خاطر خواہ منافع (ونڈ فال نفع) کما رہی تھیں۔ حکومت کا بنیادی مقصد ان برآمد کنندگان کو ناجائز منافع کمانے سے روکنا اور ملک کے اندر ایندھن کی قلت سے بچانا ہے۔ اس فیصلے سے ریلائنس انڈسٹریز اور نیارا انرجی جیسی بڑی برآمد کنندگان کے تیل کے مارجن پر اثر پڑ سکتا ہے۔