پٹرول ٹیکس میں کمی، ڈیزل ایکسپورٹ ڈیوٹی 15.5 روپے تک بڑھی، نئی شرحیں آج سے لاگو، جانیں آپ پر کیا اثرات مرتب ہوں گے
عالمی قیمتوں میں اضافے کے بعد حکومت نے پٹرول پر ایکسپورٹ ڈیوٹی کم کرتےہوئے ڈیزل اور اے ٹی ایف پر ونڈ فال ٹیکس بڑھادیا ہے۔
Published : July 16, 2026 at 1:41 PM IST
نئی دہلی: عالمی سطح پر خام تیل کی آسمان چھوتی قیمتوں کے درمیان مرکزی حکومت نے ملک کی مالیاتی پالیسی میں ایک بڑی تبدیلی کی ہے۔ حکومت نے ڈیزل اور ایوی ایشن ٹربائن فیول (اے ٹی ایف) کی برآمد پر ونڈ فال ٹیکس (ای اے ایس: اسپیشل ایڈیشنل ایکسائز ڈیوٹی) میں نمایاں اضافہ کیا ہے۔
اس کے برعکس پٹرول کی برآمدات پر ٹیکس جزوی طور پر کم کیا گیا ہے۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری کردہ ایک باضابطہ نوٹیفکیشن کے مطابق نظر ثانی شدہ نرخوں کا اطلاق جمعرات 16 جولائی سے ہو گیا ہے۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں ریفائننگ مارجن میں تبدیلی کی روشنی میں، حکومت نے درج ذیل تبدیلیاں کی ہیں:
ڈیزل ایکسپورٹ ڈیوٹی: اسے براہ راست 8.5 فی لیٹر سے بڑھا کر 15.5 فی لیٹر کر دیا گیا ہے۔ یہ 7 فی لیٹر کے نمایاں اضافے کی نمائندگی کرتا ہے۔
ایوی ایشن فیول (اے ٹی ایف): جیٹ فیول پر ایکسپورٹ ٹیکس 7.5 روپے فی لیٹر سے بڑھا کر 14.5 روپے فی لیٹر کر دیا گیا ہے۔
پٹرول: برآمد کنندگان کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے، پٹرول پر ڈیوٹی 4 روپے فی لیٹر سے کم کر کے 2.5 روپے فی لیٹر کر دی گئی ہے۔
جغرافیائی سیاسی تناؤ اور تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتیں
اس پالیسی فیصلے کے پیچھے بنیادی وجہ مغربی ایشیا میں بڑھتا ہوا جغرافیائی سیاسی بحران ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی فوجی کشیدگی نے عالمی سطح پر خام تیل کی سپلائی میں خلل پڑنے کا خدشہ پیدا کر دیا ہے۔ امریکی صدر کی جانب سے ایرانی بندرگاہوں پر بحری ناکہ بندی کے نفاذ اور اس کے نتیجے میں امریکی انفراسٹرکچر پر جوابی حملوں نے تیل کی بین الاقوامی منڈی میں نمایاں غیر یقینی صورتحال پیدا کر دی ہے۔ اس بحران کی وجہ سے خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، جس سے تیل صاف کرنے والی کمپنیوں کے منافع میں غیر متوقع طور پر اضافہ ہوا۔
گھریلو مارکیٹ اور کمپنیوں پر اثرات
واضح رہے کہ حکومت خام تیل کی قیمتوں اور ریفائننگ مارجن کا ہر پندرہ دن بعد جائزہ لیتی ہے تاکہ کمپنیوں کو ملک میں ایندھن کی قلت کا سامنا کرنے سے روکا جا سکے اور بیرون ملک حد سے زیادہ منافع کمانے والوں پر ٹیکس لگایا جا سکے۔
قیمتوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا
یہ اضافہ براہ راست پرائیویٹ ریفائننگ کمپنیوں کے منافع کو متاثر کرے گا، جو یوروپی اور دیگر غیر ملکی منڈیوں میں بڑے پیمانے پر ایندھن برآمد کرتی ہیں۔ تاہم عام شہریوں کے لیے یہ راحت کی بات ہے کہ اس فیصلے سے گھریلو پٹرول پمپس پر تیل کی قیمتوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ مقامی مارکیٹ کے لیے ایکسائز ڈیوٹی میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔