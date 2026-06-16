حکومت نے ڈیزل پر برآمدی ٹیکس میں 14 روپے اور اے ٹی ایف میں 12.5 روپے کا اضافہ کر دیا، گھریلو قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں
نئی تبدیلیوں کے تحت ڈیزل کی برآمدات پر 14 روپے فی لیٹراور ہوابازی کے ایندھن کی برآمدات پر 12.5 روپے فی لیٹر لاگو ہوں گے
Published : June 16, 2026 at 10:19 AM IST
نئی دہلی: مرکزی حکومت نے عالمی بحران کے درمیان ملک کے اندر ایندھن کی مناسب سپلائی کو برقرار رکھنے اور گھریلو مفادات کے تحفظ کے لیے ایک اہم قدم اٹھایا ہے۔ حکومت نے ڈیزل اور ایوی ایشن ٹربائن فیول (اے ٹی ایف) پر ایکسپورٹ ڈیوٹی بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ محکمہ محصولات کی جانب سے جاری کردہ ایک باضابطہ نوٹیفکیشن کے مطابق نظرثانی شدہ نرخوں کا اطلاق منگل سے ملک بھر میں ہوا۔
اس نئی تبدیلی کے تحت ڈیزل کی برآمدات پر 14 روپے فی لیٹر اور ایوی ایشن ٹربائن فیول (اے ٹی ایف) کی برآمدات پر 12.5 روپے فی لیٹر لاگو ہوں گے۔ تاہم گھریلو صارفین کو اہم ریلیف فراہم کرتے ہوئے، حکومت نے پیٹرول پر ایکسپورٹ ڈیوٹی یا مقامی مارکیٹ میں فروخت ہونے والے پیٹرول اور ڈیزل پر ایکسائز ڈیوٹی میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے۔ اس کا سیدھا مطلب ہے کہ ملک کے عام شہریوں پر پٹرول اور ڈیزل کی خوردہ قیمتوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔
حکومت بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی اوسط قیمتوں اور ریفائننگ مارجن کی بنیاد پر ہر 15 دن میں ان نرخوں کا جائزہ لیتی ہے۔ قیمتوں میں آخری بار یکم جون کو نظر ثانی کی گئی تھی۔ مغربی ایشیا میں جاری جغرافیائی سیاسی تناؤ اور بحرانوں کے درمیان، حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی گھریلو قلت کو روکنے اور ضرورت سے زیادہ برآمدات کی حوصلہ شکنی کے لیے خصوصی اضافی ایکسائز ڈیوٹی اور سڑک اور انفراسٹرکچر سیسز لگانے کے طریقہ کار کو مضبوط کیا ہے۔
ایندھن کا مناسب ذخیرہ؛ گھبرانے کی ضرورت نہیں
وزارت پٹرولیم نے واضح کیا ہے کہ ہندوستان کے پاس پٹرول، ڈیزل، ایل پی جی اور قدرتی گیس کا وافر ذخیرہ موجود ہے۔ وزارت پٹرولیم کی جوائنٹ سکریٹری سجاتا شرما نے ایک بین وزارتی پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ ملک میں تمام ریفائنریز پوری صلاحیت کے ساتھ کام کر رہی ہیں اور خام تیل کی کوئی کمی نہیں ہے۔ انہوں نے عوام اور صنعتوں سے اپیل کی ہے کہ وہ توانائی کو ذمہ داری سے استعمال کریں اور تحفظ پر توجہ دیں۔
ریٹیل پمپس پر ہجوم کو کم کرنے کے لیے نئے اصول
وزارت کے مطابق مسئلہ ایندھن کی فراہمی میں نہیں بلکہ استعمال کے بدلتے ہوئے پیٹرن میں ہے۔ مئی کے دوران، تقریباً 420 ملین لیٹر ڈیزل کی فروخت عام طور پر بلک چینلز یا براہ راست کنزیومر پمپس کے ذریعے ہوتی تھی اچانک ریٹیل پیٹرول پمپس پر منتقل ہو گئی۔ اس کے نتیجے میں بعض علاقوں میں ریٹیل پمپس پر بہت زیادہ دباؤ اور زیادہ بھیڑ ہو گئی۔
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اس صورتحال کو سنبھالنے اور عام لوگوں کی تکلیف کو روکنے کے لیے، حکومت نے عارضی طور پر ڈیزل کی فروخت کو 200 لیٹر فی شخص فی دن مقرر کیا ہے۔ مزید برآں، بڑے صنعتی اور تجارتی صارفین کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ خوردہ دکانوں پر بوجھ ڈالنے کے بجائے پمپس سے ڈیزل خریدیں۔ یہ اقدام تقریباً 90 دنوں کے لیے عارضی بنیادوں پر نافذ کیا گیا ہے۔