حکومت نے چین سمیت دیگر سرحدی ممالک کے لیے ایف ڈی آئی کے اصولوں میں نرمی کر دی
اپریل 2000 سے دسمبر 2025 تک بھارت میں ایف ڈی آئی ایکویٹی کی کل آمد میں 0.32 فیصد کے ساتھ چین 23ویں نمبر پر ہے۔
Published : March 11, 2026 at 10:44 AM IST
نئی دہلی: حکومت نے منگل کو خاموشی کے ساتھ چین سمیت دیگر سرحدی اور پڑوسی ممالک کے لیے غیر ملکی راست سرمایہ کاری (FDI) کے اصولوں میں نرمی کا فیصلہ کرتے ہوئے غیر ملکی فرموں کو ان ممالک کے 10 فیصد شیئر ہولڈرز کو لازمی منظوری کے بغیر ملک میں سرمایہ کاری کرنے کی اجازت دے دی۔
اس سے پہلے، ان ممالک کے شیئر ہولڈرز کے ساتھ بیرون ملک مقیم فرموں کو کسی بھی شعبے میں بھارت میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے لازمی منظوری لینا ہوتی تھی۔
تاہم، اصولوں نرمی کے بعد بھی ان سرمایہ کاریوں پر ایف ڈی آئی کی دیگر شرائط بشمول سیکٹرل کیپس اور انٹری روٹس لاگو ہوں گی۔ نیز، یہ سرمایہ کاری ڈی پی آئی آئی ٹی (محکمہ برائے فروغ صنعت اور داخلی تجارت) کو تفصیلات کی پیشگی رپورٹنگ سے مشروط ہوگی۔
حکومت نے اس سلسلے میں سال 2020 کے پریس نوٹ تین میں ترمیم کی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں مرکزی کابینہ کی میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا۔
پریس نوٹ میں ترمیم منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قواعد، 2003 کے تحت 'بنیفیشیل آنرشپ' (Beneficial Ownership) کے تعین کے لیے ایک اصطلاح اور معیار طے کرتی ہے جو سرمایہ کاری کرنے والی کمیونٹی کے ذریعے وسیع پیمانے پر استعمال ہوتی ہے۔ بینیفیشیل آنرشپ ٹیسٹ کا اطلاق سرمایہ کار ادارے کی سطح پر کیا جائے گا۔
ایک سرکاری بیان میں کہا گیا ہے کہ "نان کنٹرول لینڈ بارڈر ممالک (ایل بی سی) کے ساتھ سرمایہ کاروں کو، 10 فیصد تک کی بنیفیشیل آنرشپ قابل اطلاق سیکٹرل کیپس، انٹری روٹس، لازم شرائط کے مطابق خودکار روٹ کے تحت اجازت دی جائے گی۔"
مزید پڑھیں: چین اور ہندوستان 'اچھے پڑوسی، دوست اور شراکت دار' ہیں: صدر شی
حکومت نے مخصوص شعبوں میں ایل بی سی سے سرمایہ کاری کی تجاویز کو تیزی سے کلیئر کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔
اس کے تحت کیپٹل گڈز، الیکٹرانک کیپٹل گڈز، الیکٹرانک پرزہ جات، پولی سیلیکون اور انگوٹ ویفر میں مینوفیکچرنگ کے مخصوص شعبوں/سرگرمیوں میں ایل بی سی کی سرمایہ کاری کی تجاویز یا کابینہ سکریٹری کی سربراہی میں سیکرٹریز کی کمیٹی کے ذریعہ شامل کردہ کسی دوسرے شعبے/سرگرمیوں پر کارروائی کی جائے گی اور 60 دنوں کے اندر فیصلہ کیا جائے گا۔
ان صورتوں میں، سرمایہ کاری کرنے والے ادارے کا زیادہ تر حصہ داری اور کنٹرول ہمہ وقت رہائشی ہندوستانی شہری یا ادارے کے پاس ہوگا۔
واضح رہے کہ کووڈ 19 کی وبا کی وجہ سے بھارتی کمپنیوں پر قبضے/ حصول کو روکنے کے لیے حکومت نے 17 اپریل 2020 کو پریس نوٹ 3 (2020) کے ذریعے ایف ڈی آئی پالیسی میں ترمیم کرتے ہوئے شرائط کو سخت کر دیا تھا۔
اس کے بعد، کسی ایسے ملک کا ادارہ جو بھارت کے ساتھ زمینی سرحد کا اشتراک کرتا ہے یا جہاں بھارت میں سرمایہ کاری کا فائدہ اٹھانے والا مالک یا ادارہ کسی ایسے ملک میں رہتا ہے یا اس کا شہری ہے، حکومت سے اجازت ملنے کے بعد ہی یہاں سرمایہ کاری کرسکتا ہے۔
مزید برآں، بھارت میں کسی ادارے میں کسی بھی موجودہ یا مستقبل کے ایف ڈی آئی کی ملکیت کی منتقلی کے نتیجے میں اگر بنیفیشیل آنرشپ ان دائرہ اختیار میں آتی ہے تو اس کے لیے بھی حکومت کی منظوری درکار ہوتی تھی۔ اس اصول کو سرمایہ کاروں کی جانب سے سرمایہ کاری کے بہاؤ کو منفی طور پر متاثر کرنے والا قرار دیا گیا۔
یہ بھی پڑھیں: 'بھارت میں کاروبار کے لیے غیر ملکی کمپنیوں کے رجحان میں اضافہ'
امید کی جاتی ہے کہ نئے رہنما خطوط بھارت میں کاروبار کرنے میں آسانی پیدا کریں گے اور سرمایہ کاری کو سہولت فراہم کریں گے جو زیادہ سے زیادہ ایف ڈی آئی کے بہاؤ، نئی ٹیکنالوجیز تک رسائی، گھریلو قدر میں اضافے، گھریلو فرموں کی توسیع اور عالمی سپلائی چین کے ساتھ انضمام میں تعاون کر یں گے۔
اس سے سرمایہ کاری اور مینوفیکچرنگ کی ترجیحی منزل کے طور پر بھارت کی مسابقت کو بڑھانے اور موقع سے فائدہ اٹھانے میں مدد ملے گی۔ جن ممالک کی زمینی سرحدیں بھارت کے ساتھ ملتی ہیں ان میں چین، بنگلہ دیش، پاکستان، بھوٹان، نیپال، میانمار اور افغانستان شامل ہیں۔
اپریل 2000 سے دسمبر 2025 تک بھارت میں رپورٹ کی گئی ایف ڈی آئی ایکویٹی کی کل آمد میں چین صرف 0.32 فیصد حصہ ( 2.51 بلین ڈالر) کے ساتھ 23 ویں نمبر پر ہے۔
جون 2020 میں گالوان جھڑپوں کے بعد دونوں ممالک کے درمیان تعلقات نمایاں طور پر تنزلی کا شکار ہو گئے جس نے دونوں فریق کے درمیان کئی دہائیوں میں سب سے سنگین فوجی تنازع جو جنم دیا۔
اس کشیدگی کے بعد بھارت نے 200 سے زیادہ چینی موبائل ایپس جیسے ٹک ٹاک، وی چیٹ، اور علی بابا کے یو سی براؤزر پر پابندی لگا دی۔ ملک نے الیکٹرک گاڑیاں بنانے والی کمپنی بی وائی ڈی کی جانب سے سرمایہ کاری کی ایک بڑی تجویز کو بھی مسترد کر دیا۔
اگرچہ ہندوستان کو چین سے کم سے کم ایف ڈی آئی موصول ہوئی ہے، لیکن دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تجارت میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ اس عرصے میں چین بھارت کا دوسرا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار بن کر ابھرا ہے۔
مزید پڑھیں:
ہندوستان نے ای ایف ٹی اے بلاک کے ساتھ آزاد تجارت کے معاہدے پر دستخط کئے