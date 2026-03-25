ایل پی جی بکنگ کے ضابطوں میں کوئی نئی تبدیلی نہیں، وافر ذخیرہ موجود: حکومت
حکومت نے ایل پی جی بکنگ کے ضابطوں میں نئی تبدیلی کی خبروں کو مسترد کرتے ہوئے کہاکہ رسوئی گیس کا کافی ذخیرہ موجود ہے۔
Published : March 25, 2026 at 2:41 PM IST
نئی دہلی: حکومت نے بدھ کے روز ان خبروں اور سوشل میڈیا کے دعووں کو واضح طور پر مسترد کر دیا کہ ایل پی جی سلنڈر بکنگ کے ضابطوں میں تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت (ایم او پی این جی) نے واضح کیا کہ ری فل بکنگ کی موجودہ آخری تاریخ میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے اور ملک میں کھانا پکانے والی گیس کا وافر ذخیرہ موجود ہے۔
'گمراہ کن' خبروں کی تردید
پچھلے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر یہ افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ حکومت نے ایل پی جی ری فلز کے لیے نئے اصول بنائے ہیں۔ ان رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پردھان منتری اجوالا یوجنا (PMUY) کے استفادہ کنندگان کے لیے 45 دن کا وقفہ، سنگل سلنڈر والے عام صارفین کے لیے 25 دن اور ڈبل سلنڈر والے صارفین کے لیے 35 دن کا وقفہ لازمی کر دیا گیا ہے۔
یہ ہے موجودہ ضابطہ
وزارت نے ان دعوؤں کو "گمراہ کن اور بے بنیاد" قرار دیتے ہوئے کہا کہ بکنگ کے قوانین وہی رہیں گے۔ موجودہ ضابطوں کے مطابق شہری علاقوں میں 25 دن اور دیہی علاقوں میں 45 دن کے وقفے سے سلنڈر بک کیے جا سکتے ہیں۔ یہ ضابطہ کنکشن کی اجول یا غیر قسم پر مبنی نہیں ہے۔
سپلائی اور اسٹاک کی صورت حال
حکومت نے عوام کو یقین دلایا کہ ملک میں ایل پی جی کا وافر ذخیرہ موجود ہے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک سرکاری بیان کے مطابق، تمام سرکاری ریفائنریز پوری صلاحیت کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ مختلف ممالک سے خام تیل اور ایل پی جی لانے والے جہاز مسلسل بھارت پہنچ رہے ہیں۔ بھارت پیٹرولیم (بی پی سی ایل) نے واضح کیا کہ پیٹرول اور ڈیزل کی کوئی کمی نہیں ہے۔
جنگی بحران کے لیے حکومت کی تیاریاں
ایران اسرائیل کشیدگی کے درمیان تیل کی عالمی منڈی میں غیر یقینی صورت حال کے پیش نظر مرکزی حکومت نے سات بااختیار گروپ تشکیل دیے ہیں۔ یہ ماہر گروپ تیل، گیس، کھاد اور سپلائی چین پر جنگ کے اثرات کی نگرانی کریں گے تاکہ ملکی مارکیٹ میں مہنگائی اور قلت کو روکا جا سکے۔
حکومت نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ کسی غیر تصدیق شدہ جانکاری پر بھروسہ نہ کریں اور غیر ضروری اوور بکنگ کرنے سے گریز کریں۔ بلاتعطل ایندھن کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے تمام ہنگامی منصوبے موجود ہیں۔
