حکومت نے 2.5 کروڑ متوفی لوگوں کے آدھار کارڈ بلاک کر دیے
وزیر نے کہا کہ متوفی افراد کے آدھار کو غیر فعال کرنا ضروری ہے تاکہ ان کی شناخت کا غلط استعمال نہ ہوسکے۔
Published : February 5, 2026 at 8:24 AM IST
نئی دہلی: ہندوستانی حکومت نے آدھار ڈیٹا بیس کی حفاظت اور شفافیت کو یقینی بنانے کی جانب ایک بڑا قدم اٹھایا ہے۔ الیکٹرانکس اور آئی ٹی کے مرکزی وزیر مملکت جتن پرساد نے بدھ کو پارلیمنٹ کو بتایا کہ اب تک 25 ملین سے زیادہ متوفی افراد کے آدھار نمبر کو غیر فعال کر دیا گیا ہے۔ یہ کارروائی دنیا کے سب سے بڑے بائیو میٹرک شناختی نظام کی درستگی کو برقرار رکھنے اور ممکنہ فراڈ کو روکنے کے لیے کی گئی۔
دھوکہ دہی کو روکنے کے لیے بڑی 'کلین اپ' مہم
فی الحال، ملک میں تقریباً 1.34 بلین فعال آدھار کارڈ ہولڈر ہیں۔ وزیر نے وضاحت کی کہ متوفی افراد کے آدھار نمبر کو غیر فعال کرنا ان کی شناخت کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے ضروری ہے۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ فلاحی اسکیمیں اور سرکاری سبسڈیز غیر قانونی طور پر مرنے والے افراد کے نام لی جاتی ہیں۔ اس "ڈیٹا بیس سینیٹائزیشن" کے ذریعے حکومت اس بات کو یقینی بنا رہی ہے کہ فوائد صرف اہل اور زندہ مستفید افراد تک پہنچیں۔
سیکورٹی کے سخت اقدامات
پارلیمنٹ کو بریفنگ دیتے ہوئے وزیر موصوف نے ان اقدامات پر بھی روشنی ڈالی جو آدھار کو زیادہ محفوظ بناتے ہیں۔
بائیو میٹرک لاک/انلاک
آدھار رکھنے والے اپنے بائیو میٹرک ڈیٹا کو لاک کرسکتے ہیں، ان کی اجازت کے بغیر کسی بھی تصدیق کو روک سکتے ہیں۔
تصدیق
چہرے کی توثیق کے لیے اب 'Liveness Check' فیچر شامل کیا گیا ہے۔ یہ یقینی بناتا ہے کہ شخص لین دین کے وقت جسمانی طور پر موجود ہے، تصاویر یا ویڈیوز کے ذریعے جعل سازی کو روکتا ہے۔
آدھار ڈیٹا والٹ
تمام تصدیقی ایجنسیوں کو آدھار ڈیٹا والٹ استعمال کرنے کا پابند کیا گیا ہے، جہاں آدھار نمبر مکمل طور پر انکرپٹڈ فارمیٹ میں محفوظ کیے جاتے ہیں۔
نئی آدھار ایپ
UIDAI نے ایک نئی ایپ بھی لانچ کی ہے جو آف لائن تصدیق کے خواہاں ایجنسیوں کے ساتھ محفوظ طریقے سے اسناد کا اشتراک کرنے کی اجازت دیتی ہے۔
موت کی معلومات اور ڈیٹا اپڈیٹس
حکومت نے واضح کیا کہ آدھار ڈیٹا بیس میں موت کے اندراج کا پتہ اور جگہ مختلف ہو سکتی ہے، اس لیے وہ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے تاکہ اعداد و شمار کی مفاہمت کو یقینی بنایا جا سکے۔ UIDAI نے آبادیاتی تفصیلات کو اپ ڈیٹ کرنے اور ڈیٹا کو باقاعدگی سے ڈی ڈپلیکیٹ کرنے کے لیے سخت دستاویزات کے تقاضوں کو لاگو کیا ہے۔ یہ قدم نہ صرف سرکاری خزانے سے رقوم کی چوری کو روکے گا بلکہ ڈیجیٹل انڈیا کے تحت شناخت کی تصدیق کے عمل کو بھی زیادہ قابل اعتماد بنائے گا۔