راحت کی بڑی خبر: حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل پر ایکسائز ڈیوٹی میں دس روپے فی لیٹر کمی کرتے ہوئے اہم ریلیف فراہم کیا
پیٹرول پر ایکسائز ڈیوٹی 13 روپے سے کم کرکے 3 روپے اور ڈیزل پر 10 روپے سے کم کرکے صفر روپے کر دی گئی ہے۔
Published : March 27, 2026 at 11:24 AM IST
نئی دہلی: ایران جنگ کی وجہ سے ایندھن کی بڑھتی قیمتوں کے درمیان مرکزی حکومت نے پٹرول اور ڈیزل پر ایکسائز ڈیوٹی کم کر دی ہے۔ پیٹرول پر ایکسائز ڈیوٹی 13 روپے سے کم کر کے 3 روپے اور ڈیزل پر 10 روپے سے کم کر کے صفر روپے کر دی گئی ہے۔ اب پیٹرول پر ایکسائز ڈیوٹی 3 روپے فی لیٹر اور ڈیزل پر صفر روپے کم ہو گئی ہے۔ اس سے اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ فی الحال پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوگا۔
یہ کمی عالمی توانائی کے بحران کے درمیان آئی ہے جو تہران کی جانب سے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، جس کے ذریعے دنیا کے خام تیل اور گیس کی سپلائی کا پانچواں حصہ — یومیہ 20 سے 25 ملین بیرل — ایران جنگ کے دوران منتقل کیا جاتا ہے۔ کل رات دیر گئے جاری کردہ ایک نوٹیفکیشن میں وزارت خزانہ نے کہا کہ یہ فیصلہ فوری طور پر نافذ العمل ہوگا۔
International crude prices have gone through the roof in the last 1 month from around 70 dollars/barrel to around 122 dollars/barrel. Consequently, petrol and diesel prices for consumers have gone up all over the world. Prices have increased by around 30%-50% in South East Asian…— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) March 27, 2026
پٹرول کے لیے تقریباً 24 روپے اور ڈیزل کے لیے 30 روپے فی لیٹر
حکومت کے فیصلے کے بعد، پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے ایک انسٹاگرام پوسٹ میں کہا کہ حکومت نے بین الاقوامی قیمتوں میں آسمان چھونے کے وقت تیل کمپنیوں کے بھاری نقصانات (پٹرول کے لیے تقریباً 24 روپے فی لیٹر اور ڈیزل کے لیے 30 روپے فی لیٹر) کو کم کرنے کے لیے اپنی ٹیکس آمدنی کو نمایاں طور پر متاثر کیا ہے۔ مزید برآں، ایکسپورٹ ٹیکس اس لیے لگایا گیا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی بین الاقوامی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں اور کسی بھی ریفائنری کو دوسرے ممالک کو ایکسپورٹ کرنے پر ایکسپورٹ ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ میں اس اہم فیصلے کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر نرملا سیتا رمن کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔
حکومت نے یہ قدم پیٹرولیم کمپنیوں کو ریلیف دینے کے لیے اٹھایا ہے، جو اس وقت اونچی قیمتوں پر خام تیل خرید رہی ہیں۔ ایران جنگ کی وجہ سے برینٹ خام تیل کی قیمت 100 ڈالر فی بیرل تک پہنچ گئی ہے جو حال ہی میں 119 ڈالر فی بیرل کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔
کئی پیٹرول پمپس پر اسٹاک نہیں
مغربی ایشیا میں تنازعات کے درمیان، ملک ایندھن کے بحران کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ ملک کے بعض حصوں میں پٹرول پمپس پر لمبی قطاریں دیکھی جا رہی ہیں۔ کئی پیٹرول پمپس پر اسٹاک کے آثار نظر نہیں آئے۔ تاہم حکومت کا موقف ہے کہ ہندوستان کے پاس خام تیل کے کافی ذخائر ہیں۔ ملک بھر میں کسی بھی پٹرول پمپ پر پٹرول اور ڈیزل کی کوئی قلت نہیں ہے۔
افواہوں کے خلاف احتیاط لوگوں سے نہ گھبرانے کی اپیل
انڈین آئل کارپوریشن نے صارفین کو یقین دلایا ہے کہ اس کے پٹرول پمپس پوری طرح سے اسٹاک ہیں اور آسانی سے کام کر رہے ہیں۔ ہندوستان پیٹرولیم کارپوریشن لمیٹڈ نے بھی صارفین کو یقین دلایا ہے کہ ملک میں پیٹرول، ڈیزل یا ایل پی جی کی کوئی کمی نہیں ہے۔ افواہوں کے خلاف احتیاط کرتے ہوئے، حکومت نے لوگوں سے نہ گھبرانے کی اپیل کی ہے، ذخیرہ اندوزی کے معاملات کی اطلاع دیں اور صرف سرکاری معلومات پر بھروسہ کریں۔
نائرا نے پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا
واضح رہے کہ نیارا انرجی نے جمعرات کو پٹرول میں 5 روپے فی لیٹر اور ڈیزل میں 3 روپے فی لیٹر اضافے کا اعلان کیا۔ کمپنی نے اس کو بڑھتے ہوئے ان پٹ لاگت کو وجہ بتائی۔ نیارا انرجی ملک بھر میں 6,967 پیٹرول پمپ چلاتی ہے۔ ملک میں ایندھن کی کمپنیاں دباؤ میں ہیں کیونکہ 28 فروری سے خام تیل کی قیمتوں میں تقریباً 50 فیصد اضافہ ہوا ہے۔ تاہم پیٹرول اور ڈیزل کی خوردہ قیمتیں مستحکم ہیں۔