حکومت ایف ڈی آئی کی تجاویز کے لیے سی سی ای اے کی منظوری کی حد کو بڑھا کر 15 ہزار کروڑ روپے کرنے پر کر رہی ہے غور
حکومت غیر ملکی فنڈ کی آمد کو بڑھانےکے لیے ایف ڈی آئی کے اصولوں کو آسان بنانے کی تجویز پر بھی غور کر رہی ہے۔
Published : August 9, 2026 at 4:29 PM IST
نئی دہلی: ملک میں سرمایہ کاری کے ماحول کو مزید بہتر بنانے کے لیے حکومت براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کی تجویز کی حد کو 5,000 کروڑ روپے سے بڑھا کر 15,000 کروڑ روپے کرنے پر غور کر رہی ہے۔ذرائع نے بتایا کہ اس کے لیے کابینہ کمیٹی برائے اقتصادی امور (سی سی ای اے) کی منظوری درکار ہے۔
سی سی ای اے ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی ہے جس کی صدارت وزیر اعظم نریندر مودی کرتے ہیں اور اس میں مرکزی حکومت کے اہم کابینہ وزراء، جیسے وزیر داخلہ اور وزیر خزانہ شامل ہیں۔
موجودہ ایف ڈی آئی پالیسی کے مطابق اگر کسی سرمایہ کاری کی تجویز میں 5000 کروڑ روپئے سے زیادہ کی کل غیر ملکی ایکویٹی آمد شامل ہوتی ہے، تو متعلقہ محکمہ منظوری کے لیے درخواست کو سی سی ای اے کو بھیج دیتا ہے۔ اس حد سے نیچے کی تجاویز کا فیصلہ متعلقہ وزارتیں کرتی ہیں۔ منظوری کی یہ موجودہ حد نومبر 2015 سے نافذ العمل ہے اور تب سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ موجودہ معاشی حالات، مہنگائی، گزشتہ چند سالوں میں سرمایہ کاری کے بڑھتے ہوئے حجم اور کاروبار کرنے میں آسانی کو بہتر بنانے کے مقصد کے پیش نظر اس حد پر نظرثانی ضروری ہو گئی ہے۔
اس سے قبل، سکریٹریوں کی ایک کمیٹی نے بھی حکومت کی منظوری کے راستے سے آنے والی ایف ڈی آئی تجاویز کے لیے سی سی ای اے کی حد بڑھانے کی تجویز دی تھی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ تجویز ابھی زیر بحث ہے۔
اس کے علاوہ غیر ملکی سرمائے کے بہاؤ کو بڑھانے اور روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے کے لیے حکومت بالواسطہ غیر ملکی سرمایہ کاری سے متعلق قوانین کو آسان بنانے پر بھی غور کر رہی ہے۔
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