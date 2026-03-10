حکومت نے گھریلو گیس سلنڈروں کے حوالے سے لیا بڑا فیصلہ، آپ اتنے دن سے پہلے نہیں کر سکیں گے دوسری بکنگ
حکومت نے جغرافیائی سیاسی بحران کے درمیان ذخیرہ اندوزی کو روکنے کے لیے سلنڈروں کے لیے 25 دن کا لازمی بکنگ وقفہ نافذ کیا ہے۔
Published : March 10, 2026 at 11:45 AM IST
نئی دہلی: مغربی ایشیا میں جاری جغرافیائی سیاسی کشیدگی اور عالمی ایندھن کی سپلائی چین میں رکاوٹوں کے درمیان، ہندوستانی حکومت نے ملک کی توانائی کی حفاظت کو مضبوط بنانے کے لیے اہم اقدامات کیے ہیں۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی مرکزی وزارت نے آئل ریفائنریوں کو فوری اثر سے ایل پی جی کی پیداوار بڑھانے اور اسے گھریلو استعمال کے لیے ترجیحی بنیادوں پر مختص کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔
گھریلو صارفین کے لیے بڑا ریلیف
وزارت کی جانب سے جاری ایک سرکاری بیان کے مطابق یہ فیصلہ عالمی سطح پر خام تیل اور گیس کی سپلائی میں غیر یقینی صورتحال کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ حکومت کی ترجیح تقریباً 330 ملین گھریلو گیس کنکشن رکھنے والوں کو بلاتعطل فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ ریفائنریز کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ کسی بھی اضافی پیداوار کو براہ راست گھریلو ڈسٹری بیوشن چینلز میں منتقل کریں۔
ذخیرہ اندوزی کو روکنے کے لیے 25 دن کا اصول
گیس کی قلت کی افواہوں اور بلیک مارکیٹنگ کے امکانات سے نمٹنے کے لیے وزارت نے بکنگ کے نظام میں ترمیم کی ہے۔ گھریلو صارفین کے لیے ری فل بکنگ کے درمیان اب 25 دن کا لازمی وقفہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ یہ مدت پہلے کم تھی، لیکن حکومت نے اب اس میں توسیع کر دی ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ سلنڈر کی ذخیرہ اندوزی کو روکا جائے اور سپلائی کو منصفانہ طریقے سے تقسیم کیا جائے۔
اداروں اور صنعتوں کے لیے نئی ہدایات
وزارت نے غیر ملکی شعبے کے لیے واضح ترجیحات کا تعین کیا ہے:
اسپتال اور تعلیمی ادارے: یہ ضروری خدمات درآمد شدہ ایل پی جی کی فراہمی میں اولین ترجیح حاصل کریں گی۔
ہوٹل اور ریستوراں
تیل کی مارکیٹنگ کمپنیوں (OMCs) کے تین ایگزیکٹو ڈائریکٹرز (EDs) پر مشتمل ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی تجارتی شعبے اور دیگر صنعتوں کو سپلائی کی نگرانی کے لیے تشکیل دی گئی ہے۔ یہ کمیٹی سپلائی کی دستیابی اور طلب کا جائزہ لینے کے بعد ہی تقسیم کا فیصلہ کرے گی۔
توانائی کے تحفظ پر حکومت کی یقین دہانی
مرکزی وزیر پٹرولیم ہردیپ سنگھ پوری نے صورتحال کو واضح کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کی توانائی کی حکمت عملی لچکدار ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'X' پر معلومات شیئر کیں کہ ہندوستان متبادل راستوں سے توانائی درآمد کر رہا ہے جو موجودہ جنگی زون سے متاثر نہیں ہیں۔ انہوں نے اہل وطن کو یقین دلایا کہ حکومت شہریوں کے لیے توانائی کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن 'فعال' قدم اٹھا رہی ہے۔
ماہرین کا خیال ہے کہ یہ دور رس اقدامات نہ صرف گھریلو کھانا پکانے والی گیس کی دستیابی کو یقینی بنائیں گے بلکہ بین الاقوامی مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے باوجود ہندوستانی بازار میں استحکام برقرار رکھیں گے۔