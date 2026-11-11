لیتھیم آئن بیٹری کے اسکریپ اور 'بلیک ماس' کی برآمد پر فوری پابندی عائد: مرکزی حکومت کا بڑا فیصلہ
یہ پابندی ملک میں ہر قسم کی بیٹری یا بیٹری مصنوعات پر عمومی پابندی نہیں ہے، بلکہ مخصوص تکنیکی خصوصیات والے اسکریپ تک محدود ہے۔
Published : November 11, 2026 at 12:05 PM IST
نئی دہلی: مرکزی حکومت نے بیٹری ویسٹ اور اسکریپ کے ایک مخصوص زمرے، بشمول لیتھیم آئن بیٹری کے پاؤڈر نما مواد یعنی 'بلیک ماس'، کی برآمد پر فوری اثر سے مکمل پابندی عائد کر دی ہے۔ ڈائریکٹوریٹ جنرل آف فارن ٹریڈ (ڈی جی ایف ٹی) کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق یہ پابندی تا حکمِ ثانی نافذ رہے گی۔ اس نوٹیفکیشن کے ذریعے بنیادی سیلز، پرائمری بیٹریاں اور الیکٹرک ایکومولیٹرز کے ناکارہ و استعمال شدہ اسکریپ کی برآمدی پالیسی میں ترمیم کی گئی ہے۔
آئی ٹی سی (ایچ ایس) کوڈ 85491400 کے تحت درج اس مواد کو پہلے 'آزاد' زمرے میں رکھا گیا تھا، جسے اب بدل کر 'ممنوع' کر دیا گیا ہے۔ اس ترمیم کے بعد برآمد کنندگان اب اس زمرے کے تحت کوئی بھی مواد ملک سے باہر نہیں بھیج سکیں گے۔ حکومتی فیصلے میں خاص طور پر ایسے غیر چھانٹے گئے بیٹری ویسٹ اور اسکریپ کو شامل کیا گیا ہے جس میں سیسہ، کیڈمیم یا پارہ شامل نہ ہو، اور سرکاری نوٹیفکیشن میں واضح طور پر اس کی شناخت 'لیتھیم آئن بیٹری بلیک ماس' کے طور پر کی گئی ہے۔
واضح رہے کہ یہ پابندی ملک میں موجود ہر قسم کی بیٹری یا تمام بیٹری مصنوعات پر عمومی پابندی نہیں ہے، بلکہ مخصوص تکنیکی خصوصیات والے اسکریپ تک محدود ہے۔ بلیک ماس ایک سیاہ سفوف نما مادہ ہے جو استعمال شدہ لیتھیم آئن بیٹریوں کو توڑنے، کچلنے اور بنیادی پروسیسنگ کے عمل کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ یہ مواد انتہائی قیمتی معدنیات کا مرکب ہوتا ہے۔
الیکٹرک گاڑیوں، اسمارٹ فونز اور توانائی ذخیرہ کرنے والے گرڈ سسٹمز کی نئی بیٹریوں کی تیاری میں لیتھیم، نکل اور کوبالٹ کلیدی خام مال ہوتا ہے۔ مختلف جدید بیٹری کیمسٹریز اور الیکٹروڈ مینوفیکچرنگ کے مینگنیز اور گریفائٹ لازمی اجزاء ہے۔ کیمیائی ری سائیکلنگ، بالخصوص ہائیڈرومیٹالرجی کے ذریعے ملکی ری سائیکلرز بلیک ماس سے ان دھاتوں کو الگ کر کے دوبارہ بیٹری گریڈ مرکبات میں تبدیل کر سکتے ہیں۔
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اس اقدام کا مقصد ملک کے اندر نایاب بیٹری میٹریلز کو برقرار رکھنا اور ملکی ری سائیکلنگ و ای وی انڈسٹری کو مضبوط بنانا ہے۔ وزارتِ تجارت و صنعت کے ماتحت شعبہ تجارت کے مطابق، مرکزی حکومت نے یہ قدم فارن ٹریڈ (ڈیولپمنٹ اینڈ ریگولیشن) ایکٹ 1992ء کے سیکشن 3 اور سیکشن 5 کے تحت تفویض کردہ اختیارات اور فارن ٹریڈ پالیسی 2023ء کے ضوابط کو بروئے کار لاتے ہوئے اٹھایا ہے۔