حکومت کا میگا پلان: کئی بینکوں کو بیک وقت ضم کرنے کی تیاریاں، فہرست میں یہ بینک بھی شامل
فی الحال، حکومت نے کسی بینک کے انضمام کا اعلان نہیں کیا ہے۔ منصوبہ فی الحال حکام کے ساتھ زیر بحث ہے۔
Published : October 16, 2025 at 2:32 PM IST
نئی دہلی: حکومت ہند پبلک سیکٹر کے بینکوں کے استحکام کی جانب ایک بڑا قدم اٹھانے کی تیاری کر رہی ہے۔ اطلاعات کے مطابق، حکومت ایک بڑے انضمام پر کام کر رہی ہے، جس میں کئی چھوٹے بینکوں کا انضمام شامل ہو سکتا ہے۔ نیوز آؤٹ لیٹ منی کنٹرول نے حکومتی ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ اس کا مقصد پبلک سیکٹر کے بینکنگ کے منظر نامے کو ہموار کرنا ہے تاکہ ایسے کم مضبوط ادارے ہوں جو کریڈٹ کی توسیع اور مالیاتی شعبے کی اصلاحات کے اگلے مرحلے میں مدد کر سکیں۔
رپورٹ کے مطابق، انڈین اوورسیز بینک (IOB)، سینٹرل بینک آف انڈیا (CBI)، بینک آف انڈیا (BOI)، اور بینک آف مہاراشٹر (BOM) کو پنجاب نیشنل بینک (PNB)، بینک آف بڑودہ (BOB)، اور اسٹیٹ بینک آف انڈیا (SBI) جیسے بڑے بینکوں میں ضم کیا جا سکتا ہے۔
رپورٹ میں ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ "انڈین اوورسیز بینک (IOB)، سینٹرل بینک آف انڈیا (CBI)، بینک آف انڈیا (BOI) اور بینک آف مہاراشٹر کو پنجاب نیشنل بینک (PNB)، بینک آف بڑودہ (BOB) اور اسٹیٹ بینک آف انڈیا (SBI) جیسے بڑے بینکوں کے ساتھ ضم کرنے کی تجویز تیار کی گئی ہے۔
انضمام کا عمل 2027 تک مکمل ہونے کی امید
فی الحال حکومت نے اس حوالے سے کوئی معلومات فراہم نہیں کی ہیں۔ بینک کے انضمام کے منصوبے کے اگلے مرحلے پر فی الحال کابینہ کے سینئر افسران زیر بحث ہیں۔ جس کے بعد وزیراعظم آفس کو رپورٹ پیش کی جائے گی۔ رپورٹ کے مطابق روڈ میپ کو ایک سال کے اندر حتمی شکل دی جاسکتی ہے اور متعلقہ بینکوں سے ان پٹ لینے کے بعد انضمام کا عمل مالی سال 2027 تک مکمل کیا جاسکتا ہے۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حکومت کوئی بھی اعلان کرنے سے پہلے داخلی اتفاق رائے پیدا کرنا چاہتی ہے۔ وزارت خزانہ نے بھی کوئی تبصرہ نہیں کیا۔
پبلک سیکٹر بینکوں کے انضمام کا عمل
حکومت انضمام کی تجاویز پر اپنی درمیانی مدت کے بینکنگ سیکٹر کی اصلاحات کی حکمت عملی کے حصے کے طور پر غور کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ 2017 اور 2020 کے درمیان، حکومت نے پبلک سیکٹر کے 10 بینکوں کو چار بڑے بینکوں میں ضم کر دیا تھا، جس سے پبلک سیکٹر کے بینکوں کی تعداد 27 سے کم ہو کر 12 ہو گئی۔ اورینٹل بینک آف کامرس اور یونائیٹڈ بینک آف انڈیا پنجاب نیشنل بینک میں ضم ہو گئے۔ اسی طرح سنڈیکیٹ بینک، کینرا بینک میں ضم ہو گیا۔
یہ بھی پڑھیں: