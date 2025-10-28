آٹھواں پے کمیشن: انتظار ختم، ٹرمز آف ریفرنس منظور، جانیں کتنا ہوگا تنخواہ میں اضافہ؟
کابینہ نے آٹھویں پے کمیشن کی منظوری دے دی ہے، تنخواہ میں کتنا اضافہ ہوگا؟ سب کچھ جانئے۔
Published : October 28, 2025 at 4:21 PM IST
نئی دہلی: مرکزی حکومت کے ملازمین اور پنشنرز کے لیے اہم خبر ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں مرکزی کابینہ نے 28 اکتوبر کو 8 ویں مرکزی تنخواہ کمیشن کے ٹرمز آف ریفرنس (ٹی او آر) کو منظوری دی۔ اس فیصلے سے ان ملازمین میں نئی امید پیدا ہوئی ہے جو طویل عرصے سے اس اعلان کا انتظار کر رہے تھے۔ کمیشن اب باضابطہ طور پر اپنا کام شروع کرے گا اور مرکزی حکومت کے ملازمین کی تنخواہ، الاؤنسز اور پنشن کے ڈھانچے کا جائزہ لے گا۔جنوری کے شروع میں، کابینہ نے مرکزی حکومت کے ملازمین کی تنخواہوں اور تقریباً 69 لاکھ پنشنروں کے الاؤنسز پر نظر ثانی کے لیے آٹھویں پے کمیشن کی تشکیل کو منظوری دی تھی۔
مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے کہا، "8ویں سنٹرل پے کمیشن کے ڈھانچے، شرائط اور وقت کی مدت کو وزیر اعظم نے منظوری دے دی ہے۔ یہ ایک بہت اہم فیصلہ ہے۔ کمیشن کی سفارشات میں تقریباً 50 لاکھ مرکزی حکومت کے ملازمین بشمول دفاعی خدمات کے اہلکاروں اور تقریباً 69 لاکھ پنشنرز کو شامل کیا جائے گا۔"
#Cabinet approves Terms of Reference of 8th Central Pay Commission— PIB India (@PIB_India) October 28, 2025
The 8th Central Pay Commission will be a temporary body. The Commission will comprise of one Chairperson; One Member (Part Time) and one Member-Secretary. It will make its recommendations within 18 months of…
ٹرمز آف ریفرنس کو حتمی شکل دی گئی
منگل کو کابینہ کی بریفنگ میں فیصلوں کا اعلان کرتے ہوئے، مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ مختلف وزارتوں، ریاستی حکومتوں اور جوائنٹ کنسلٹیو مشینری کے عملے کے ساتھ مشاورت کے بعد ٹرمز آف ریفرنس کو حتمی شکل دی گئی ہے۔
سفارشات 18 ماہ کے اندر پیش کی جائیں۔
حکومت نے واضح کیا ہے کہ آٹھواں پے کمیشن ایک عارضی ادارے کے طور پر کام کرے گا۔ کمیشن ایک چیئرپرسن، ایک پارٹ ٹائم ممبر، اور ایک ممبر سیکرٹری پر مشتمل ہوگا۔ کمیشن کو اپنے قیام کی تاریخ سے 18 ماہ کے اندر مرکزی حکومت کو اپنی سفارشات پیش کرنے کی ضرورت ہوگی۔ مزید برآں، اگر ضروری ہو تو، کمیشن کچھ سفارشات پر جلد عمل درآمد کی اجازت دینے کے لیے ایک عبوری رپورٹ پیش کر سکتا ہے۔
اہم اسٹیک ہولڈرز سے تجاویز طلب کی گئیں تھیں
قابل ذکر ہے کہ حکومت نے جولائی میں پارلیمنٹ کو مطلع کیا تھا کہ اس نے آٹھویں مرکزی تنخواہ کمیشن کی تشکیل پر دفاع اور داخلہ امور کی وزارتوں، محکمہ عملہ اور تربیت اور ریاستوں سمیت اہم اسٹیک ہولڈرز سے تجاویز طلب کی ہیں۔ یہ پوچھے جانے پر کہ ملازمین اور پنشنرز کے لیے نظرثانی شدہ تنخواہ کے پیمانے کب لاگو ہوں گے، مرکزی وزیر مملکت برائے خزانہ پنکج چودھری نے اس وقت کہا تھا کہ آٹھویں تنخواہ کمیشن کی سفارشات کو حکومت کی طرف سے قبول کر لینے کے بعد نافذ کیا جائے گا۔
#WATCH | Delhi: The Union Cabinet, chaired by PM Modi, approved the Terms of Reference of the 8th Central Pay Commission.— ANI (@ANI) October 28, 2025
Union Minister Ashwini Vaishnaw says, " the composition, the terms of reference, and the time period of the 8th central pay commission have been approved by… pic.twitter.com/srQ5UYMk9N
پے کمیشن کی سفارشات کیسے مرتب ہوں گی؟
پے کمیشن اپنی سفارشات مرتب کرتے وقت کئی اہم پہلوؤں پر غور کرے گا۔ ان میں ملک کی معاشی صورتحال، مالیاتی نظم و ضبط، ترقیاتی اور فلاحی پروگراموں کے لیے مالی وسائل کی دستیابی اور غیر شراکت دار پنشن سکیموں کا بوجھ شامل ہے۔ کمیشن ریاستی حکومتوں کے مالیاتی ڈھانچے پر اپنی سفارشات کے اثرات کا بھی جائزہ لے گا، کیونکہ زیادہ تر ریاستی حکومتیں مرکزی حکومت کی سفارشات کو معمولی ترمیم کے ساتھ اپناتی ہیں۔
بڑی تبدیلیاں نظر آئیں گی!
حکومت نے ملازمین کے مفادات کو مدنظر رکھتے ہوئے موجودہ تنخواہ اور پنشن کے نظام میں ضروری اصلاحات کرنے کے لیے جنوری 2025 میں 8ویں پے کمیشن کی تشکیل کا اعلان کیا تھا۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ کمیشن کی سفارشات سے ملازمین کی بنیادی تنخواہ، مہنگائی الاؤنس (ڈی اے)، مکان کرایہ الاؤنس (ایچ آر اے) اور پنشن میں اہم تبدیلیاں آسکتی ہیں۔
لاکھوں ملازمین اور پنشنرز کو براہ راست فائدہ
اس فیصلے سے تقریباً 50 لاکھ مرکزی حکومت کے ملازمین اور 6.5 ملین پنشنرز کی زندگیوں پر براہ راست اثر پڑے گا۔اس کا اثر ریاستی حکومت کے لاکھوں ملازمین پر بھی پڑ سکتا ہے، کیونکہ وہ مرکزی حکومت کی سفارشات کو اپنی سطح پر نافذ کرتے ہیں۔
ہر 10 سال بعد پے کمیشن کی تشکیل
واضح رہے کہ مرکزی حکومت عام طور پر سرکاری ملازمین کی تنخواہوں پر نظر ثانی کے لیے ہر 10 سال بعد ایک پے کمیشن تشکیل دیتی ہے۔ ساتواں پے کمیشن فروری 2014 میں تشکیل دیا گیا تھا، اور اس کی سفارشات کو یکم جنوری 2016 سے لاگو کیا گیا تھا۔ آٹھواں پے کمیشن یکم جنوری 2026 سے لاگو ہونے والا ہے۔
مہنگائی الاؤنس (ڈی اے) مرکزی حکومت کے ملازمین کو مہنگائی کی وجہ سے ان کی تنخواہوں کی اصل قیمت میں کمی کی تلافی کے لیے تقسیم کیا جاتا ہے، اور مہنگائی کی شرح کی بنیاد پر ہر چھ ماہ بعد وقتاً فوقتاً ڈی اے کی شرح پر نظر ثانی کی جاتی ہے۔